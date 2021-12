Firmele pot acorda angajaților cadouri în natură fără să plătească impozite

Tichetele cadou sub 150 de lei și cadourile în natură nu sunt impozitate deoarece acestea nu sunt cuprinse în Codul Fiscal, arată o analiză EY România.

"Prin tradiţie, decembrie este luna bilanţurilor, a pregătirilor de sărbători sau a planurilor pentru un nou an. Dar decembrie este şi luna recunoştinţei. Şi, chiar dacă indicatorii economici, în unele cazuri, ar putea să nu arate aşa cum au fost estimaţi, companiile vor în continuare să îşi manifeste recunoştinţa faţă de parteneri şi clienţi, pentru încredere şi colaborare, faţă de angajaţi, cărora vor să le mulţumească pentru un an greu şi, nu în cele din urmă, să-i bucure pe copiii care au nevoie de ajutor. Dar care sunt acele cadouri ce pot fi oferite de către companii, care pot beneficia de facilităţi fiscale sau deduceri: tichete cadou, cadouri sau sume de bani? La ce aspecte fiscale trebuie să fie atente companiile? Oferirea de tichete cadou sau cadouri în natură, cu ocazia Crăciunului, este o formă foarte des folosită de către companii cu scopul de a le mulţumi angajaţilor pentru anul care se apropie de sfârşit şi, de asemenea, pentru a-i bucura pe copiii acestora cu un dar în plus în sacul Moşului. Sigur, companiile pot oferi tichete cu valori mai mari, în funcţie de cât de generoşi îşi doresc sau îşi permit să fie, totuşi doar valoarea de până în 150 lei de beneficiar este scutită de la plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale", arată analiza.

Astfel, pentru cadourile de peste 150 de lei/angajat companiile vor trebu să plătească taxe.

"Inutil de precizat că pentru ce depăşeşte limita de 150 de lei pentru fiecare angajat şi copil al acestuia, societăţile vor datora contribuţii sociale şi impozit pe venit. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, cadourile oferite angajaţilor şi copiilor acestora, indiferent de forma în care sunt acordate, sunt considerate cheltuieli sociale, care sunt deductibile în limita a 5% din costurile cu salariile. De asemenea, compania va trebui să aibă în vedere şi costul cu TVA pe care îl va suporta pentru cadourile acordate angajaţilor sau copiilor acestora, care nu prezintă nicio legătură cu desfăşurarea activităţii economice în condiţii optime. Ce se întâmplă din punct de vedere fiscal cu cadourile oferite de Crăciun altor persoane decât salariaţii proprii şi copiii acestora? În ceea ce priveşte acţiunile de protocol, pentru tichetele cadou acordate, societăţile vor datora doar impozit pe venit, acestea fiind încadrate la venituri din alte surse. E de avut în vedere forma şi aici - în privinţa evidenţei nominale a beneficiarilor care trebuie să cuprindă o serie de informaţii personale pentru care GDPR-ul este extrem de important. Pe de altă parte, în cazul cadourilor în natură - cum ar fi coşurile de Crăciun cu bunătăţi - având în vedere că nu sunt prevăzute în mod expres în Codul fiscal la vreo categorie de venit, ca fiind impozabile sau neimpozabile, logica şi practica ne pot spune că acestea nu se impozitează", precizează compania de consultanță fiscală.

La un eventual control fiscal este posibil ca aceste daruri să fie considerate venituri din alte surse și să fie impozitate.

"Totuşi, sperăm că ANAF să fie diligentă şi să-şi facă cunoscută interpretarea, în cazul în care este una nefavorabilă contribuabililor, solicitând de asemenea legiuitorului clarificări legislative viitoare. În acest fel, avem convingerea că autorităţile fiscale vor reuşi să dea dovadă de interes în dezvoltarea unei relaţii bazată pe încredere şi credibilitate cu contribuabilii. În ceea ce priveşte impozitul pe profit, în cazul cadourilor oferite partenerilor de afaceri, sub forma tichetelor cadou sau a cadourilor în natură, acestea sunt considerate cheltuieli de protocol, care sunt deductibile în limita a 2% din profitul contabil al companiei. Dacă TVA a fost dedusă la achiziţia cadourilor acordate în cadrul acţiunilor de protocol, atunci compania va suporta un cost cu TVA pentru suma care depăşeşte pragul de 100 lei/cadou. În ceea ce priveşte donaţiile ce se pot face mai ales în astfel de zile către copiii în nevoie, în mare, ele sunt nedeductibile. Astfel, din punctul de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli sunt nedeductibile, dar, în măsura în care se acordă sub formă de sponsorizări (către un ONG, de pildă, sau unei unităţi de cult, dar este important ca acestea să fie înscrise într-un Registru special), pot fi scăzute în limita a 20% din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri a companiei. Aceeaşi facilitate fiscală este aplicabilă şi în cazul micro-întreprinderilor, care sunt plătitoare de impozit pe venit, în limita a 20% din acesta", potrivit analizei.

În cazul în care cadourile cuprind bunuri, TVA nu se deduce însă dacă sunt sunt sub formă de sponsorizări, TVA este înregistrat pentru ceea ce depășește 3/1000 din cifra de afaceri. Totodată, donațiile și sponsorizările primite de persoanele fizice sunt neimpozabile.