Circa 47% dintre angajați vor să lucreze pe cont propriu pentru a beneficia de un program flexibil și de independență, arată un studiu realizat de BestJobs. Totuși, 70% consideră că vor fi nevoiți să muncească mai mult decât orarul normal.

Totodată, 15% vor să devină freelanceri fiind motivați de faptul că pot munci de oriunde și 12% speră în venituri mai mari.

Astfel că 38% vor să lucreze de acasă, 12% doresc să se mute într-o zonă rurală din țară, 10% la munte și 9% într-o țară exotică.

Însă 23% consideră că vor lucra și în timpul liber, 22% vor să-și ajute colegii iar 19% din cauza situațiilor neprevăzute. Însă 49% acceptă să muncescă doar în cazuri excepționale, iar 25% dacă șeful le cere ajutorul. Dar 15% sunt de acord dacă sunt plătiți în plus și 11% refuză categoric sarcinile de serviciu în timpul liber.

Peste 52% dintre angajați acceptă ocazional proiecte în afara serviciului, 14% lucrând suplimentar pentru acestea, 24% sunt de acord și pentru cele de muncă, iar 41% și-au dedicat din timpul liber pentru cele legate de locul unde muncesc.

De asemenea, 47% vor să muncească în plus pentru mai mulți bani, 30% vor să se dezvolte profesional, 18% pentru a ajuta alte persoane și 6% pentru cv. Dintre aceștia, 65% s-au implicat în proiecte plătite, iar 35% au făcut voluntariat. Dintre cei care partiicipă la proiecte profesionale în afara locului de muncă, 38% ș-au ales acelașii domeniu de activitate.

Sectoarele c are permit angajaților să lucreze în timpul liber sunt 24% tehnic, 16% educație și training, 14% vânzări, 10% contabilitte și 8% IT.

Cercetarea s-a realizat în perioada 16 iulie - 6 august, pe 1.033 utilizatori de internet din România.