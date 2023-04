Circa 70% dintre angajații români primesc beneficii extrasalariale

"Deşi nu reprezintă principalul criteriu pe care îl au în vedere atunci când aleg să accepte un job nou, structura pachetului de beneficii extrasalariale a devenit din ce în ce mai importantă pentru candidaţi, mai cu seamă în ultimii ani, de când companiile au început să diversifice componenţa acestor pachete şi să acorde o atenţie sporită personalizării lor în funcţie de nevoile angajaţilor. Potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs şi Up România, în acest moment, 70% dintre cei care lucrează primesc beneficii extrasalariale, cele mai frecvente fiind tichetele de masă (85,4% dintre respondenţi au indicat acest răspuns), asigurările medicale (43,8%), bonusurile de performanţă (36,3%), abonamentele medicale (27,4%) sau tichetele cadou (23,8%)", arată analiza.

Circa 44% dintre angajatori au alocat bugete lunare între 400-800 de lei/angajat în acest an, 20% sub 400 de lei, 15% între 800-1.200 de lei și 13% peste 1.200 de lei.

"Ierarhia celor mai des oferite beneficii este aproape identic oglindită în ierarhia celor mai apreciate beneficii. Astfel, angajaţii spun că favoritele lor sunt tichetele de masă, asigurarea medicală, bonusurile de performanţă, tichetele de vacanţă şi zilele suplimentare libere. Deşi nu se află pe locuri fruntaşe, în continuare rămân apreciate decontarea transportului, masa de prânz oferită de companie sau abonamentele la sală", spune Raluca Dumitra, Head of Marketing la eJobs.

Cu toate acestea, 48% dintre salariați nu au cerut angajatorului beneficii, 38% le-au solicitat rar și 15% frecvent.

De asemenea, 38,4% dintre angajați spun că beneficiile vor fi flexibile, 28% sunt de părere că vor fi alese de angajat, 21,2% vor fi la fel și 10% consideră că vor fi experiențe digitale.



"Vedem cum trendurile ne duc către un univers al flexibilităţii chiar şi atunci când vorbim de beneficii extrasalariale. Rezultatele studiului ne arată că 93% dintre angajaţi vor să aibă libertate totală în alocarea bugetului de beneficii, în funcţie de ce li se potriveşte. Iar oamenii de HR sunt pe aceeaşi lungime de undă cu angajaţii, 72% iau în considerare implementarea unei platforme care să ofere flexibilitate şi personalizarea pachetului de beneficii. Beneficiile viitorului vor fi flexibile şi alese de către angajat, susţin, în egală măsură, atât angajaţii, cât şi angajatorii. Intrăm într-o nouă eră a beneficiilor, în care angajatul este actorul principal, pe această scenă de redefinire a muncii", explică Loredana Vătăvoiu, Marketing Director la Up România, emitent de tichete valorice.



Cercetarea a fost realizată în intervalul martie - aprilie 2023, pe 4.597 de angajaţi şi 450 de angajatori.