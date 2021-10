Eliminarea scutirii de impozit pentru IT-şti ar putea conduce la o scădere a numărului de salariaţi

Eventuala eliminare a scutirii de impozit de 10% pe veniturile specialiştilor IT ar putea avea un efect de scădere a taxelor colectate la bugetul de stat, în loc de o creştere a încasărilor, crede Romulus Badea, vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali.

„Din discuţiile pe care le-am avut cu companiile internaţionale şi cu companiile locale din zona IT, sunt două tendinţe care se fac remarcate. Una că IT-ştii se îndreaptă către a lucra concomitent pe mai multe proiecte. Şi a doua este aceea că apar ofertele de job din străinătate fără ca IT-iştii să plece, pentru că acum tehnologia permite work from home. Şi aceste două tendinţe duc spre creşterea plecărilor din zona de angajare şi îndreptarea către o formă înregistrată de operare, firmă sau PFA. Prin urmare, eliminarea facilităţii fiscale pentru angajaţii din IT ar putea să aibă un efect contrar celui aşteptat de Ministerul Finanţelor, şi anume să scadă numărul de salariaţi din sistem şi implicit contribuţiile la bugetul de stat, atât la impozit cât şi la asigurări sociale”, a spus Romulus Badea în cadrul videoconferinţei ”Dezvoltarea României. Goana după angajaţi mai educaţi”, organizată luni de MEDIAFAX în parteneriat cu companiile Ericsson şi Horváth.

Eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT-şti este o măsură adusă în discuţie de ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, ca o măsură ce ar putea fi adoptată în contextul aprobării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Romulus Badea a mai precizat că România are în acest moment a doua cea mai mare populaţie de specialişti din IT din Europa Centrală, de 200.000 de persoane.

”Industria IT este un sistem care funcţionează, care aduce aproape 7% din PIB, cu ţintă către 10% şi ce ne dorim, evident, este să funcţioneze în continuare. Cred că ar trebui că reprezentanţii mediului de afaceri, ANIS, de exemplu, să vină către Guvern cu o analiză proprie asupra consecinţelor eliminării acestei facilităţi. Îşi pot permite companiile din IT să îşi scadă marja de profit cauzate de eliminare a acestei subvenţii?

Este clar că angajatorii vor prelua, sunt sigur, în cel puţin în 99% din cazuri vor prelua eliminarea scutirii de impozit. Îşi vor permite scăderea marjei? Vor mai rămâne competitivi pe pieţele externe? Va mai fi in România o ţintă pentru investiţiile străine din acest domeniu? Va mai fi atractivă? Acestea sunt informaţii pe care angajatorii din domeniul trebuie să le ofere Guvernului”, a mai spus Romulus Badea.

(sursa: Mediafax)