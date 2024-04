Schimbări importante pentru vârstnici. Pensia care va fi desființată de la 1 septembrie 2024

Invitată în emisiunea ”În fața națiunii”, cu Radu Tudor, de la Antena 3 CNN, Simona Bucura Oprescu a explicat faptul că toate aceste modificări vin în ajutorul pensionarilor.

”Noi, în noua lege, primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona ca pentru muncă și contributivitate egale să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai ieșit. Beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, pentru că am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în sistemul public de pensii.

Alt obiectiv important al noii legi a pensiilor reprezintă creșterea sustenabilă, astfel încât și românii să aibă pensii decente, mai bune, respect după o viață de muncă. Dacă în Uniunea Europeană avem o medie de 13,6% din PIB pentru cheltuiala cu pensiile, în România, pensiile din sistemul public erau undeva la 9%. Acesta a fost și motivul pentru care am avut această bătălie de a fi gata cu legea pensiilor la timp, de a renegocia cu comisia astfel încât să eliminăm 9,4 din PIB și să putem să creștem pensiile românilor”, a explicat Simona Bucura Oprescu în exclusivitate la Antena3 CNN..

”Punctele de stabilitate ne ajută în special să adecvăm pensiile cu venituri mici. De exemplu, în indemnizația minimă socială, avem 1,2 milioane de români. Avem și români care au intrat, din cauza faptului că au intrat prin pensie din invaliditate, poți intra în pensia de invaliditate chiar dacă ai o singură zi de muncă dar, din păcate, ai avut un accident de muncă, ți-ai pierdut capacitatea de muncă și obții pensie de invaliditate. Dar avem și români care au 35 de ani de cotizare pe salariul minim pe economie și care au tot 1281 de lei pensia minimă. Și atunci, pentru a face și aici o adecvare a pensiilor, am venit cu aceste puncte de stabilitate”, a mai spus Ministrul Muncii.

Tipuri de pensii

Simona Bucura Oprescu a explicat și care sunt tipurile de pensii care se vor mai acorda după implementarea noii legi a pensiilor.

Pensia pentru limită de vârstă

Pensia de invaliditate

Pensia anticipată

Pensia de urmaș

”Pensia anticipată se poate lua atunci când ai stagiul complet de cotizare și te poți pensiona anticipat în două situații:

Dacă ai 40 de ani de stagiu contributiv poți să te pensionezi anticipat fără nicio penalizare. Altfel spus, dacă ești bărbat, iar limita de vârstă este de 65 de ani, dacă ai 40 de ani de stagiu de cotizare, poți ieși la pensie la 60 de ani. Fără nicio penalizare, cu toate drepturile.

De asemenea, pentru pensia anticipată, dacă ai 35 de ani stagiu contributiv, ceea ce este obligatoriu pentru a te pensiona anticipat, poți ieși la pensie anticipat scăzând penalizarea de la 30% cât era pe vechea lege la o penalizare de 24%, cât este pe noua lege”, a explicat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

Pensia care dispare de la 1 septembrie 2024

Așadar, se poate observa că, potrivit noii legi a pensiilor, vor exista doar patru categorii de pensii, și nu cinci, așa cum este în acest moment. Cu alte cuvinte, dispare o categorie de pensie. Mai exact, pensia anticipată fără penalizări.

Ieșirea mai devreme la pensie fără penalizări mai este posibilă doar până la 31 august 2024.

În acest moment, pensia anticipată fără penalizări poate fi obținută cu maximum cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, cu condiția să se fi realizat un stagiu de cotizare cu minimum opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Pe de altă parte, pensia anticipată cu penalizări se poate obține tot cu maximum cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă este necesară doar realizarea stagiului complet de cotizare (se încadrează și cei care depășesc stagiul complet cu până la opt ani), scrie avocatnet.ro.

În prezent, diferența între cele două constă în faptul că, la pensia fără penalizări este nevoie de o vechime în muncă mai mare decât pentru pensia cu penalizări. Cu toate acestea, cuantumul pensiei cu penalizări este mai mic. Din septembrie 2024, însă, regulile pensionării anticipate vor fi ușor diferite, printre alte schimbări stabilite pentru pensiile publice.