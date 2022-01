Preferințele de muncă ale tinerilor români. Circa 60% vor program flexbil și normă întreagă

Circa 60% dintre tinerii români Millennials şi Generația Z vor să lucreze în sistem hibrid, după un program flexibil. Totodată, 59% preferă contract cu normă întreagă la un singur angajator, arată studiul Deloitte Central Europe First Steps into the Labour Market. Doar 5% vor să lucreze doar de la birou și să aibă un program fix.

Totodată, 61% sunt încrezători că vor găsi locul de muncă pe care îl doresc în maximum 6 luni. Aceștia sunt mai pesimiști decât cei din Europa Centrală, unde procentul este de peste 70%.

Însă 93% dintre tinerii români sunt deschiși și preferă o companie cu angajați de diverse vârste, sexe, naționalități, etnii. În acelaşi timp, 77% nu au nicio preferinţă legată de genul persoanei care le va fi șef.

De asesmenea, 44% vor să lucreze doar una sau două zile pe săptămână de acasă, "în contextul în care aceştia se confruntă cu dificultăţi generate de munca la distanţă, precum singurătatea, lipsa interacţiunii umane şi întreruperile cauzate de responsabilităţile legate de familie sau de locuinţă".

59% vor contract cu normă întreagă la un singur angajator şi 29% ar dori să fie liber profesionişti sau consultanţi şi să lucreze într-un regim flexibil sau pe termen scurt.

Studenţii şi proaspeţii absolvenţi de studii universitare vor să lucreze în străinătate. Prin urmare, 22% plănuiesc să plece din țară pentru oportunităţi de carieră, iar 66% vor să se mute în altă parte pentru un loc de muncă. 37% au ca primă opţiune marile companii internaţionale pentru un loc de muncă.

Pandemia de COVID-19 nu a avut efecte asupra dorinței de a pleca în străinătate a tinerilor români, așa încât 66% vor să plece pentru un loc de muncă. 16% preferă Germania, 15% în Marea Britanie şi 7% în SUA.

Studiul a fost realizat la peste 9.000 de persoane cu vârste între 18 şi 30 de ani, studenţi la universităţi de top din 19 ţări din Europa Centrală, inclusiv România.