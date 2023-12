Românii care vor primi 800 de lei în plus după recalcularea pensiilor

Persoanele cu cele mai mici pensii, respectiv indemnizații sociale, vor primi 800 de lei în plus la recalcularea pensiilor din luna septembrie. Este cazul unui pensionar care are indemnizație socială de 1.125 de lei și o vechime în muncă de 30 de ani.

Toate pensiile vor fi ajustate cu rata inflației, de 13,8%, începând cu 1 ianuarie. Astfel, indemnizația socială va ajunge la 1.280 de lei, înregistrând o creștere de numai 160 de lei.

800 de lei în plus pentru pensiile minime

Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a oferit și un exemplu clar pentru recalcularea pensiilor sociale din septembrie 2024: „Conform simulărilor noastre, pentru un pensionar cu o indemnizație socială minimă de 1.125 de lei în prezent, având o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%, adică peste 1900 de lei."

Ea a explicat motivul unei astfel de creșteri semnificative a pensiei, care înregistrează o majorare de 80%, datorată noii legi a pensiilor care avantajează pe cei cu o lungă perioadă de contribuție la sistemul de pensii.

Demnitarul a subliniat că, datorită punctelor de stabilitate, cei care au muncit peste 25 de ani vor obține puncte suplimentare pentru fiecare an lucrat. În detaliu, între 25 și 30 de ani de muncă, se acordă 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani - 0,75 puncte pe an, iar după 35 de ani, un punct pe an.

Cum se calculează pensia de la 1 septembrie 2024

Recalcularea pensiilor sociale de la 1 septembrie 2024 se va face conform unei noi formule de calcul: VPR (valoarea punctului de referință) înmulțită cu numărul total de puncte.

Valoarea punctului de referință conform noii legi a pensiilor va fi de 81 de lei.

Numărul total de puncte se calculează adunând punctele de contribuție, punctele de stabilitate și punctele pentru perioadele asimilate și necontributive, potrivit antena3CNN.

Beneficii pentru pensionari

Această abordare aduce beneficii semnificative pentru pensionari, cu un exemplu unde un pensionar, având o pensie de 590 de lei după 31 de ani de muncă, va beneficia de o majorare considerabilă la recalculare.

Legea stipulează că cei cu pensii sub 1.125 de lei vor primi automat o sumă suplimentară ca indemnizație socială, scrie newsweek.

Aceste ajustări favorabile vor aduce pensionarului menționat o creștere de 13%, ajungând la o pensie de 1.281 de lei.

Recalcularea de la 1 septembrie va fi în favoarea sa, primind în plus ca puncte de stabilitate: 5 X 0,5 + 3 X 0,75 + 17,3 (puncte de pe talon) = 22 puncte X 81 lei = 1.782 de lei.