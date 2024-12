Certificatul energetic - document esențial în piața imobiliară

Este un document tehnic care reflectă realitatea energetică a unei clădiri.

Pentru proprietari și potențiali cumpărători sau chiriași, acesta devine un instrument de evaluare și comparație, ajutându-i să ia decizii informate.

În contextul actual al creșterii prețurilor la energie, informațiile din certificatul energetic al clădirii capătă o importanță și mai mare.

De exemplu, un imobil încadrat în clasa A+ va avea cheltuieli semnificativ mai mici cu energia decât unul din clasa G.

Conform standardului Mc001, diferența de consum poate fi dramatică: sub 86 kWh/m² pe an pentru clasa A+ față de peste 751 kWh/m² pe an pentru clasa G în cazul clădirilor cu sisteme de răcire.

Certificatul energetic în procesul de vânzare-cumpărare

Vânzarea sau cumpărarea unei proprietăți este un proces complex, iar certificatul de performanță energetică joacă un rol esențial în această ecuație.

Pentru vânzători, documentul poate deveni un argument de negociere, mai ales dacă proprietatea are o clasă energetică bună.

Pentru cumpărători, el oferă o perspectivă clară asupra costurilor viitoare cu energia.

Experții în certificare energetică (auditorii energetici atestați) evaluează mai mulți parametri ai clădirii:

Calitatea izolației termice;

Eficiența sistemelor de încălzire și răcire;

Tipul și starea tâmplăriei;

Orientarea clădirii;

Prezența punților termice;

Eficiența sistemelor de ventilație.

Toate aceste aspecte tehnice se traduc în practică în costuri reale cu energia.

Rolul certificatului în piața închirierilor

Piața închirierilor a devenit și ea mai atentă la aspectele legate de eficiența energetică.

Chiriașii sunt din ce în ce mai informați și caută activ proprietăți care să le ofere un raport bun între chiria plătită și costurile de întreținere.

Un certificat energetic care arată o clasă bună poate justifica o chirie mai mare, pentru că viitorul chiriaș știe că va recupera diferența prin facturi mai mici la utilități.

În schimb, o proprietate din clasele inferioare va trebui să compenseze prin alte avantaje sau printr-o chirie mai mică.

Aspecte practice în obținerea certificatului

Procesul de obținere a unui certificat energetic începe cu alegerea unui auditor energetic autorizat.

Acesta va avea nevoie de acces la proprietate pentru evaluare și măsurători.

Auditorul va analiza mai mulți factori care influențează performanța energetică:

De exemplu, pentru pereții exteriori, se evaluează grosimea și tipul izolației termice, prezența eventualelor degradări sau infiltrații.

Un perete bine izolat poate reduce semnificativ pierderile de căldură și, implicit, facturile la încălzire.

Ferestrele și ușile sunt și ele examinate cu atenție.

Tâmplăria modernă, cu geam termopan și multiple foi de sticlă, oferă o izolare termică mult mai bună decât ferestrele vechi cu un singur rând de geam.

Sistemul de încălzire este evaluat din perspectiva eficienței și a stării tehnice.

O centrală termică modernă în condensație poate avea un randament de peste 95%, în timp ce un sistem vechi poate coborî sub 70% eficiență.

Impactul certificatului asupra valorii proprietății

În piața imobiliară actuală, clasa energetică a devenit un factor important în stabilirea valorii unei proprietăți.

O clădire eficientă energetic are:

Costuri mai mici de întreținere;

Confort termic superior;

Valoare de revânzare mai mare;

Atractivitate crescută pentru potențialii chiriași.

Certificatul energetic și renovările

Când planificați renovarea unei proprietăți, certificatul energetic poate fi un ghid util.

El indică zonele problematice și sugerează îmbunătățiri care ar avea cel mai mare impact asupra eficienței energetice.

De exemplu, dacă certificatul arată pierderi mari de căldură prin pereți, investiția în izolație termică ar trebui să fie prioritară.

Dacă problema principală este sistemul de încălzire învechit, atunci înlocuirea acestuia cu unul modern ar aduce cele mai mari beneficii.

Aspecte practice pentru diferite tipuri de proprietăți

Apartamente în blocuri

Pentru apartamentele din blocuri, poziția în clădire influențează semnificativ performanța energetică.

Un apartament la ultimul etaj sau la colț va avea de regulă un consum mai mare de energie decât unul situat la un etaj intermediar.

Case individuale

În cazul caselor, certificatul energetic ia în calcul mai mulți factori specifici:

Forma și orientarea clădirii;

Suprafața vitrata și orientarea ferestrelor;

Tipul acoperișului și izolația acestuia;

Prezența subsolului sau a spațiilor neîncălzite etc.

Spații comerciale

Pentru spații comerciale, certificarea energetică pune accent pe:

Sistemele de ventilație și climatizare;

Iluminatul (care poate reprezenta o parte semnificativă din consum);

Izolația termică în contextul programului de funcționare etc.

Tendințe și perspective

Piața imobiliară se îndreaptă tot mai mult spre eficiență energetică.

Clădirile noi sunt construite cu standarde din ce în ce mai ridicate, iar cele vechi sunt modernizate pentru a reduce consumul de energie.

Certificatul energetic va deveni probabil și mai important în viitor, pe măsură ce:

Costurile cu energia continuă să crească;

Reglementările devin mai stricte;

Conștientizarea impactului asupra mediului crește;

Tehnologiile de construcție evoluează;

Recomandări practice

Pentru proprietari:

Păstrați o copie a certificatului într-un loc sigur;

Urmăriți recomandările de îmbunătățire;

Planificați renovări care să crească eficiența energetică;

Folosiți clasa energetică ca argument în negocieri.

Pentru cumpărători sau chiriași:

Cereți să vedeți certificatul înainte de a lua o decizie;

Încercați să estimați costurile totale (chirie/rate + utilități);

Verificați starea reală a elementelor menționate în certificat;

Luați în considerare potențialul de îmbunătățire.

Concluzie

Certificatul de performanță energetică (certificatul energetic) este mai mult decât o simplă formalitate - este un instrument practic care vă ajută să înțelegeți și să optimizați consumul de energie al unei clădiri.

Într-o lume în care eficiența energetică devine tot mai importantă, acest document vă poate ghida spre decizii mai bune și investiții mai inteligente în proprietăți imobiliare.

Folosit corect, acest act poate fi cheia către facturi mai mici, un confort sporit și o valoare mai mare a proprietății pe termen lung.

Important este să înțelegem informațiile pe care ni le oferă și să acționăm în consecință.