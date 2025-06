CyberXclusive Connect a reunit peste 230 de profesionisti din cybersecurity pentru un dialog autentic despre provocarile reale ale securitatii cibernetice

Evenimentul a fost construit in jurul sloganului indraznet:"There is only one X that matters in cybersecurity", o afirmatie care pune accent pe rolul distribuitorului modern – nu doar ca furnizor de tehnologie, ci ca veriga strategica in ecosistemul de securitate, capabila sa conecteze solutii, expertiza si educatie.

Branduri globale, teme actuale, experiente reale

Evenimentul a reunit unii dintre cei mai relevanti jucatori din industrie:

Fortinet (Platinum Partner), F5 si Thales (Gold Partners), alaturi de Extreme Networks, Tenable, CrowdStrike, Red Hat si Pure Storage (Silver Partners).

Desfasurat intr-un spatiu neconventional – Kong – CyberXclusive Connect a combinat paneluri de discutie, keynote-uri inspirationale si networking aplicat, punand accent pe schimbul autentic de experienta si bune practici.

Cele 4 paneluri tematice au acoperit cele mai actuale provocari din domeniu:

Applications and Infrastructure Attacks – analiza vulnerabilitatilor moderne si moduri concrete de aparare

Ransomware & Zero Trust – abordari pentru un ecosistem de securitate rezilient

Regulations: NIS2 si DORA – cu participarea DNSC si Stratulat Albulescu, care au oferit perspective institutionale si juridice

AI in Enterprise Technology – cum transforma AI arhitectura si deciziile in cybersecurity

Invitatul special al evenimentului a fost Ian Thornton-Trump, expert global in cybersecurity, care a sustinut o sesiune de impact despre noile fatete ale amenintarilor si importanta unui mindset adaptiv in strategia de aparare digitala.

De ce acum?

Conform Cybersecurity Ventures, pierderile globale cauzate de atacuri cibernetice ar putea depasi 10.5 trilioane USD anual pana la finalul anului 2025, iar Gartner estimeaza ca peste 60% dintre companii isi vor restructura strategiile de securitate in urmatorul an, in special din cauza noilor reglementari europene (NIS2, DORA) si a avansului accelerat al AI.

Totodata, deficitul de competente in securitate cibernetica se adanceste: peste 3.5 milioane de pozitii in domeniu raman neocupate la nivel global. Ca raspuns, Exclusive Networks investeste activ in formare, prin statutul sau de centru autorizat de training pentru Fortinet si Red Hat, si prin actiuni dedicate canalului de parteneri si comunitatii IT din Romania.

„Am creat acest eveniment ca raspuns la o nevoie reala: lipsa spatiilor de dialog intre specialistii tehnici, reglementatori si decidenti. Provocarile nu mai pot fi abordate izolat – trebuie sa fim conectati, la curent si pregatiti”, a declarat Bogdan Ciobanu, CEO Exclusive Networks Romania.

Marketing cu impact, nu doar continut

„CyberXclusive Connect a fost gandit ca o experienta completa, nu doar ca o conferinta. Formatul neconventional a fost ales pentru a raspunde noilor asteptari ale audientei B2B: interactiune reala, context aplicat si experienta memorabila. In 2024 si mai ales in 2025, marketingul B2B se muta tot mai mult spre evenimente care genereaza valoare imediata, nu doar continut.”, a declarat Liliana Paun, Marketing Manager Exclusive Networks Romania.

Despre Exclusive Networks

Exclusive Networks este un distribuitor global de solutii de cybersecurity si infrastructura digitala, cu prezenta in peste 45 de tari si o retea de parteneri activi. Misiunea companiei este sa transforme tehnologia in valoare reala, sustinand branduri de top, oferind acces la training si know-how si conectand comunitati din intreaga lume pentru un viitor digital mai sigur.