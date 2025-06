ONU şi-a revizuit drastic planul de ajutor umanitar pentru acest an, din lipsă de fonduri

Noul plan de 29 de miliarde de dolari, comparativ cu 44 de miliarde de dolari solicitate anterior de ONU pentru 2025, trebuie să "hiper-prioritizeze" ajutorul pentru 114 milioane de oameni, potrivit comunicatului publicat de agenţia de coordonare umanitară a ONU (OCHA).



Întregul sector umanitar global a fost bulversat de decizia preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt sau reduce ajutorul financiar american în străinătate. Statele Unite au fost anterior cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare sub toate formele sale, iar reducerile drastice de finanţare au avut consecinţe dramatice pentru ajutorul de urgenţă, vaccinare şi distribuirea de medicamente pentru combaterea SIDA.



Directorul OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), Tedros Adhanom Ghebreyesus, printre mulţi alţii, a denunţat o decizie care ar putea costa milioane de vieţi.



Însă Statele Unite nu sunt singurele în cauză: multe ţări donatoare şi-au redus ajutorul pentru a se concentra pe alte priorităţi, în contexte economice uneori dificile, notează AFP.



Potrivit OCHA, ONU a reuşit să strângă doar 5,6 miliarde de dolari din cele 44 de miliarde de dolari solicitate iniţial, adică 13% din total, în contextul în care aproape că a trecut jumătate din an şi crizele umanitare s-au înmulţit: în special Sudan, Gaza, Republica Democrată Congo şi Myanmar.



"Am fost forţaţi să facem o triere a celor care să supravieţuiască", a denunţat Tom Fletcher, subsecretar general pentru afaceri umanitare şi coordonator pentru ajutoare de urgenţă.



"Calculele sunt crude, iar consecinţele sunt sfâşietoare. Prea mulţi oameni nu vor primi ajutorul de care au nevoie, dar vom salva cât mai multe vieţi posibil cu resursele care ne sunt oferite", a promis el.

