Alina Șerban participă la Poznan la conferința itinerantă „Rezonanțe IV”

Conferința face parte din amplul proiect cu finanțare europeană „Rezonanțe”, care explorează transferurile culturale intervenite între artiști, profesioniști din domeniul artistic și intelectuali din regiune în anii ’70 cu scopul de a construi o nouă istorie, transnațională și dialogică a neo-avangardelor din Europa Centrală și de Est. Coordonat de Institutul European de Cercetare pentru Istoria Artei (KEMKI) din Budapesta, proiectul de cercetare colaborativă ia forma unei conferințe itinerante în patru etape, la Bratislava, Budapesta, Praga și la Poznan, iar rezultatele finale vor fi prezentate în cadrul unei expoziții exploratorii însoțite de catalog.

Alina Șerban va conferenția la Poznan despre elemente inedite din creațiile artiștilor Ion Dumitriu și Ion Grigorescu.

Alina Șerban este curatoare, istoric de artă și editor. Cercetările sale se concentrează asupra artei și arhitecturii postbelice, fiind interesată de diferitele construcții regionale ale noilor practici artistice, precum și de discursul expozițional al anilor ’60-’70. În activitatea sa curatorială, Alina Șerban încearcă să exploreze concepte precum teatralitatea și narativitatea în spațiul expozițional. A semnat conceptul a nenumărate expoziții, dintre care menționăm „Natural-Cultural”, Pavilionul Muzeal Art Safari, București (2018); „Constantin Flondor. When Eye Touches the Cloud”, Galeria Volker Diehl, Berlin (2018); „Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)”, Salonul de proiecte, București și Domino, Fabrica de Pensule, Cluj (2016). În 2009, Alina Șerban a fost curator al Pavilionului României la Bienala Internațională de Artă de la Veneția, cu proiectul „Seducția Intervalului” (artiști: Ștefan Constantinescu, Andreea Faciu, Ciprian Mureșan), proiect itinerat în anul 2010 la centrul de artă contemporană The Renaissance Society de la Universitatea Chicago. În 2016, a elaborat alături de Ștefania Ferchedău concepția artistică a Institutului Prezentului, o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative din București.

ICR Varșovia își propune să susțină astfel participarea specialiștilor români la conferințe și activități universitare care integrează în circuitul de cercetare central și est-european contribuția românească la manifestările artistice, culturale și intelectuale regionale.