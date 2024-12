Noile avioane militare chineze uimesc lumea: Fără coadă și cu un design extrem de original

Ambele modele sunt fără coadă, ceea ce înseamnă că nu au stabilizatoare verticale care să ajute la menținerea controlului. Astfel de aeronave sunt de obicei menținute stabile de computere care interpretează comenzile pilotului.

Cel mai mare dintre cele două modele are aproximativ forma unui diamant, cu trei prize de aer pentru motoare - două de-a lungul fuselajului și una deasupra - o configurație extrem de neobișnuită. Cel mai mic are o dispunere mai convențională, dar nu are coadă. Ambele au lipsa unghiurilor de 90 de grade tipice modelării stealth, care este menită să reducă detecția radar.

Pe măsură ce China își modernizează armata, modelele „arată dorința industriei aviatice chineze de a experimenta și de a inova”, a declarat Euan Graham, analist principal la Australian Strategic Policy Institute. „Oricare ar fi meritele sau neajunsurile, pare a fi un design extrem de original”, a spus el. „Merită felicitări pentru acest lucru”.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns unei cereri de comentarii. Departamentul american al Apărării a declarat că este „la curent cu rapoartele”, dar a precizat că nu are comentarii suplimentare în afara celor incluse în raportul său anual privind armata chineză din această lună.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

???????? ✈️✈️China is on a roll today as Shenyang Aircraft Corporation shows another sixth-generation jet



The second of China's new sixth-generation airplane is a new arrow wing fighter prototype: https://t.co/EqcxEWQUUV pic.twitter.com/MqqdQJSytS