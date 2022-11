2/3 galeria închide rezidența proiectului „O copie mecanică” cu artista multimedia Sabina Suru

Vernisajul expoziției „O copie mecanică+Sabina Suru” va avea loc pe 29 noiembrie, începând cu ora 18:00, la 2/3 galeria din strada Franceză nr.4.

„Revizitând cartea lui Benjamin, dincolo de multiplicare și imagine tehnică, m-am oprit la o componentă discretă, dar omniprezentă: ideea de timp și temporizare. Pe parcursul celor șapte zile de expoziție-rezidență, propun o analiză a timpului din 3 perspective materializate în spațiul galeriei: timpul real, timpul subiectiv și timpul mecanic. Voi explora spațiul din jurul galeriei, spațiu care nu pătrunde prin pinolă, voi găsi un colț discret, neobservat, trecut cu vederea, care va deveni locul meu de explorare a timpului prin gest. ” Sabina Suru

Iubitorii de artă pot vizita galeria 2/3 până pe 4 decembrie și pot explora, împreună cu artista tehnicile fotografiei „pe măsură ce un film digital devine o instalație fotografică bazată pe o tehnică de la începuturile fotografiei (cianotipie) și, intr-un pas secundar, redevine film. Gestul meu exploratoriu din exteriorul galeriei va ocupa spatiul, obiectificat, redigitalizat și retemporizat. ” Sabina Suru, artistă multimedia.

Expoziția „O copie mecanică” își propune să chestioneze concepte legate de mecanizarea procesului fotografic, vrând să exploreze idei legate de unicitate, original și copie, cât și despre mistificările imaginii fotografice.

Astfel, timp de patru săptămâni, galeria se va transforma într-o cameră fotografică și va funcționa, concomitent, ca o cameră obscură și instalație experiențială, ca spațiu expozițional și ca atelier de creație, artiștii în rezidență fiind invitați să realizeze lucrări artistice si instalații fotografice în situ.

Despre artistă

Sabina Suru (n. 1986) este artistă multimedia și manager cultural, co-fondatoare a Asociațiilor Marginal, Allkimik și Qolony - Colonia pentru Artă și Știință, respectiv a hibridului artist run VAGon - spațiu in(ter)disciplinat, în cadrul Atelierelor Malmaison. Pornind din pictură și continuând în fotografie și transmedia, practica ei se concentrează acum asupra holografiei și a filmului, și încorporează elemente și concepte din știință (optică, fizică), abordând problematici legate de mutația identității, obiectivizare și memorie exografică, prin colaborări cu practicieni din diverse domenii, precum cercetare științifică, dans contemporan și muzică. A expus în țară (IOMO Gallery, Rezidența9, Strata Gallery, Atelierele Malmaison, Anca Poterașu Gallery, MNAC etc.) și în străinătate (Steinbarg Gallery - UA, White Noise Gallery - IT), precum și în numeroase festivaluri de new media și film (Simultan Festival și Bucharest International Experimental Film Festival - RO, Pebbles Underground Film Festival, Sphere Digital - IN, Blacksphere Festival - CZ, Berlin Filmfest - DE etc.).