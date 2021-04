5 expoziții care includ 15 artiști din România și Italia deschid un nou capitol la Centrul de Interes din Cluj, începând cu 20 aprilie

Un nou capitol din arta contemporană clujeană se scrie la Centrul de Interes începând cu data de 20 aprilie. Cinci expoziții noi - trei expoziții personale semnate de Zsolt Berszan, Andrei Budescu și Ovidiu Leuce, un duo show care-i aduce laolaltă pe artiștii Florin Ștefan și Robert Bosisio pe o temă comună, și o expoziție colectivă ce reunește lucrări semnate de 10 artiști clujeni - vor putea fi vizitate de publicul larg în sălile expoziționale de la etajul 4 al clădirii de pe strada Fabricii de Chibrituri 9A, în perioada 20 aprilie - 24 mai 2021, de marți până sâmbătă între orele 15:00 - 18:00. Intrarea e liberă.





Un duo complementar de viziuni artistice pe tema sfârșitului lumii



Expoziția ”Icons For the End of the World” prezentată de SPAȚIU INTACT și desfășurată în mai multe săli ale Centrului de Interes, îi pune în dialog pe pictorul român Florin Ștefan și pe pictorul italian Robert Bosisio și surprinde viziunea artistică a fiecăruia asupra elementelor de dinainte și de după sfârșitul lumii.

Concepută înainte de pandemie, expoziţia reprezintă un semn de avertizare şi o presimţire iniţiatică, demonstrând caracterul seismografic al artiştilor contemporani autentici. Prin lucrările lor, cei doi artiști ne introduc într-o dimensiune eshatologică. În opinia lui Florin Ştefan savurarea vieţii este perpetuă, jocul cu mingea continuă şi în purgatoriul azuriu, la fel cum continuă şi baia în mizeria iadului. Din spatele perdelei de ceaţă a lui Robert Bosisio desluşim efemeritatea trupului şi caracterul transitoriu al existenţei noastre. Picturile lui ne călăuzesc într-o lume tihnită, lipsită de agitație, în care domneşte o pace ca dintr-o altă lume.





Trei expoziții personale de desen, ceramică și fotografie



Tot la etajul 4, BAZIS Contemporary prezintă expoziția personală a artistului Zsolt Berszan - ”Remains of the Remains”. Noua serie de desene, de mici și mari dimensiuni, realizate de artist în perioada 2020 - 2021 abordează tema morții din prisma resturilor rămase din corpurile aflate în descompunere. Hârtia e tratată ca un câmp de luptă în care grafitul înnegrește complet suportul, făcând trimitere la ideea de pământ, mocirlă, glod, şi prin care se întrezăresc corpuri sau bucăţi de corpuri sfârtecate. Artistul nu e interesat de individ, ci de rămăşiţele umane care devin subiecte în sine. Aceste resturi iau naștere din relația apariţie-dispariţie, sunt un fel de urme fantomă ale unei evidențe a unei existenţe trecute, dar care pot fi interpretate şi ca începutul unui nou proces.



Într-un alt spațiu expozițional al Centrului de Intreres, vizitatorii vor putea admira expoziția personală a artistului Ovidiu Leuce - ”Notes on the melody of things”, powered by Friche. Expoziția constă într-o serie de piese de ceramică și colaje pe hârtie, obiecte-peisaj realizate de artist între anii 2018 și 2021, parte dintr-o serie încă în lucru, inspirată de un scurt volum de poeme în proză de Rainer Maria Rilke.



Andrei Budescu, un reprezentant al tinerei generații de artiști fotografi, va expune la FOCUS Project Space o serie de fotografii reunite sub titlul ”Obscura”.



Scena de artă locală sub lupă: 10 artiști clujeni în Sala ATRIUM



Programul noilor expoziții de la Centrul de Interes e completat cu o expoziție colectivă care aduce laolaltă în Sala ATRIUM lucrări semnate de 10 artiști: Andrei Ciurdărescu, Istvan Cîmpan, Vasile Cloșcă, Edmona, Adrian Ghiman, Marian Valentin Ionescu, Andrei Ispas, Gabriel Marian, Irina Dora Măgurean și Sebastian Nasta, un mix de mesaje vizuale ce se transmit prin diverse medii artistice - pictură, fotografie, desen, design etc.