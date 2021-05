Abstract Mood la Galeria Estopia

Galeria Estopia București are plăcerea să vă invite joi, 20 mai, între orele 16.00 – 21.00, la vernisajul expoziției de grup Abstract Mood, la care participă 6 tineri artiști din București, Cluj și Timișoara: Marina Aristotel, Gagyi Botond, Mihai Guleș, Madár Réka, Andrea Tivadar și Edith Torony.

Cum arată arta abstractă în viziunea și tehnica tinerilor artiști este punctul de pornire al acestei expoziții, construită conceptual în jurul „abstractizării realității” și al unui joc fluid și sensibil între figurativ și abstract.

„Pentru a desena, pentru a picta sau pentru a fotografia, scria Eugène Ionesco din ipostaza mai puțin cunoscută de pictor, în a doua parte a vieții, în volumul Alb și negru, trebuie să știi, să vezi, să observi. În spatele realității care ne este dată tuturor se află o a doua realitate, mai subiectivă și prin urmare, în mod paradoxal, mai adevărată. Cu cât avansăm în realitățile succesive, suntem mai realiști, adică mai adevărați: nu în sensul realismului celui mai convențional, ci în sensul celui adevărat”. Către reprezentarea „realității secunde din spatele lumii vizibile” vorbesc lucrările selectate în această expoziție, iar referința la ce înseamnă „real” este unul dintre elementele la care fiecare dintre artiștii invitați a simțit nevoia să se raporteze.

Pentru Marina Aristotel, „realul abstractizat” este matca întregului proces artistic, care pornește de la gestul fizic de a tăia suprafața pictată: abia de la această etapă de distrugere și reasamblare artista începe să descopere ordinea și sensul. Asperitatea de „așchie” a lucrărilor din seria Colour Splinters, incluse în expoziție, alături de surpriza materialului – plexiglass-ul - se armonizează cu paleta cromatică, oferind o insolită experiență senzorială.

La granița între figurativ și abstract, Botond Gagyi propune, în schimb, o perspectivă insolită de dematerializare a elementului figurativ, transformat într-un fel de siluetă palidă a ceea ce numim convențional „realitate”. Pentru că realitatea, spune Botond, „nu mai este reală”, iar cea mai recentă serie la care lucrează, Monuments of Future, problematizează tocmai această abstracțiune.

Mihai Guleș prezintă, pe de altă parte, Imposibila geometrie, o serie de lucrări care explorează un pattern vizual construit pe suprapunerea în spațiu a „peisajului interior” și a unei forme geometrice devenită marca sa vizuală dominantă.

De geometria formelor este atrasă și Madár Réka, în seria Personal Apocalypse, cu care participă în expoziție, oferind o altă perspectivă asupra tensiunii între figurativ și abstract atunci când vine vorba de „reprezentarea esențializătă a realității”.

Andrea Tivadar vede abstractizarea ca pe o formă de „creație sintetică” prin care reprezentări insolite, geometrii diafane și transparente iau locul formelor recognoscibile din lumea vizibilă – aceasta este, spune ea, calea de a impune „puritatea și simplitatea lucrurilor”.

Edith Torony recompune, în schimb, în seria Synthetic Future, ca într-un ritual magic, reperele aproape mitice ale vieții urbane, folosind exclusiv rămășițele concrete ale consumismului nostru cotidian. Rezultă o imagine deopotrivă familiară și stranie, în același timp cunoscută și necunoscută, o alegorie a haosului și inconștientului contemporan, desfășurată ludic între figurativ și abstract.

***

Marina Aristotel s-a născut în 1985, trăiește și lucrează la București.

A studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București, unde a obținut licența în 2015 și masteratul în 2017. A participat în expoziții de grup, între care, la București, Foreseeing the Present, Galeria Estopia, 2020; Moarte, Galeria Laborna, Diploma, Palatul Știrbei; Atelier 19&34, Visual Arts Center; Spatial Activity Studio 9, atelier susținut de prof. Slawomir Brzsoska și Rafal Gorczynski, Universitatea din Poznan, UNA Galeria, în 2017; An Abstract Feeling, Galeria 418, București, 2016. Galeria Estopia a prezentat expozițiile sale personale Aasamblaj, în 2019, la București și Colour Splinters, la Estopia Lugano, în 2020. Cu un background în pictură și cunoscută la început mai ales pentru lucrările în rășină, în ultimii doi ani artista a ales să exploreze îndrăzneț dincolo de propria zonă de referință, folosind tehnica asamblajului și stratificarea tridimensională. În seria Colour Splinters, din care fac parte lucrările prezentate în expoziție, Marina Aristotel surprinde prin includerea unui nou material în practica sa artistică – plexiglass-ul – pe care reușește spectaculos să-l transforme din rigid în fluid, subliniindu-i, în același timp, transparențele vii și calitatea reflectorizantă.

Gagyi Botond s-a născut în 1992 la Târgu-Mureș, trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. A obținut licența în pictură la Universitatea de Artă și Design din Cluj în 2015, masteratul în 2017, iar în prezent este doctorand la aceeași universitate. A participat cu expoziții personale în cadrul Kunsttage Ehrenbreitstein, Theater am E’stein, Koblenz, Germania, în 2019 și 2020, a expus la Transylvanian Art Centre, Arcade House, Sfântu Gheorghe, în 2018, și a prezentat personala Splinter, la Casa Matei, Cluj, în 2017. Între expozițiile de grup se numără Szárhegy 2020, Haáz Rezsö Museum, Odorheiu Secuiesc, 2021; Neo-Manifest Romantic, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, 275 Group Show, NYAFAIR - TriBeCa’s Contemporary Art Fair, New York, în 2020, Re:Start și Abstract la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, în 2019. „Corpul este astăzi un instrument de exprimare a experienței fizice și emoționale. La granița între abstract și figurativ, picturile mele nu sunt despre o falsă reprezentare a realității, ci mai degrabă îmi propun să arăt cum realitatea poate înceta să mai fie „reală”. Totuși, aceste lumi iluzorii pe care le construiesc își au originea într-o formă de “realitate” – deși par de o bogăție inepuizabilă de sensuri, ele reprezintă o lume lipsită de spațiu și dimensiune. The Monument of Future, cea mai recentă serie a mea, problematizează acest tip de abstracțiune. Figurile din această serie, scoase din contextul lor inițial, prin chiar faptul de a se afla împreună într-o nouă proximitate, se referă exact la relațiile artificiale și la natura lor abstractă”.

Mihai Guleș s-a născut în 1993 la Cluj-Napoca, unde locuiește și lucrează.

A absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, specializarea pictură, în 2015, iar în 2017 a obținut diploma de master. În prezent este doctorand la aceeași universitate. Între expozițiile personale se numără, la Cluj-Napoca, Refresh 15, Galeria Paul Sima, în 2018; Torso, în cadrul Expomaraton, 2016, unde a obținut și Premiul Publicului, și Craus și Pfanor, în cadrul aceluiași Expomaraton, în 2014. Neo-manifest Romantic, Muzeul de Artă din Cluj, L’Art s’invite dans l’industrie 2.0, Uzinaj / Energom, 2020; Salonul de Iarnă UAP, expozițiile Re:Start și Abstract la Muzeul de Artă din Cluj, 2019; Sottobosco, Muzeul de Artă, Cluj și Contramonumentul, Fundația Triade, Timișoara, Atelier Deschis, Casa Matei, în 2018, sunt câteva dintre expozițiile de grup la care a participat în ultimii ani. „Lucrările cu care particip în expoziția Abstract Mood fac parte din seria Impossible Geometry, care pornește de la reprezentarea formei geometrice imposibile, într-un ancadrament pictural abstract. Fundalurile gestuale, colorate, reprezintă un peisaj interior peste care au fost aplicate corpurile geometrice – elemente care au devenit în timp un laitmotiv reprodus în majoritatea lucrărilor mele”.

Născută în 1981 la Miercurea – Ciuc, Madár Réka trăiește și lucrează la Timișoara.

A absolvit licența și masteratul în pictură la Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Vest din Timișoara. Între expozițiile personale se numără Plastic People, la Galeria Calina din Timișoara, în 2009, Vernissage, la Galeria d’Ancona Budis din București, în 2011, Borders, la Galeria Pygmalion din Timișoara în 2012, Re-wild, la Galleria MAG din Como, Italia, în 2016 și Foreseeing the Present, Galeria Estopia, București, 2020. A expus la Simpozionul de Artă Contemporană de la Gărâna, Galeria Helios din Timișoara, în 2020; și, în ultimii ani, la Halele TIMCO, Timișoara, Atelier 030202, București, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Galeria Delta din Arad și la târgurile de artă St-Art din Strasbourg, Franța, și Art Market Budapest. Galeria Estopia din București a găzduit expoziția ei personală, Dissection, în 2019. Dacă din 2010 încoace Réka s-a remarcat în zona artei figurative, cu o abordare inovativă, cu accente supra- și hiperrealiste, cu ecouri din pop art, artista experimentează în prezent la interferența între figurativ și abstract.

Andrea Tivadar s-a născut în 1991 la Botiz, Satu Mare, trăiește și lucrează în Satu Mare.

A obținut licența și masteratul în pictură la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde în prezent își definitivează doctoratul. În 2014 a primit o bursă de studii la École Supérieure d’Art de Bretagne, Rennes, Franța, urmată de o altă bursă la Associazione Socio-Culturale ProCultura – RoArte din Roma, în 2016, și la Galeria Erika Deák din Budapesta, în 2017. A participat la expoziții de grup, între care The Existential Space of Virtuality, Galeria Erika Deák, Budapesta, Tra segno e colore, Accademia di Romania in Roma, Do It Yourself, Spațiul Cultural Gara Mică, Cluj-Napoca, în 2016; Noul locatar, Centrul de Interes, Cluj-Napoca, Breaking Rules, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, în 2017; Meanwhile in Painting, Budapest Galéria și Imaginea în pictură. Despre ieșirea în realitate, Galeria Quadro, Cluj-Napoca, în 2018; Foreseeing the Present, Galeria Estopia, București, 2020; Inside / Outside, UAP Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Satu Mare, 2021. În 2019 Galeria Estopia a prezentat expoziția personală a Andreei Tivadar, Abstract Fluidity. Substituind abordarea figurativă cu o formă de „creație sintetică”, Andrea Tivadar este convinsă că „arta este cea mai sinceră expresie a vieții reale”. Într-un joc fascinant de forme și volume, Andrea Tivadar restituie pe pânză mai degrabă o reinterpretare esențializată a realității imaginate.

Edith Torony s-a născut în 1988 la Timișoara, unde locuiește și lucrează.

Este absolventă a secției de Pictură, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut și diploma de masterat, în aceeași specializare, în 2012. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici, secția Pictură, filiala Timișoara, din 2011. Între expozițiile personale se numără Hybrid Playground, Galeria Estopia, București, 2019; Personal Mythologies, Galeria Forma, Deva, 2019; The Waste Land, Galeria Pygmalion, Timișoara, Junkyard Symphony, Galeria Senso, București, în 2018; Playing Emptiness, Galeria Zid, Timișoara, în 2016. A participat la Simpozionul de Artă Contemporană de la Gărâna, Fundația Herczeg, în 2020. În ultimii ani a participat la expoziții de grup la Galeria Triade, Galeria Helios, Timișoara; Muzeul de Artă din Arad; Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; Parlamentul European, Bruxelles; Galerie Marzia Frozen, Berlin etc. A obținut premiul I pentru Pictură la Bienala Internațională Meeting Point de la Arad în 2017. La limita între abstract și figurativ, lucrările lui Edith Torony ne invită într-o călătorie în universul bizar al periferiei urbane, într-o recompunere alegorică a efectelor devastatoare ale invaziei junk și consumismului asupra spațiului de locuit.

***

Abstract Mood

Galeria Estopia, Strada Bocșa nr. 5, sector 2, București

20 mai – 27 iunie 2021

Vernisaj: joi, 20 mai, între orele 16.00 – 21.00

*Expoziția este organizată în conformitate cu normele oficiale în vigoare pentru prevenirea răspândirii Covid-19.

Curator: Irina Ungureanu