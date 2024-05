Aplicația AR Călătoria Novei/ Nova’s Quest- o experiență interactivă amuzantă și educativă

Călătoria Novei/Nova's Quest fost dezvoltată de Muzeul Hărților și Augmented Space Agency prin intermediul DOORS — Digital Incubator for Museums, un proiect derulat de un consorțiu european format din Ars Electronica, MUSEUM BOOSTER și ECSITE și finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene.

Aplicația este gratuită, disponibilă în App Store și Play Store și se poate descărca pe telefoane smart și tablete.

În aplicație o veți cunoaște pe Nova, o călătoare interstelară, care vine din viitor prin intermediul tehnologiei de realitate augmentată (AR). Blocată într-o buclă spațio-temporală, ea are nevoie de ajutorul copiilor care vizitează Muzeul Hărților; aceștia trebuie să identifice indiciile de pe hărți și să rezolve o serie de provocări, folosindu-se de cunoștințele de geografie, istorie și științele naturii. În acest fel, portalul este deblocat și Nova poate călători spre casă.

Aplicația s-a născut din dorința noastră de a îmbunătăți valoarea educativă a Muzeului Hărților, de a crește interactivitatea vizitei și de a-l transforma într-o resursă valoroasă pentru profesori, părinți și elevi. Prin includerea unor informații din programele școlare, ne propunem să oferim o experiență educativă inedită, care să completeze predarea de la clasă. Obiectivul final este să-i ajutăm pe tinerii vizitatori să înțeleagă mai bine informațiile primite la școală, într-o manieră în care jocul devine parte din învățare. În acest sens, acest produs este o premieră absolută în lumea muzeală românească, care contribuie la diminuarea distanței dintre educația muzeală și educația formală, promovând în același timp colecția muzeului.

Cristina Toma, manager MNHCV: „Tot mai puțini tineri vizitează muzee și tot mai mulți consideră că ceea ce învață la școală este plictisitor și neinteresant. Lipsa unei legături consistente între muzeu și școală, între educația culturală și educația formală, a reprezentat o preocupare constantă pentru managementul Muzeului Hărților. Astfel, oportunitatea oferită prin programul Horizon 2020 a venit în întâmpinarea nevoilor noastre și ne-a oferit posibilitatea de a realiza un produs unic pentru publicul nostru, pornind de la dezideratele muzeului, ale școlii și, nu în ultimul rând, ale copiilor. Mă bucur că, în ciuda diverselor obstacole pe care echipa le-a întâmpinat pe parcursul implementării, Călătoria Novei/Nova's Quest este o aplicație ce reușește să aducă zâmbet și interes pe fețele tinerilor noștri vizitatori.”

Despina Hașegan, manager de proiect, MNHCV: „Aplicația a fost gândită pentru a pune împreună patrimoniul și curricula școlară într-un mod interactiv, pentru a demonstra că experiența învățării la muzeu poate fi amuzantă, utilă și atractivă. Acest proiect a însemnat în primul rând muncă într-o echipă interdisciplinară și armonizarea cunoștințelor, competențelor și stilurilor de lucru foarte diferite ale tuturor celor implicați. A fost o experiență complexă, ce ne-a permis să ne manifestăm creativitatea, entuziasmul, spiritul ludic, dar și să ne antrenăm răbdarea, simțul analitic și capacitatea de a respecta termene limită. Pentru noi, acest proiect a fost o provocare, iar reușita lui, un succes care a sudat echipa. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru efortul extraordinar și implicarea absolută, care au transformat întregul proces într-o experiență de învățare extraordinară”

Sabin Șerban, manager ASA: „Prin aplicația Nova's Quest am încercat să-i captivăm pe copiii erei digitale cu o experiență care nu e doar educațională, ci se folosește de elemente narative și elemente interactive preluate din jocurile video pentru a oferi utilizatorilor puterea de a descoperi singuri informații interesante și de a învăța prin joacă. Ne dorim ca această aplicație să fie un punct de referință și o platformă care demonstrează importanța unei strategii digitale solide în contextul muzeal. Sperăm ca astfel de produse digitale să deschidă noi direcții de consum cultural.”

Ciprian Făcăeru, AR designer ASA: „Acest proiect reprezintă un pionierat în domeniul muzeal european ce explorează prin intermediul noilor tehnologii media noi conexiuni cu publicul tânăr și nu numai. Nova deschide un portal către realitățile unui viitor în care realul și virtualul fuzionează în experiențe interactive și contextualizate, un pas semnificativ către noi forme de edutainment. Astfel Muzeul Hărților continuă o explorare activă și pe termen lung, necesare oricărei instituții publice de cultură care ține pasul cu o societate dominată de evoluția accelerată a mediilor digitale.“

Echipa:

Din partea Muzeului Hărților: Despina Hașegan, Ioana Zamfir, Teodora Dumitrache, Eugen Grama, Cristina Toma;

Din partea Augmented Space Agency: Cip Făcăeru, Maria Bucurenciu, Emanuel Budăieș, Sabin Șerban, Dan Făcăeru;

Mulțumiri colaboratorilor noștri: Andreia Petcu - profesor Școala Aletheea, Adina Lucaciu (voce Nova) și AdSound Production (casă de producție și post-producție audio-video);

Aplicația a fost creată în cadrul DOORS — Digital Incubator for Museums, un proiect complex, implementat în perioada octombrie 2021 – septembrie 2023 de un consorțiu format din Ars Electronica, MUSEUM BOOSTER și ECSITE și finanțat prin programul Horizon 2020 – Research and Innovation Funding Programme al Uniunii Europene, prin contractul de finanțare nr. 101036071. În cadrul proiectului, 20 de instituții culturale europene au fost susținute financiar și cu consultanță pentru a realiza un proiect pilot. Printre aceste proiecte se numără și „Hands on the Map!” @ Maps Museum, proiectul prin care a fost creată aplicația de AR.