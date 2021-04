Artista Iulia Ghiță expune la Galleria AlbumArte din Roma

Iulia Ghiță: "He Failed To Save the One He Loved Most" Expoziție de artă contemporană - curator Marta Silvi

Vernisaj

Luni, 12 aprilie, 14.00 - 20.00

În perioada 12 aprilie - 26 aprilie 2021, Accademia di Romania in Roma și Galleria AlbumArte di Roma, în colaborare cu Accademia di Belle Arti di Roma și cu sprijinul Institutului Cultural Român, organizează expoziția de artă contemporană "He Failed To Save the One He Loved the Most" a artistei românce Iulia Ghiță, la Galeria de artă Albumarte din Roma.

Proiectul "He Failed To Save the One He Loved the Most" este bazat pe proiectul LANDCAPE 2 LANDSCAPE 4, care urma să fie inaugurat la Albumarte în martie 2020. Măsurile impuse de autorități au dus la amânarea cu un an a vernisajului, timp în care artista Iulia Ghiță a îmbogățit proiectul cu o puternică componentă picturală și narativă care dezvoltă tema vindecării, a terapiei, inspirată de figura arhiepiscopului San Luca, pe numele lui Valentin Feliksovič Vojno-Jaseneckij, cunoscut pentru realizările sale științifice importante în domeniul chirurgical medical și pentru sentimentul profund de pietas care i-a marcat viața și acțiunile.

Expoziția este creată în jurul a două instalații video LANDSCAPE2 (2017/2018) și LANDSCAPE4 (2018-20), și numeroase desene pe hârtie care se întrepătrund cu imaginile video: Life from herself (understood) (2016/20) Closed circle (2018-20), Untitled (2020), There was a beautiful vase at her home/the truth resides in the object, not in the word (2019). Figura arhiepiscopului Luca inspiră pânza de mari dimensiuni cu titlul: THEY BELIEVED THAT THE MERE TOUCH WOULD HELP THEM HEAL FROM ANY ILLNESS.

Iulia Ghiță s-a născut în Oltenița, România, în 1986. A absolvit Universitatea de Artă din București in 2008, departamentul de grafică, Clasa Conf. Prof. Nistor Coita și a absolvit masteratul la Academia de Arte Plastice din Roma, în 2011. În lucrările sale se poate identifica o puternică înclinație către instalație, chiar si atunci când recurge la alte tipuri de exprimare ca desenul și pictura, sau fotografia și video-ul. Este interesată de relația / conflictul / tensiunea ce se instalează între limita măsurii umane și încercarea de a da o formă finită lucrurilor de neînțeles. Iulia Ghiță expune încă din 2012 în cadrul expozițiilor de artă contemporană organizate în București, Atena, Roma, Veneția, Pesacara, Acquila, Cosenza.

Marta Silvi

Istoric de artă, profesor și curator. Trăiește și lucrează la Roma. Licențiată în Istoria Artei Contemporane la Universitatea Sapienza din Roma, a obținut un doctorat în Istoria Artelor Vizuale și Performante de la Universitatea din Pisa cu o teză despre reutilizarea imaginilor în mișcare. Corespondent pentru Artforum și Flash Art Italia; colaborează, de asemenea, cu Arte e Critica, Artribune, Jurnalul ATP, Look Lateral. În 2007 a fost finalistă la ediția a II-a a Premiului Național DARC MAXXI pentru istoria și critica artei italiene contemporane. Între 2008 și 2012 a fost co-director al galeriei Monitor din Roma. A contribuit la publicații universitare internaționale și a participat la cartea Cinema d´Artista de Maria Rosa Sossai, Silvana Editoriale, 2009. Din 2015 este printre promotorii premiului Dancity Open Call.

Din 2016 predă cursul Organizzazione Grandi Eventi e Organizzazione e Marketing Eventi Espositivi la Accademia di Belle Arti di Roma. Printre expozițiile curatoriate: On the Tip of My Tongue (Gabriele De Santis, Stanislao Di Giugno, Simone Pappalardo, Ruth Proctor, Bernardo Vercelli / Quiet Ensemble, Alice Schivardi, Angela Zurlo), Palazzo Trinci, 2014; Nico Vascellari, Lum, Ex-Biserica Santa Maria di Betleem, 2014; The Solitude of Monuments (Tomaso De Luca, Stefano Emili, Gabriele Porta, Matteo Fato), Palazzo Candiotti, 2016; Nicola Samorì, CIAC, 2016, toate în Foligno; Antonio Rovaldi, Mattina, Institutul Cultural Italian, Lisabona, 2016; Dario Agati și Fabio Giorgi Alberti, Double Solo, Albumarte, Roma, 2017; Festa Franca (A chi ce l'ha lo dica), Cannara (PG), 2018. În 2014 și, în 2017, împreună cu Carla Capodimonti, a fost responsabilă de secțiunea Arte vizuale pentru Festivalul Foligno Dancity, prezentând expoziții, spectacole, discuții și proiecte speciale (Nico Vascellari, 2014, Claire Fontaine, 2017).

ALBUM ARTE

AlbumArte este un spațiu independent și non-profit cu sediul la Roma, care se caracterizează prin colaborările sale internaționale și workshopuri de aprofundare a diverselor limbaje ale artei contemporane precum arta video, pictură, fotografie, sculptură, instalații, spectacole, artă sonoră, concerte și reședințe, favorizând accesul celor mai tineri artiști și curatori la spațiul cultural contemporan european. A inițiat colaborări cu instituții publice din Italia și din străinătate, cum ar fi Muzeul MAXXI, Galeria Națională de Artă Modernă și Contemporană din Roma, Institut Français, Royal Academia de España, platforme independente, fundații de stat și Ministere de cultură din Europa, institute culturale și universități din Italia și din străinătate.

Își desfășoară proiectele cu artiști și curatori italieni și străini și organizează programe precum Anteprima, un program internațional de rezidență pentru artiști, expoziții, proiecții și conferințe, promovat între Italia și străinătate; AlbumArte | VideoArtForum, o expoziție internațională de filme cu proiecții, expoziții personale și forumuri; AlbumArte | Residențe, o expoziție care intenționează să reflecte asupra temei de artist in residence, prin expoziții care au ca obiect lucrări produse exclusiv în timpul stagiilor și expuse pentru prima dată în Italia. AlbumArte produce documentare despre expoziții și discuții susținute în spațiul roman, precum și documentare de cercetare despre artă internațională. Toate proiectele AlbumArte sunt deschise publicului gratuit.