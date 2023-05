Bienala Art Encounters 2023 transformă Timișoara în  capitala artei contemporane 

Parte din programul cultural “Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii”, Bienala Art Encounters 2023 se desfășoară în 15 spații inedite ale orașului, precum Muzeul

Național al Banatului - Castelul Huniade sau STPT Multiplexity și activează un total de 23 spații prin evenimente, lecturi performative, proiecții de film și conferințe.

”Bienala Art Encounters nu doar a unit comunitatea în jurul artei, dar a și repoziționat Timișoara pe harta culturală internațională și ne-a plasat în avangardă. Expozițiile de la Timișoara rivalizează cu oferta culturală a marilor orașe ale lumii. Anul acesta, când Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, Bienala are o semnificație și mai profundă pentru viața orașului, fiind un magnet de creativitate care atrage public și vizitatori. De altfel, Bienala are cea mai consistentă finanțare de la bugetul local din cele peste 1.000 de evenimente culturale înscrise în programul Capitalei,

Municipiul Timișoara fiind finanțatorul principal al evenimentului”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Bienala Art Encounters transformă Timișoara într-o adevărată capitală a artelor contemporane prin expunerea a peste 60 artiști din 20 de țări, dintre care 13 cu lucrări nou comisionate. Intens și atractiv, programul pregătit de către Fundația Art Encounters pentru weekend-ul de deschidere al Bienalei va conține: tururi ghidate cu artiștii invitați și curatorul bienalei, conferința „Tranziții: de la contemporan la digital și înapoi” susținută de Alfredo Cramerotti și Auronda Scalera la Muzeul Național de Artă Timișoara, performanceuri de Arantxa Etcheverria și Farah Mulla la spațiile Faber și STPT Multiplexity, tur cu tramvaiul nr. 6 populat de celebra lucrare Black Cloud alături de artistul Carlos Amorales, un picnic și discuții informale cu artiștii la Uzina de apă Urseni, întâlniri cu spațiile de tip artist run din Timișoara (Avantpost, Balamuc / Loc de joacă ș-altele, Baraka, Lapsus, Nava C2, Simultan), precum și o petrecere organizată alături de Spontan în spațiul Faber.

„Mă bucur foarte tare că Bienala Art Encounters de anul acesta, desfășurată în contextul cu totul special al Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023, își confirmă statutul de cel mai important eveniment non-comercial de artă contemporană din România. În spatele acestei ediții de gală se află o echipă de oameni pasionați și dedicați și peste 60 de artiști din 21 de țări, care au pregătit împreună de luni de zile un eveniment dedicat artei, științei și ficțiunilor. Bienala Art Encounters se va desfășura pe parcursul a opt săptămâni, între 19 mai–16 iulie, și va activa 15 spații expoziționale în multiple locații din oraș. Invit, pe această cale, publicul larg, al cărui acces este gratuit, să ia parte la mulțimea de expoziții, concerte, conferințe, tururi ghidate și multe alte surprize ce vor putea fi cunoscute și explorate începând cu 19 mai”, spune Ovidiu Șandor, președintele Fundației Art Encounters.

Ediția de anul acesta a Bienalei Art Encounters se intitulează My Rhino is Not a Myth. art science fictions și este curatoriată de Adrian Notz, curator la Centrul ETH AI, mentor pentru strategie și viziune creativă la Centrul European de Artă Contemporană din Cluj (ECCA), iar între 2012–2019, a fost director artistic al Cabaret-ului Voltaire din Zürich. Pentru selecția de anul acesta, Adrian Notz a lucrat alături de comitetul curatorial consultativ format din tinerele curtoare - Cristina Bută, Monica Danilă, Edith Lazăr, Ann Mbuti, Cristina Stoenescu și Georgia Țidorescu,

“Titlul bienalei sugerează o conexiune cu piesa de teatru Rinocerii, scrisă în 1959 de către dramaturgul franco-român Eugen Ionescu. Un răspuns la ascensiunea regimurilor autoritare și complicității, povestea originală surprinde locuitorii unui mic orășel de provincie transformându-se gradual în rinoceri, negând constant misteriosului proces prin care trec. My Rhino is not a Myth revendică această putere de a rezista formelor de conformitate și se bazează, în schimb, pe capacitățile imaginative ale științei și artei de a crea breșe în structurile de veridicitate acceptate și de a aborda procese neinventariate. De aceea, bienala propune o intersectare a artei, științei și ficțiunilor ca o nouă cale de a privi la lucruri, subliniind vitalitatea încrucișării lor în textura vieții și realității. Ele generează „artă–știință–ficțiuni” ca un schimb fluid între abordările științifice și artistice care răspund la schimbările din realitățile noastre trăite, marcate cum sunt de transformări de mediu și sociale.” declară Diana Marincu, Directorul Artistic al Fundației Art Encounters despre semnificația conceptului curatorial.

O premieră pe care o propune Bienala Art Encounters 2023 este o extensie artistică în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană din București, prin instalația Black Cloud a cunoscutului artist mexican Carlos Amorales. Aceasta va face parte din noul sezon expozițional al Muzeului Național de Artă Contemporană care se va deschide pe 25 mai, urmând a fi expusă până în luna octombrie.

Ediția din acest an a Bienalei Art Encounters, My Rhino Is Not a Myth. art science fictions, se va desfășura pe parcursul a opt săptămâni la Timișoara, în perioada 19 mai – 16 iulie

2023. Evenimentul este susținut de către Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara și are ca partener principal pe Raiffeisen Bank.

Bienala Art Encounters a atras la ediția precedentă din 2021 peste 10.000 de vizitatori.