Cea mai mare colecție de costume populare, scoasă la licitație, alături de antichități grecești și iatagane otomane

Costumele populare din Licitația de Artă Tradițională și Antichități provin din colecția Ana-Maria Crișan și au prețuri de pornire între 500 și 100 de euro. Cel mai valoros costum este considerat piesă muzeală și este format din ie, catrințe și vâlnic, fiind purtat de minoritatea bulgărească din Dudeștii Vechi din Banat. Costumul a fost realizat la începutul secolului XX și are un preț de pornire de 500 de euro. O impresionantă apariție este și costumul tradițional vechi, format din cinci piese, datat 1903. Ansamblul vestimentar de excepție este purtat doar de miresele din localitatea Viscri, Transilvania. Este un ansamblu deosebit, de colecție, prin unitatea cromatică sobră și unitatea temporală a pieselor și datarea șorțului față, cu monogramă și an, dar și prin prezența motivelor antropomorfe, mirii la cununie, în motivele dantelei perimetrale. Costumul, care are un preț de pornire de 500 de euro, este însoțit de un set de accesorii din mătase și bumbac în amestec. Un ansamblu de port popular vechi, în varianta ungurească a costumului are, în licitația de miercuri, prețul de pornire de 300 de euro. Exemplarul de excepție reprezintă un ansamblu vestimentar de colecție din zona Mărgu, Cluj, și datează din anii ’30-’40. Nelipsite sunt și costumele maramureșene, iar pentru prețul de pornire de 250 de euro este scos la licitație costumul popular alcătuit din patru piese: batic, cămașă cu poale atașate, două zadii lungi și late. Piesa de colecție a fost creată în anii ’20-’30.

Costumele populare românești sunt completate de o deosebită selecție de antichități – simboluri ale marilor imperii. Un exemplu este coiful otoman din bronz aurit, care a fost realizat în provinciile limitrofe ale imperiului. Piesa muzeală, realizată în secolul XIX, pentru a fi purtată la parade militare, are un preț de pornire de 2.000 de euro. Din punct de vedere decorativ, coiful este atipic, nu prezintă decorațiunile clasice otomane, ci are un registru ornamental realizat din scriere cu caractere arabe, dar într-o limbă dialectală minoritară, iar nu în limba turcă (osmanli).

O apariție în premieră în piața românească de artă, dar și cea mai valoroasă piesă a licitației este un impresionant pumnal khanjar. Piesa extrem de rară, cu mânerul integral din jad alb, precum și cu lama damaschinată, gravată cu aur, a fost realizată la sfârșitul secolului XVIII-începutul secolului XIX. Pumnalul este specific Imperiului Mughal al Indiei, și are un preț de pornire de 5.000 de euro. Totodată, pentru prețul de pornire de 3.500 de euro este scos la licitație un iatagan otoman, cu mâner și teacă din argint lucrat în tehnica niello și decorat cu caboșoane din coral roșu. Lama iataganului, realizat la începutul secolului XIX, este intarsiată cu decoruri vegetale și geometrice din argint. Un alt exemplar de iatagan otoman, datat 1271 (de la Hegira, adică 1854), realizat din oțel, alamă și corn, are prețul de pornire de doar 600 de euro.

Cele aproximativ 200 de piese din cadrul Licitației de Artă Tradițională și Antichități sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță. Intrarea este liberă, iar programul expoziției este 10:00-20:00, de luni până duminică. Licitația de miercuri, 16 noiembrie, se va desfășura de la ora 19:00 în sala de licitații a Casei A10 by Artmark, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0.