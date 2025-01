Mohamed Salah a confirmat că va pleca de la Liverpool la finalul sezonului

"Îmi doresc foarte mult să câştig Premier League cu Liverpool. Este ultimul meu sezon club, aşa că vreau să reuşesc ceva special pentru oraş", a declarat Mohamed Salah.



Venit la club în 2017, atacantul egiptean în vârstă de 32 de ani va pleca deci în luna iunie ca jucător liber de contract. Salah a reuşit 17 goluri şi 13 pase decisive în 18 meciuri din actuala ediţie de Premier League. El a fost o singură dată campion al Angliei cu formaţia de pe Anfield, în sezonul 2019-2020.



Echipa antrenată de Arne Slot este pe prima poziţie a campionatului, cu un avans de şase puncte faţă de a doua clasată, Arsenal, şi un meci mai puţin disputat. Duminică, Liverpool va primi vizita marii rivale Manchester United.



În mandatul predecesorului lui Slot, Juergen Klopp, Salah a câştigat aproape toate trofeele posibile. În afară de succesul în Premier League, atacantul a cucerit o Ligă a Campionilor, o Cupă a Angliei şi două Cupe ale Ligii engleze, pe lângă o Supercupă a Europei şi o Cupă Mondială a Cluburilor.



Totuşi, Salah crede că actuala echipă a lui Liverpool, în care se află aproape jumătate dintre jucătorii care au avut atât de mult succes sub comanda lui Klopp, trebuie să câştige un alt trofeu şi mai ales o a doua coroană în Premier League.



"Motivaţia mea în acest sezon a fost să câştig un trofeu şi să fiu o parte importantă în câştigarea acestui trofeu, în special Premier League", a spus egipteanul.



"Eu cred în continuare că echipa are nevoie de un trofeu. Jumătate din echipă sunt ca mine, Trent (Alexander-Arnold), Virgil (Van Dijk), Alisson, Robbo (Andy Robertson). Avem nevoie să câştigăm un alt trofeu înainte să plecăm cu toţii", a adăugat Salah.



Întrebat dacă Liverpool are nevoie de un al doilea titlu pentru a-şi consolida moştenirea, el a răspuns: "Da, cu siguranţă".



"Noi am câştigat aproape tot, dar am câştigat o singură dată Premier League. Sper să o putem câştiga de două ori, ceea ce ar fi extraordinar", a declarat Salah.

