Cultura română, promovată în 22 de țări prin Programul CANTEMIR 2023 al ICR

În urma apelului ICR din luna ianuarie, au fost depuse 94 de proiecte, din care 52 s-au calificat pentru jurizare, comisia desemnând câștigători 14 operatori culturali în cadrul secțiunii Arte vizuale și 13 operatori culturali în cadrul secțiunii Artele spectacolului, bugetul alocat de ICR pentru această primă ediție a programului, reluat cu succes după o pauză de zece ani, fiind de 2.400.000 lei.

Proiectele care au primit cofinanțare de la ICR s-au adresat mai multor categorii de public, contribuind la creșterea vizibilității culturii române pe diferite piețe culturale internaționale: de la concerte desfășurate în spații cunoscute, precum Filarmonica din Berlin, scena Shkodra Jazz Festival, Castelul Calonge din Catalunya, Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão din Viseu sau Biserica Sfântul Petru din Nürnberg, la evenimente care au pus accent pe arta experimentală, găzduite de apartamente sau case private din Lisabona, de la reprezentații de teatru în cadrul Festivalului de la Avignon (Secțiunea OFF), Edinburgh Festival Fringe sau Festivalului Prapremier de la Bydgoszcz, la ateliere de istorie orală și bandă desenată pentru elevi cu origini românești din Belgia și Luxemburg (prin care să descopere nu doar momente importante din istoria recentă a României, dar și posibile istorii interesante din propriile lor familii), de la susținerea participării românești, cu spectacole de dans contemporan sau instalații performative la festivaluri de profil, precum Festivalul Magdalena din Montpellier sau alte festivaluri din Mexico City, Durban, Almada, până la expoziții de artă contemporană cu lucrări din medii diverse de expresie artistică – fotografie, pictură, desen, gravură, video-art, sculptură, artă textilă, instalații –, dar și o participare la Bienala Jogja din Indonezia.

Printre galeriile în care au fost expuse lucrări ale artiștilor români în cadrul ediției de anul acesta a Programului CANTEMIR s-au numărat: galeria Harlan Levey Projects din Bruxelles, Beaconsfield din Londra, spațiul Durden and Ray din Los Angeles, centrul expozițional alpha nova & galerie futura din Berlin, Galeria Profil din Bratislava, galeria Fantom din Berlin, galeria Przyszla Niedoszła din Varșovia, galeria Æther din Sofia, galeria Heerz Tooya din Veliko Târnovo, centrul expozițional NEW NOW art space din Frankfurt, Funnel Contemporary din Belgrad, İMÇ5533 din Istanbul.

În Republica Moldova, o ediție specială Romanian Jewelry Week a avut loc la Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, o expoziție a fost găzduită de Casa Zemstvei, iar trei picturi murale, reprezentându-i pe Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, au revitalizat comuna Chișcăreni și orașul Basarabeasca.

Dintre câștigătorii de anul acesta, mai mulți operatori culturali au propus evenimente care au evocat personalitatea lui Dimitrie Cantemir sau Ciprian Porumbescu, în anul cultural dedicat lor. Balada lui Ciprian Porumbescu, într-o versiune în premieră, pentru violă și orchestră, a fost prezentată în Polonia, iar galeria Fantom din Berlin a găzduit, timp de o săptămână, evenimente performative, expoziție, conferințe, artist talk, seri de filme și ateliere având ca element central o abordare transdisciplinară a personalității și creației lui Dimitrie Cantemir. De asemenea, un turneu de recitaluri, susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, proiect care a inclus în program lucrări de Cantemir și Porumbescu, s-a desfășurat în Spania, Noua Zeelandă, Australia, și s-a încheiat în Chile, recitaluri camerale fiind plasate pe o traiectorie geografică inedită, realizând un tur complet în jurul lumii. Nu în ultimul rând, un alt turneu de promovare a muzicii românești, susținut de ansamblul Imago Mundi, a avut loc în Spania, concertul inaugural fiind desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu“. Imago Mundi a propus publicului catalan o producție artistică originală, muzica instrumentală fiind completată prin proiecții video mixate în timp real, susținând scenografic universul sonor imaginat în spiritul personalităților evocate: Dimitrie Cantemir, George Enescu și Constantin Brâncuși.

Proiectele cofinanțate au fost promovate în presa din România și din străinătate, precum și pe rețelele de socializare. Printre mențiunile din media internaționale se numără cele din publicațiile The Scotsman (despre spectacolul Tea and Milk din cadrul Edinburgh Festival Fringe), La Provence și La Terrasse (despre prestațiile trupei Teatrului Municipal „Matei Vișniec“ din Suceava la Festivalul de la Avignon), sau de pe postul online Radio-TV Arthis Bruxelles (despre proiectul educațional de benzi desenate derulat de Fundația Memoria în Belgia și Luxemburg).

Programul CANTEMIR a vizat excelența artistică, originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice inovatoare și experimentale; dimensiunea europeană, cooperarea/coproducțiile internaționale; contribuția la creșterea vizibilității culturii române și a interesului pentru aceasta pe piețele culturale internaționale, prin facilitarea accesului la creații românești reprezentative; atragerea publicului prin valoarea și relevanța culturală/artistică a proiectului; susținerea parteneriatelor dintre operatorii culturali români și străini, pe de-o parte, și organizațiile culturale internaționale, pe de altă parte; reliefarea unor teme culturale de actualitate, specifice anului cultural 2023. O nouă sesiune a programului va fi anunțată de ICR în ianuarie 2024.

