Cum începe anul la Artmark

Cu 400 de opere de artă la un preț unitar de doar 100 de euro. O veste bună pentru tine – în 2021 îți poți începe colecția de artă, iar acum este cel mai prielnic moment să alegi o operă semnată de maeștri români sau de mari artiști moderni europeni. Oferteaz-o, acum, online pe site sau prin email la auctions@artmark.ro, iar la sfârșitul lunii, pe 26 și 28 ianuarie, nu rata operele din patrimoniul unei familii reputate de colecționari din prima licitație a anului.

Peisaj de iarnă, Nicolae Tempeanu (1883 - 1937, Bucureşti)

Licitații curente

Continuăm tradiția și deschidem noul an, sub egida Hanul cu Tei 1833, cu o selecție deosebită de opere de artă românească din patrimoniul unei reputate familii de colecționari. A10 by Artmark oferă suport logistic punerii în vânzare la un preț unitar de doar 100 de euro opere ale maeștrilor români - Pallady, Câlția, Piliuță, Pacea sau Ilfoveanu, dar și lucrări de grafică din repertoriul european semnate de Dali, Picasso sau Chagall.

O colecție de suflet. Licitația patrimoniului unei familii de colecționari (partea II) va avea loc joi, 28 ianuarie 2021, de la ora 18:30, doar online. Totodată, partea I a acestei licitații continuă.

Trăsura boierului. Paul Verona (1897, Herţa, Dorohoi - 1966, Bucureşti)

Sărutul, Gustav Klimt (1862, Baumgarten, Austria - 1918, Viena)

O mare pasiune - Licitația de Artă Grafică a unui Important Colecționar Bucureștean

Cei mai renumiți pictori ai lumii - Picasso, Dali, Monet, Magritte, Matisse, Klimt, Chagall, Modigliani, alături de Basquiat, Warhol, Lichtenstein sau Braque se reunesc cu piese de artă grafică simbolice într-o licitație unică care impresionează prin ineditul imaginii. Selecția de grafică, atât importantă pentru vizualul modern, poartă și semnele apartenenței la o colecție importantă care a integrat exemplar posteritatea marilor artiști și operele acestora.