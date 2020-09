DIPLOMA Viewing Rooms a conturat în perioada 21 iulie – 25 august o platformă de expoziții online de artă, arhitectură și design

DIPLOMA, cel mai amplu eveniment dedicat absolvenților de facultăți creative, un proiect inițiat de The Institute și inspirat de UniCredit Bank, a conturat, în perioada 21 iulie – 25 august, proiectul DIPLOMA Viewing Rooms. Expozițiile sunt în continuare accesibile publicului pe viewingrooms.diplomafestival.ro.

DIPLOMA Viewing Rooms este o platformă online care a făcut accesibile publicului larg, în contextul distanțării sociale impuse de pandemia de COVID-19, șapte expoziții online, care au cuprins un mix de lucrări de artă, arhitectură și design semnate de generațiile recente de absolvenți ale facultăților creative din România.

Fiecare capsulă conține lucrări selectate din edițiile precedente ale festivalului DIPLOMA integrate, prin vocea și viziunea a șapte profesioniști din industriile creative locale, într-un context nou și coerent. Curatorii digitali, membri ai boardului creativ DIPLOMA 2020, au creat fiecare expoziție în jurul unor teme curente, printr-o colecție de lucrări originală și inovatoare.

Basme, fete, iluzii și etichete, expoziția curatoriată de Diana Marincu, curator și critic de artă, a reunit proiectele a opt artiști din arhiva DIPLOMA: Alice Voinea, Andreea Cioară, Bogdan Rusu, Carmen Nicolau, Laura Pop, Lera Kelemen, Livia Fălcaru și Melissa Antonescu. „Poveștile pe care expoziția de față le reunește vorbesc despre nevoia unei generații de a se desprinde de norme, clișee identitare și imagini standardizate”, afirmă Diana Marincu.

Notă despre interdisciplinaritate a fost curatoriată de Andrei Breahnă, manager cultural, galerist, colecționar și co-fondator Gaep. „În propunerea mea curatorială am ales trei artiști care explorează limitele tehnicilor artistice clasice, transformând lucrările într-un transmițător de conținut”: Emanuela Balint, Irina Rădulescu și Laszlo Forray.

Colecția de lucrări de graphic design îngrijită de Raymond Bobar, designer grafic, director artistic, fondator al redacției DoR: Decât o Revistă, reunite sub tema Caractere critice, a cuprins lucrări semnate de Alice Voinea, Alisa Matei, Anna Grozavu, Claudia Draghia, Livia Fălcaru și Melissa Ruba. „Aceste lucrări sunt unite de discursul puternic care aduce în prim plan ipostaza urgentă în care ne aflăm la nivel global. Fiecare dintre ele ne propune într-un mod intuitiv, dar deliberat, să ne uităm la teme care sunt și au fost reprezentate insuficient în discursul cultural major”, declară Raymond.

În cadrul proiectului, Roman Tolici, pictor și ilustrator, a curatoriat expoziția Ochiul, creierul și inima, care reunește proiectele creativilor Andrei Nuțu, Cătălin Velea, Denis Simion, Mathias Bar și Mircea Constantinescu. „Dacă lucrarea nu mă lasă rece, dacă mă tulbură sau mă intrigă estetic, dacă îmi pune întrebări sau îmi dă răspunsuri neașteptate, pentru mine este o lucrare bună,” explică acesta.

The New Now, expoziția online îngrijită de Eliza Yokina, senior partner la Cumulus Architecture Office, reunește proiectele a șapte arhitecți din arhiva DIPLOMA: Alexandru Cetea, Ana Stoian, Cristian Bădescu, George Tîrcă, Ștefan Sălăvăstru, Ștefania Hîrleață și Zenaida Florea. „Am făcut această selecție având convingerea că ceea ce construim astăzi reprezintă o secvență mică a unui demers lung”, remarcă Eliza.

„În căutările mele, fiind atras de ideea de experiment și depășirea unor bariere, am ales, în această propunere curatorială, lucrări fotografice care se depărtează de utilizarea clasică”, spune fotograful Alex Gâlmeanu despre expoziția Experiment fotografic. Aceasta reunește proiecte semnate de Benjamin Bledea, Christian Tudose, Eliza Lupu și Irina Rădulescu.

Expoziția Chaos Reigns, îngrijită de Andrei Iovu, fashion director, consultant creativ, „aduce laolaltă 10 viziuni în care haosul pare a fi principiu guvernator și abordează felul în care moda este un dar transformator a cărui semnificație trebuie să rămână deschisă interpretării”. Se regăsesc în expoziție designerii Alexandru Manuel Pop, Bianca Dragne, Borbala Ferencz, Corina Cigodaru, Flavius Kelemen, Laurențiu Matei, Lucian Alexandru Arsene, Smaranda Buc și Vladimir Sîrbu.

Cele șapte capsule ilustrează modul în care arta, designul și arhitectura pot răspunde acelorași preocupări prin perspective diferite, ajutând la o mai bună înțelegere a dimensiunilor care alcătuiesc aceste industrii și rolul lor în societate.



DIPLOMA Viewing Rooms reprezintă un discurs complex și multidisciplinar, o extensie a festivalului DIPLOMA adaptată contextului actual, prin care acesta își continuă rolul de susținător al creativilor români la început de drum, oferindu-le vizibilitate și deschidere atât în fața specialiștilor din industrie, cât și în fața pasionaților de artă. Demersul își propune de asemenea redirecționarea publicului spre resursele digitale și reconsolidarea unor obiceiuri de consum cultural.



Încă de la prima ediție, DIPLOMA a reprezentat puntea de legătură a fiecărei noi generații de artiști cu publicul larg, atât prin expoziția centrală, cât și prin evenimente conexe. Festivalul DIPLOMA va prezenta și anul acesta cele mai bune lucrări de diplomă ale viitoarei generații de artiști și creativi, absolvenți ai tuturor facultăților vocațional-creative din România (arte vizuale, arte decorative, arhitectură și design), cu obiectivul de a identifica și promova potențialul artistic de care acestea dau dovadă. Festivalul va avea loc în perioada 02 - 11 octombrie 2020, în București.