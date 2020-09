Expoziții de artă în Accademia di Romania - Septembrie 2020

Io sono!

Expoziție de artă

Inaugurare: joi, 3 septembrie, ora 18:00

Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma

Viale delle Belle Arti, 110

În perioada 03-15 septembrie 2020, Accademia di Romania in Roma, cu sprijinul Institutului Cultural Roman, organizează expoziția de artă contemporană„Io sono!” proiect realizat de artista Alexandra Oancea, bursieră „Vasile Pârvan” în 2020.

În cadrul expoziției, care va avea loc în Galeria de Artă a Accademia di Romania, ne sunt prezentate fragmente din poveștile migranților și refugiaților care trăiesc pe teritoriul Italiei, transpuse într-o serie de 13 lucrări de pictură și materiale video documentare realizate de către artistă.

Alexandra Oancea a absolvit U.N.A.T.C, Facultatea de Teatru, Scenografie, în 2006, debutând la Teatrul Nottara, București, în 2005 cu spectacolul “Travestiuri”. Au urmat alte proiecte teatrale, musical și scurt-metraj și, în paralel, participarea la expoziții de pictură și fotografie în țară și străinătate (Italia, Germania, Spania, Danemarca, Statele Unite, Singapore). Dintre cele mai importante, menționăm: Ateneul Roman (Y@A), Casa George Enescu (Y@A), Balul de Cristal, organizat de Casa Regala a României (Y@A) , Festivalul Intl. de Teatru de la Sibiu, Quadrienala de la Praga, Kunstart – Bolzano, ArtVille – Copenhaga, Berliner Liste – Berlin, Urban Nation Museum – Berlin. În 2018 a participat digital la Art Stage Singapore, Bbuzzart Gallery și în 2019 la „See me” New York, ChaShaMa Gallery. În 2019 a primit o rezidență artistică la Urban Nation Museum, Berlin, Germania.

În pictura mea, îmi caut inspirație în acele elemente care ne definesc lumea; varietatea culturală, identitatea folclorică, diversitatea sentimentelor și felul în care ni le exprimăm, folosind uneori obiecte care pot deveni sau sunt simbol, într-un limbaj universal. Portretele devin un mijloc de comunicare a sentimentelor și nu au scopul de a reprezenta figura umană într-un mod ilustrativ, descriptiv.Nu se vor a fi reprezentări realiste ale figurii umane sau reproduceri stricte ale realității, ci simboluri, metamorfoze. Ele reprezintă sentimente, probleme ale societății și ale vieții de zi cu zi, întruchipează trăiri universale care le transformă în Personaj.Eu le numesc „portrete ale sentimentelor”. (Alexandra Oancea)

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 3 septembrie, la orele 18:00. Numărul de vizitatori va fi limitat și accesul se va face pe bază de rezervare. Condițiile de vizitare vor fi comunicate ulterior pe pagina de facebook a evenimentului.

Expoziție de artă contemporană

„In between repetition and variation”

Inaugurare: 16 septembrie, ora 18:00

Artist: Lucia Ghegu

Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma

Intrare Viale delle Belle Arti, 110



În perioada 16-28 septembrie 2020, Accademia di Romania in Roma, cu sprijinul Institutului Cultural Român, organizează expoziția de artă contemporană „In Between Repetition and Variation”, a artistei Lucia Ghegu, bursieră „Vasile Pârvan” în 2019 și 2020.

Lucrările artistei oferă o viziune introspectivă și radicală asupra relației sale cu familia, casa, interacțiunile umane și spațiile. Lucia Ghegu construiește frecvent case imaginare, cuști, portrete ale membrilor familiei și auto-reprezentări. Istoricul personal a marcat practica sa artistică, aceasta fiind strâns legată de noțiuni precum comunitate și migrație. Concepte ca apartenență, înstrăinare și memorie sunt recurente în lucrările sale. În anii trecuți, practica artistică a Luciei s-a dezvoltat +n zona designului de obiect. Artista construiește obiecte care respectă regulile esteticii, dar sunt inutile din punct de vedere al funcționalității. Imposibilitatea îndeplinirii unei anumite funcții, neîndeplinirea funcției de bază sau inutilitatea sunt alte teme recurente in lucrările ei.

Lucia Ghegu a studiat inginerie, arte plastice și design industrial, dar desenul a fost întotdeauna o parte importantă a lucrărilor sale. Alege desenul ca soluție împotriva tendinței de hiper-tehnologizare, fiind o reacție imediată, spontană, o notă rapidă, prin intermediul căreia poate înțelege relațiile dintre ea și lumea exterioară.

Dintre cele mai importante expoziții ale artistei menționăm:Spazi Aperti XVII (Accademia di Romania in Roma), Solar (instalație în situ, Zimnicea), „Dinspre linie și formă” (Fundația Culturală Ilfoveanu, Pitești), „Diploma” (expoziție de grup, Palatul Știrbei, București), „Festivalul Amural” (expoziție de grup, Centrul Multicultural, Brașov), „Diploma” (Palatul Știrbei, București), „Metros de creatividad – libro compartido” (Biblioteca Casa del Parco, Roma), „Puertas y ventanas” (Ciudad Vella Oberta, Valencia), „Desene la palat” (Galeria Casa Artelor, Mogoșoaia).

„Migrația este inseparabilă de istoria ființei umane, mobilitatea fiind o trăsătură definitorie a speciei noastre. Impusă de condiții tragice, din necesitatea hranei, în căutarea libertății, a idealurilor, în îndeplinirea viselor, în cucerirea de noi teritorii, din nevoia disperată a unei vieți mai bune, specia umană, de la originile sale până în prezent, a fost caracterizată de diferite fluxuri migratoare. Să considerăm acest fenomen o problemă contemporană înseamnă să ignorăm o realitate istorică.

Prin fotografii, instalații și desene, îmi doresc să generez întrebări despre noțiunile de identitate, colectivitate, teritoriu și memorie. Fără a raporta o situație, urmăresc să spun o poveste care să dea voce comunității pe care o cercetez și din care, de altfel, fac parte.

Prin acest proiect îmi propun să dezvălui povești despre locuri și oameni, despre modul de negociere, adaptare și apropiere al unor experiențe și nevoi imediate.

Propria experiență la Roma a condus la găsirea unor noi practici artistice de a exprima sentimentul comun al tuturor emigranților: dorul.

Acesta s-a concretizat în dispozitive de îmbrățișat, un proiect în curs de desfășurare”, spune Lucia Ghegu.

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 16 septembrie, la orele 18:00. Numărul de vizitatori va fi limitat și accesul se va face pe bază de rezervare. Condițiile de vizitare vor fi comunicate pe pagina de facebook a evenimentului.