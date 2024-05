Expozițiile Broken Borders și Seamless se apropie de final

Imaginile prezintă două perspective diferite asupra conceptului de umanitate, între precizia estetică și tehnică a lui Andrei și realismul războiului fotografiat de Ioana. Expozițiile se încheie cu un artist-talk într-o atmosfera calmă și caldă, pe 24 mai, ora 18, la galeria Is This Art? din strada Popa Tatu, numărul 68.

Expozițiile sunt rezultatul seriei de evenimente CdRF Meeting Point, prin care CdRF a fost locul de întâlnire pentru zece curatori de renume ce au luat contact cu fotografia românească.

Broken Borders de Ioana Moldovan, curatoare Arianna Rinaldo

Când ne gândim la război, putem încerca să ne imaginăm groaza, nedreptatea, distrugerea, consecințele tragice. Cu toate acestea, aflați în siguranță, la sute de kilometri distanță, nu putem auzi zgomotul, nu putem simți golul, disperarea, frica și deznădejdea. Nu putem înțelege înverșunarea soldaților care luptă pentru țara lor natală și nici curajul unei mame care își duce copiii în siguranță, actul extrem de a fugi de acasă și de a-și abandona viața pentru un viitor incert.

Ioana Moldovan este fotograf documentarist independent, scriitoare și autoare publicată, care s-a alăturat încă de la început în crearea CdRF. Fotografiază atât din spatele liniei frontului cât și în interiorul comunităților rurale mici, iar reportajele ei au fost publicate de-a lungul timpului de The New York Times, ESPN, Al Jazeera English, Huffington Post, BBC, Der Spiegel, Open Society Foundation, Libération, Deutsche Welle, LensCulture etc.

Arianna Rinaldo este o profesionistă independentă cu o experiență de peste 20 de ani. Din 2012 până în 2021 a fost director artistic al Cortona On The Move, festival internațional de narațiune vizuală. Din 2016 este curatoare de fotografie la PhEST, un festival de fotografie și arte contemporane din Puglia. Face parte din comitetul de selecție al diferitelor instituții, printre care Premiul Leica Oskar Barnack, Jurnalul Britanic de Fotografie „Ones to Watch” și Premiul Deutsche Börse Photography Foundation.

Seamless de Andrei Păcuraru, curator Natan Dvir

Andrei Păcuraru se află într-o călătorie continuă către limitele a ceea ce considerăm (sau vedem ca) uman. Cu referințe la principiile Bauhaus și precizia tehnică și estetică a lui Andreas Feininger, Păcuraru invită privitorul într-un tărâm în care artificialul devine aproape organic.

Andrei Păcuraru (PAC) este fotograf de peste 15 ani, lector și membru al Asociației Naționale pentru Arte Vizuale Contemporane și parte din echipa de bază a CdRF. Expert în arta fotografică, Andrei are o înclinație aparte pentru tehnică fotografică și compoziție. Lucrările sale au fost expuse atât în România cât și în afara țării și este custodele Colecției PAC, o arhivă personală începută în 2006 care conține peste 10.000 de fotografii nepublicate.

Natan Dvir este educator și fotograf documentar conceptual care se concentrează pe aspectele umane ale problemelor culturale, sociale și politice. A absolvit un MBA la Universitatea din Tel Aviv și Masteratul în fotografie de la Școala de Arte Vizuale (NY), după care a devenit membru adjunct al facultății la Centrul Internațional de Fotografie (ICP).

Despre CdRF

Centru de Resurse în Fotografie este un spațiu de dezvoltare pentru fotografi prin programe educaționale, dezvoltare profesională, evenimente și produse artistice.

Rolul Centrului de Resurse în Fotografie este de a conecta fotografii între ei, și pe fotografi cu alți profesioniști din alte domenii. De asemenea, dorim să devină un loc unde fotografii amatori să se dezvolte și să poată face pasul către profesionalizare. Obiectivul general este acela de a deveni cel mai important centru de resurse foto din România dezvoltând o structură de management pentru comunitatea fotografilor din București și din țară.

