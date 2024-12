Fluctuații în ritmul valurilor / Variations in the Rhythm of Waves  Expoziție itinerantă în cadrul programului internațional de rezidență artistică OFF SEASON

„Fluctuații în ritmul valurilor” este o expoziție compusă din patru lucrări artistice noi, create în urma explorărilor și cercetărilor desfășurate de cei patru artiști/artiste internaționali/e, în cadrul celei de-a doua ediții de rezidență artistică OFF SEASON (1-21 mai 2023), pe litoralul albanez din Radhime Vlora, Albania: Abi Shehu - seria de fotografii Ritournelle of Narta (AL), Lori Lako - instalația video Body of Water (AL), Jasmina Al-Qaisi - liman de flux radio care păsări/ cilët zogj (DE/RO), Enric Fort Ballester - instalație murală Rising (DE/ES). Aceasta aduce în atenția publicurilor din România și Albania, prin lucrările propuse de cei/cele 4 artiști/artiste noi perspective asupra mării, istorii recente ale litoralului și discursuri critice în jurul turismului și ecologiei.

Curatoriată de Dan Angelescu, Donika Çina, Flaviu Rogojan și produsă de Bianca Oana (Asociația Culturală Manekino) și Elian Stefa (Galeria e Bregdetit), OFF SEASON ARTIST RESIDENCY propune o recontextualizare a spațiului unidimensional al stațiunii Radhima, depășind noțiunea de litoral ca un loc recunoscut doar pentru relaxare, concediu, turism și oferă un spațiu de cercetare și dialog pentru artiștii/le participanți/te.

Potrivit curatorilor, „Interacțiunea dinamică între forțele naturii și activitatea umană definește spațiul coastei și litoralului. Ca rezultat al cercetărilor și explorărilor din timpul Rezidenței artistice Off Season din 2023 din Radhima, Albania, expoziția Fluctuații în ritmul valurilor / Variations in the Rhythm of Waves aruncă o privire mai atentă asupra modului în care peisajul malul mării Adriatice este modelat de fluxul și refluxul sezonului turistic și de curenții sociali și economici care determină dezvoltarea turismului. Patru artiști internaționali – Abi Shehu, Enric Fort Ballester, Jasmina Al-Qaisi și Lori Lako — explorează tensiunile dintre natură, tradiție și comerț de-a lungul coastei Albaniei. Lucrările lor fac referire la ritmurile ciclice ale migrației păsărilor, ale valurilor, ale obiceiurilor, ale ritualurilor și ale narațiunilor de la malul mării, dezvăluind impactul perturbator al activității umane asupra ecosistemelor de coastă. Ritmurile exploatării, determinate de forțele pieței, modelează mediul prin mișcările lor repetate și, la o scară geopolitică mai largă, se aliniază ritmului schimbărilor rapide cu care se confruntă astăzi atât de multe peisaje de coastă, nu doar în Albania sau la Marea Mediterană, ci pe tot globul.”

Off Season este o inițiativă culturală unică în România și Albania, dezvoltată de către colectivul Off Season în cadrul Cultural Management Academy 2019. Proiectul are ca scop sprijinirea artiștilor contemporani emergenți, facilitarea legăturilor între artiști din diferite țări, în special între țările din regiunea Balcanilor și a Europei de Est, și sprijinirea procesului de cercetare, producție și de expunere a unor noi lucrări. Folosind metafora unei agenții turistice imaginare, proiectul utilizează limbajul turismului în mod critic și încurajează artiștii să propună noi linii de cercetare și noi lucrări care să exploreze contextul local - geografic, istoric, politic, social - prin lucrări „site-specific” și care pot fi expuse și în alte contexte.

Un proiect inițiat de: Dan Angelescu, Donika Çina, Bianca Oana, Flaviu Rogojan și Elian Stefa

Organizatori: Asociația Culturală Manekino, Galeria e Bregdetit

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Parteneri: HEI – House of European Institutes, Protecția și Conservarea Mediului Natural în Albania (PPNEA), Hotel Picasso – Radhimë

Promovat de Radio România Cultural

Proiectul HEI – House of European Institutes este organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

