Galeria Estopia București vă invită la vernisajul expoziției Foreseeing the Present

Galeria Estopia București vă invită joi, 17 septembrie, între orele 15.00 – 21.00, la vernisajul expoziției de grup Foreseeing the Present*, care prezintă lucrări realizate pe durata ultimelor 6 luni de 7 artiști din portofoliul galeriei - Marina Aristotel, Andrada Feșnic, Juhos Sándor, Sergiu Laslo, Madár Réka, Andrea Tivadar și Edith Torony.

Timpul prezent, depozitar al concretului, dar și al proiecțiilor, viselor, temerilor noastre, este tema acestei expoziții, care își propune să exploreze impactul perioadei recente, marcată de izolare și incertitudini, asupra modului în care lucrează, gândesc și găsesc soluții artiștii în momente de criză. May You Live in Interesting Times – titlul Bienalei de la Veneția de anul trecut, pare, văzut prin lentila perioadei pe care o traversăm, aproape o profeție. În vremuri „interesante”, prezentul se dilată și pare să înghită celelalte dimensiuni ale timpului – „aici și acum e tot ceea ce avem” e un gând care ne înconjoară cu un cert disconfort.

Dar cum trăim acest prezent? Le-am adresat această întrebare artiștilor participanți în expoziție, alături de provocarea de a interpreta, foarte personal și creativ, bula temporală actuală. Rezultatul? Fiecare lucrare expusă poate fi privită ca un „oracol” – unul care vorbește despre preocupările artiștilor, în primul rând, dar și o fereastră deschisă către experiențele în care ne recunoaștem și care conturează, fragmentar, acest „acum” atât de diferit.

Pentru Marina Aristotel, ultimele luni au însemnat o întoarcere la figurativ – pentru ea, prezentul a declanșat o „vânătoare” de spații exotice și umbre, vizibilă în cele două lucrări, Chasing Summer și Chasing Shadows. „Izolarea asta ar trebui să ne învârtă puțin rotițele: nimic nu va mai fi la fel, asta e sigur”, crede Andrada Feșnic, iar într-una din lucrările prezentate, un glob enorm de lumină pare să cuprindă, totuși, speranța reașezării lumii pe făgașul ei... The little things. Fear of losing (Made during the Covid-19 isolation) e metafora unui „cabinet cubic de curiozități miniaturale”, un fel de Arcă a lui Noe prin care Juhos Sándor speră să salveze „lucrurile cu adevărat importante”. Cum arată apocalipsa personală ne arată Madár Réka, într-o seducătoare abordare a unei distopii abstract – alegorice, în timp ce pentru Sergiu Laslo ascunderea chipului și ferirea privirii continuă să reprezinte o metaforă vizuală puternică a sustragerii din realitate, ca în lucrarea Stealing my mind, gently. Convinsă că momentul de acum ne oferă fascinanta „oportunitate a suspensiei timpului”, Andrea Tivadar își concepe noua serie de lucrări, Blurred Abstraction, în zona incertitudinii și a necunoscutului, ca în Uncertain place și Unknown space. O plasă de sârmă transparentă filtrează privirea oricui ar vrea să pătrundă în spațiul interzis (Forbidden place) imaginat de Edith Torony, care continuă în ultimele luni explorarea periferiei urbane și a consumismului haotic, reușind să extragă din toate aceste fragmente exilate la marginea lumii noastre rămășițele unui viitor care ar putea arăta exact ca în lucrarea ei, Synthetic Future.

Ne bucurăm să vă anunțăm că Estopia Lugano se va redeschide la începutul lunii octombrie cu expoziția personală a lui Juhos Sándor.

*Notă pentru vizitatori: Vă invităm la vernisajul expoziției, joi, 17 septembrie, într-un format adaptat situației actuale, când suntem cu toții parte a unui efort colectiv de a opri răspândirea virusului Covid-19. De aceea, urmând recomandările autorităților, expoziția va putea fi vizitată joi, 17 septembrie, la vernisaj, între orele 15.00 – 21.00, și, începând din 18 septembrie, potrivit programului normal al galeriei, sau cu programare. Expoziția va rămâne deschisă publicului până pe 18 octombrie. Accesul în galerie se face respectând normele de distanțare socială. Purtarea măștii este obligatorie, fie masca proprie sau cea pe care v-o punem la dispoziție la intrarea în galerie.

Marina Aristotel s-a născut în 1985, trăiește și lucrează la București.

A studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București, unde a obținut licența în 2015 și masteratul în 2017. Cu o formație inițială de pictor, artista a ales rășina ca material de lucru, experimentând în același timp în zona instalației și a altor materiale și tehnici. Dacă în ultimii ani a privilegiat lucrul cu rășina și asamblajul, focalizându-se în același timp asupra abstracției ca direcție predilectă, cele mai recente lucrări, prezentate în expoziție, readuc preocupările sale în zona picturii figurative. A participat în expoziții de grup, între care, la București, Moarte, Galeria Laborna, Diploma, Palatul Știrbei, Atelier 19&34, Visual Arts Center; Spatial Activity Studio 9, atelier susținut de prof. Slawomir Brzsoska și Rafal Gorczynski, Universitatea din Poznan, UNA Galeria, în 2017; An Abstract Feeling, Galeria 418, București, 2016. Galeria Estopia a prezentat prima sa expoziție personală, Aasamblaj, în 2019, și, mai recent, expoziția Colour Splinters, la Lugano, în 2020.

Andrada Feșnic s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în 2016 și masteratul în pictură în 2018. În 2015 a primit o bursă de studii la Central Saint Martins, University for the Arts London. Centrul de Interes din Cluj-Napoca a găzduit expoziția sa personală, Aftermath, în A+ Space, în 2018. A participat la numeroase expoziții de grup și proiecte internaționale, între care Performing the Unconscious, Fred Museum, Londra, în 2015, o expoziție desfășurată pe durata bursei de studii la University of the Arts London. În ianuarie 2019 Galeria Estopia din București a prezentat expoziția personală, Fractured Realities I, urmată de Fractured Realities II, găzduită de Estopia Lugano. Pentru Andrada Feșnic, pictura echivalează cu un veritabil teren experimental definit de straturile suprapuse, de efectul de colaj pictural, de inovația cromatică și de descompunerea atent orchestrată a elementului figurativ.

Sergiu Laslo s-a născut în 1993 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din același oraș. A participat la numeroase expoziții de grup, între care, în 2018, Paintings and Jewelry, Wine Notes, Cluj; Rebellive Art/Conscious, A fashion-infused Art Zine, Budapesta; Eu nu emit carbon, Halucinarium – Triaj creativ, București; Close Encounters of the Ninth Kind, City Art Space and Double Tree by Hilton Cluj. În 2017 și-a prezentat lucrările, între altele, la Going East, Institutul Cultural Român, Londra; Bombastic Cultural Space and Workshop Launloc, Cluj; DIY (Do It Yourself), Spațiul Cultural Gara Mică, Cluj-Napoca. În 2019 Galeria Estopia din București a prezentat expoziția sa personală, Lighting Grey, iar Estopia Lugano a găzduit personala Stolen Moments.

Născută în 1981 la Miercurea – Ciuc, Madár Réka trăiește și lucrează la Timișoara.

A absolvit licența și masteratul în pictură la Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Vest din Timișoara. Între expozițiile sale personale se numără Plastic People, la Galeria Calina din Timișoara, în 2009, Vernissage, la Galeria d’Ancona Budis din București, în 2011, Borders, la Galeria Pygmalion din Timișoara în 2012 și Re-wild, la Galleria MAG din Como, Italia, în 2016. A expus în proiecte de grup la Halele TIMCO, Timișoara, Atelier 030202, București, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Galeria Delta din Arad și la târgurile de artă St-Art din Strasbourg, Franța, și Art Market Budapest. Galeria Estopia din București a găzduit expoziția ei personală, Dissection, în 2019. Dacă în ultimii 5 ani Réka s-a remarcat în zona artei figurative, cu o abordare inovativă, cu accente supra- și hiperrealiste, cu ecouri din pop art, artista experimentează în prezent la interferența cu arta abstractă.

Juhos Sándor s-a născut în 1974 la Cluj-Napoca, unde locuiește și lucrează.

În 2003 a absolvit secția Pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar în 2005 a obținut masteratul în aceeași specializare. În 2009 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Reprezentarea figurii umane în spațiul virtual. 2008 este anul în care Sándor fixează retrospectiv trecerea de la statutul romantic de „artist flămând” la ceea ce avea să devină în ultimii 10 ani marca sa vizuală dominantă: natura statică, un gen care avea să-i contureze un profil cu totul special între artiștii generației sale. Și-a prezentat lucrările în expoziții personale, la Cluj, la Korunk Studio Gallery (Mixed Antimedia, 2011); Kaja Tanya (Paintings and Butterflies, 2014); Bazis Contemporary, Fabrica de Pensule (Death of Hummingbird, 2015), și Galeria Nano (Fragile Equations, 2015, și Act Anima (Galeria Nano / Centrul de Interes, împreună cu Andras Szabo, în 2017). În 2019 Galeria Estopia din București i-a găzduit expoziția personală Abundance.

Andrea Tivadar s-a născut în 1991 la Botiz, Satu-Mare, trăiește și lucrează la Cluj-Napoca.

A obținut licența și masteratul în pictură la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde în prezent își definitivează doctoratul. A participat la numeroase expoziții de grup, între care The Existential Space of Virtuality, Galeria Deák Erika, Budapesta, Tra segno e colore, Accademia di Romania in Roma, Do It Yourself, Spațiul Cultural Gara Mică, Cluj-Napoca, în 2016; Noul locatar, Centrul de Interes, Cluj-Napoca, Breaking Rules, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, în 2017; Meanwhile in Painting, Budapest Galéria și Imaginea în pictură. Despre ieșirea în realitate, Galeria Quadro, Cluj-Napoca, în 2018. Galeria Estopia din București a prezentat în 2019 expoziția ei personală, Abstract Fluidity. Substituind abordarea figurativă cu o formă de „creație sintetică”, de abstractizare a realității, artista este convinsă că „arta este cea mai sinceră expresie a vieții reale”. Dar ceea ce vedem în lucrările ei nu e nici pe departe „realitatea” în sensul convențional: într-un joc fascinant de forme și volume, Andrea Tivadar restituie pe pânză mai degrabă o reinterpretare esențializată a realității imaginate sau inventate.

Edith Torony s-a născut în 1988 la Timișoara, unde locuiește și lucrează.

Este absolventă a secției de Pictură, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut și diploma de masterat, în aceeași specializare, în 2012. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici, secția Pictură, filiala Timișoara, din 2011. Și-a prezentat lucrările în expoziții personale la galeriile Forma, Deva, 2019; Pygmalion, în 2018, Zid Gallery, în 2016, și Galeria Calpe, în 2014, la Timișoara. A participat la numeroase expoziții de grup, între care la Galeria Triade, Galeria Helios, Timișoara; Muzeul de Artă din Arad; Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; Parlamentul European, Bruxelles; Galerie Marzia Frozen, Berlin etc. A obținut premiul I pentru Pictură la Bienala Internațională Meeting Point de la Arad în 2017. Galeria Estopia a găzduit expoziția ei personală, Hybrid Playground, în 2019. La limita între abstract și figurativ, lucrările lui Edith Torony ne invită într-o călătorie în universul bizar al periferiei urbane, într-o recompunere alegorică a efectelor devastatoare ale invaziei junk și consumismului asupra spațiului nostru de locuit.