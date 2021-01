Giorno della Memoria 2021

Cu ocazia Zilei Memoriei Holocaustului 2021, Institutul Italian de Cultură din București are în program mai multe evenimente care invită la reflecție și aprofundare. În data de 26 ianuarie, începând cu ora 20.00, pe platforma Mymovies va fi disponibil documentarul „Pământul făgăduinței”, de Daniele Tommaso (2020), produs și distribuit de Institutul Luce-Cinecittà, care a fost realizat chiar cu această ocazie.

Este vorba despre o extraordinară relatare, evocând locurile memoriei și prin intermediul interviurilor cu descendenții supraviețuitorilor Holocaustului, despre istoria diasporei ebraice care, imediat după cel de-al doilea război mondial, a părăsit coastele italiene pentru a ajunge în Palestina.

În data de 27 ianuarie, pe pagina de Facebook a Institutului va fi transmisă opera video „Martori ai martorilor”, gândită și proiectată de „Studio Azzurro” (grup artistic specializat în artă video și instalații senzoriale), un documentar apărut în urma unui itinerariu sonor și vizual realizat în 2019 în interiorul Palatului Expozițiilor din Roma, realizat în colaborare cu studenții care au participat la călătoriile memoriei. Filmul va propune un mod de a vedea și de a asculta mărturiile de la Auschwitz și imaginile prin intermediul privirii și sensibilității tinerilor de azi și printr-un limbaj fragmentat care se apropie de sistemul complex de stratificare a memoriei.

În aceeași zi, la ora 18.00, va fi transmisă în direct, tot pe pagina noastră de Facebook, o conferință susținută de prof. Roxana Utale de la Universitatea din București, cu tema „Uitați pentru că puteau fi uitați. Deportarea homosexualilor în lagărele naziste”. Subiectul conferinței va introduce una dintre temele și multiplele fire narative ale filmului care va fi oferit publicului în aceeași seară pe platforma Mymovies, cu subtitrări în română:

„Fereastra din față”, de Ferzan Ozpetek, cu Giovanna Mezzogiorno și Raoul Bova. Un film clasic, realizat în 2002, deci în urmă cu aproape douăzeci de ani, care a câștigat 5 premii David di Donatello și 3 premii Nastro d’Argento, în care se împletesc povești din Roma începutului secolului XXI și din Roma anului 1943 și în care este vorba despre marea tragedie din secolul XX și despre dezamăgire, regret și renunțare, cu ultima interpretare a unui mare actor italian, Massimo Girotti, un foarte autentic actor principal în rolul bătrânului evreu, care ne părăsește cu niște cuvinte ce transmit forță, speranță și încredere: „Nu vă mulțumiți doar cu supraviețuirea, trebuie să pretindeți să trăiți într-o lume mai bună, nu doar să o visați”.

În sfârșit, în data de 28 ianuarie, la ora 18.30, Institutele Italiene de Cultură din Belgrad, București și Varșovia, în colaborare cu Fundația CDEC – Centrul de Documentare Ebraică Contemporană din Milano, propun un eveniment public de importanță europeană în care va fi prezentat în premieră proiectul “Intolerance Has No Place in the 21st Century”, care a obținut finanțare europeană în cadrul programului “Europe for Citizens”. Proiectul are scopul de a contracara intoleranța prin educație.

Așadar, profesori din Italia, Polonia, România și Serbia se vor întâlni într-un webinar pentru a discuta despre propuneri educative și despre instrumente care să fie puse la dispoziția tinerilor în așa fel încât aceștia să se opună intoleranței, să promoveze drepturile omului, să combată antisemitismul, rasismul, xenofobia, homofobia, precum și alte forme de intoleranță. Evenimentul va avea loc în live streaming pe Facebook în limba engleză.