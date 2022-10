Inaugurarea expoziției multimedia GREEN HOURS LIVE(S): o incursiune în cei aproape 30 de ani de istorie Green Hours

Expoziția este gratuită și va fi deschisă între 30 octombrie și 13 noiembrie, iar vizitatorii vor avea oportunitatea să descopere mărturii, obiecte, imagini, sunete care reconstituie atmosfera și spiritul unuia dintre cele mai iubite spații culturale independente din București: Green Hours Jazz Cafe (Calea Victoriei 120). Proiectul Green Hours Live(s) este co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului București afectiv 2022.

Expoziția include materiale audio-video difuzate în exclusivitate în cadrul proiectului iar printre personalitățile culturale care au contribuit la refacerea acestei memorii colective se numără: Mircea Tiberian, Mihaela Rădescu, Vlaicu Golcea, Ada Milea, Radu Afrim, Dan Perjovschi, Ana Mărgineanu, Lia Bugnar, Cosmin Manolescu, Andrei Oișteanu, Corina Șuteu, etc.

Experiență culturală imersivă – 30 de ani de Green Hours relevați în cadrul unei instalații gândite sub forma unui parcurs – expoziție

GREEN HOURS LIVE(S) este o instalație multimedia gândită sub forma unui parcurs cu ghidaj audio accesibil prin scanarea codurilor QR amplasate în spațiu. Vizitatorii vor putea pătrunde și în intimitatea clubului, în zone inaccesibile până acum publicului. Acestora li se recomandă să aibă la îndemână smartphone și căști pentru o experiență completă.

Spiritul și atmosfera Green Hours sunt reconstituite prin alăturarea unor elemente multidisciplinare care i-au definit identitatea. Inițiatoarea și curatoarea proiectului, Cinty Ionescu, recuperează și folosește elemente vizuale din arhiva Green Hours completate cu zeci de mărturii filmate ale unor personalități culturale apropiate de spațiul din Calea Victoriei 120 și de inițiatorul său, Voicu Rădescu. Călătoria auditivă imaginată de dramaturgul Peca Ștefan și adusă la viață de actorii Mihaela Rădescu și Laurențiu Bănescu crează un ghid afectiv al locului. Acesta este completat de ambianța muzicală compusă de Mihai Iordache.

Expoziția este gratuită și deschisă de luni până duminică, în intervalul 16:00 – 20:00 (cu excepția zilelor în care sunt programate concerte, respectiv 3, 4 și 11 noiembrie când orele de vizitare sunt 13:00-17:00)

Suplimentar, evenimentul special din cadrul Green Hours Live(s) va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, începând cu ora 12:30 și prezintă dezbaterea online pornind de la tema Independența ca (im)probabilitate, moderată de Corina Șuteu și organizată în cadrul Saloanelor Insula 42.

Cinty Ionescu, curatoarea expozitiei, transmite: ”Această instalație este dedicată locului unde mulți dintre noi s-au intersectat, unde au debutat sau unde s-au format ca artiști din zone estetice și ideologice foarte diferite și care altfel poate nu ar fi coexistat în același spațiu. Pe parcursul documentării a început să se contureze ceea ce, împreună cu restul echipei, am numit utopia voicurădesciană: curajul de a crea cu generozitate un loc cu adevărat deschis și inclusiv. În cele peste 40 de mărturii filmate în cadrul acestui proiect am remarcat că apar recurent următoarele cuvinte prin care este definit spiritul Green Hours: curiozitate, posibilitate, joc, nevoie, întâlnire, libertate, întâmplare. Aceste elemente definitorii au stat la baza construcției propuse de instalația Green Hours Live(s).”

Pornind de la arhiva personală, designer ul Cinty Ionescu - al cărei debut în teatru este strâns legat de Green Hours – folosește un video propriu ca punct 0 de pornire al proiectului multimedia participative, prin intermediul căruia și-a propus să refacă o parte din arhiva Green Hours. Astfel, Cinty a adunat de la artiști și public mărturii, istorii personale, obiecte, afișe, amintiri și elemente de arhivă relevante pentru istoria Green Hours. Fiind vorba de un spațiu iconic în care s-au afirmat zeci de actori, muzicieni, regizori, scenografi, dramaturgi și alți lucrători culturali, expoziția include materiale audio-video difuzate în exclusivitate în cadrul proiectului, dar și materiale valoroase de arhivă, care vor scoate din nou la lumină producții care au luat naștere în Green, realizate de artiști acum consacrați. Printre personalitățile culturale care au contribuit la refacerea acestei memorii colective se numără: Mircea Tiberian, Mihaela Rădescu, Vlaicu Golcea, Ada Milea, Radu Afrim, Dan Perjovschi, Ana Mărgineanu, Lia Bugnar, Cosmin Manolescu, Andrei Oișteanu, Corina Șuteu, etc.

Echipa artistică a GREEN HOURS LIVE(S) este formată din Cinty Ionescu (curator & video), Peca Ștefan (text), Mihai Iordache (muzică), Elvira Lupșa (producător creativ), Mihai Păcurar (grafică), Maria Năstase (editare audio-video) și actorii Mihaela Rădescu și Laurențiu Bănescu (voci).

În perioada 30 octombrie – 13 noiembrie, publicul este așteptat să viziteze GREEN HOURS LIVE(S) și să descopere Green Hours prin ochii artiștilor care au prins aripi la Green.

Despre echipă:

O parte dintre artiștii implicați în proiectul Green Hours Live(s) au debutat la Green, iar ceilalți au colaborat și au avut o conexiune specială cu acest loc istoric, implicându-se în proiect datorită legăturii emoționale cu istoria Green Hours. Cinty Ionescu este un artist cu un interes constant pentru experimentul live și colaborarea interdisciplinară. De-a lungul anilor Cinty a inițiat și coordonat un documentar interactiv și numeroase instalații performative inspirate de propriile filmări sau propria documentare video. A lucrat la zeci de spectacole de teatru și dans, și a susținut sute de reprezentații live ce includ colaborările cu muzicieni. În 2011 a primit Premiul de Excelență pentru Video Design în cadrul festivalului Fringe New York City, pentru spectacolul Nils' Fucked Up Day de Peca Ștefan, produs de Teatrul LUNI de la Green Hours.

Peca Ștefan este un autor care experimentează în storytelling imersiv (pentru scenă, ecran, site-specific/oriented, mixed media/multimplatform) pentru a crea evenimente participative de comuniune. De multe ori interactive, textele lui investighează istoriile Subiective în conexiune cu întâlnirea fizică a unui public care împarte un spațiu printr-un eveniment artistic. Este considerat unul dintre cei mai relevanți dramaturgi români. Trăiește în Berlin și București.

Mihai Iordache este saxofonist și compozitor, cunoscut atât pentru albumele sale de jazz lansate sub grupul de jazz-funk Iordache, cât și pentru colaborarea cu formația de rock alternativ Kumm. A fost membru al grupurilor Sarmalele Reci, Harry Tavitian & Orient Express, Jazz Unit (condus de pianistul Lucian Ban) și a colaborat și înregistra cu formațiile Timpuri Noi, Luna Amară, Travka și East Village și cu Ada Milea.

Elvira Lupșa activează ca agent de artă: intermediază, concepe și produce proiecte culturale cu un focus pe artele vizuale. A locuit și a studiat istoria artei și filosofia în Franța și în New York, iar acum este stabilită în București, unde încearcă să contextualizeze vocile artiștilor contemporani, producând evenimente și lansând inițiative originale. Ea este, de asemenea, una dintre fondatorii spațiului creativ "Insula 42" și este project manager pentru cele două expoziții dedicate lui Victor Brauner și Constantin Brâncuși, co-organizate de Fundație Art Encounters în cadrul Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. O găsiți sub identitatea UNICAT & co.

Mihai Păcurar este artist vizual, iar creația sa cuprinde un spectru larg de medii interconectate. Absolvent de Scenografie la Universitatea de Arte din București, dar și al unui Master în arta regizorului la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, a lucrat ca scenograf și artist video la peste 60 de producții teatrale. Munca cu imaginile s-a dezvoltat și în afara teatrului, ca parte a unor instalații artistice. De asemenea, a dezvoltat o serie de proiecte animate, printre care Cutia albă. selectat și premiat la peste 20 de festivaluri din întreaga lume.