Institutul Francez din România lansează Orizont Sonor – un nou festival de podcast, radio și creație sonoră

Orizont Sonor este gândit să aibă două etape: prima – o serie de workshopuri de mediere, alfabetizare media și profesionalizare, urmată de o a doua – un festival care pune în lumină proiecte de podcast radio și de creație sonoră. Festivalul va avea loc între 19-21 septembrie la Constanța.

„Orizont Sonor face parte dintr-o serie de proiecte de cooperare media susținute de-a lungul anilor de Institutul Francez din România care sărbătorește anul acesta cea de-a 100-a aniversare. – Un exemplu în acest sens este seria de ateliere de podcast pentru adolescenți deja implementată în bibliotecile și mediatecile din rețeaua noastră. Orizont Sonor vine în completarea acestui demers, fiind un proiect nou și inovator care reunește profesioniștii români și francezi, cu un focus pe regiunea Mării Neagre și a Europei de Sud-Est. Într-o eră a narațiunilor și contra-narațiunilor, în care dezinformarea sau informarea eronată poate juca un rol decisiv, este important să susținem profesioniștii din media, proiecte de radio și podcast dar și facilitarea schimbului de expertiză profesională în aceste domenii.“ a declarat Julien Chiappone-Lucchesi, Directorul Institutului Francez din România.

În România, Institutul Francez este conectat la o rețea de profesioniști și artiști de creație sonoră și radio alături de care dezvoltă proiecte culturale și media bazându-se pe parteneri strategici precum Semi Silent, reprezentat de Anamaria Pravicencu – partener și curator asociat al proiectului. „Trăim într-o lume a culturii vizuale și a divertismentului. Nu mai avem răbdare să ascultăm sunetele din care e făcută lumea din jurul nostru. Radiourile, multe dintre ele devenite suport pentru publicitate, nu mai sunt fereastra spre lume și spre cunoaștere ale deceniilor trecute... Cu toate acestea, era digitală a reușit să răstoarne din nou ierarhiile și a creat noi spații pentru conținuturi audio, fie ele fizice, virtuale sau mentale. Orizont Sonor vă invită să descoperiți diversitatea culturilor sonore, de la reportaj la documentar prin întâlniri cu autori din jurul Mării Negre, și de la creația sonoră la ficțiunea radiofonică prin lucrări cu sunetele oceanelor îndepărtate sau a râurilor apropiate. Punerea în context a memoriei, jurnalul de călătorie, reflecția asupra ecologiei și vieții, și chiar a locuirii, o multitudine de scrieri sonore și totodată o invitație la audiție și dialog, o întâlnire excepțională cu profesioniști ai universului sonor și radiofonic din Europa.“ a declarat aceasta.

Un alt partener important este Longueur d’Ondes care ajută, de asemenea, pe partea curatorială, având o experiență de lungă durată în promovarea creațiilor sonore. Faptul că sediul lor este în Brest (Franța) a inspirat alegerea locației Festivalului Orizont Sonor care se va desfășura la Constanța – oraș înfrățit de mai bine de 30 de ani cu Brest.

„Orizont Sonor reprezintă pentru cele două orașe oportunitatea de a-și propulsa cooperarea de lungă durată în noile domenii media, fapt care ar putea înlesni o nouă gamă de proiecte și schimburi între ele în viitorul apropiat” a completat Julien Chiappone-Lucchesi.

De la un țărm la celălalt, de-a lungul Europei, Orizont Sonor urmează calea inerentă a « Proiectului NARDIV - Uniți în Diversitate Narativă » în care este implicat și Institutul Francez din România care organizează în cadrul său o serie de evenimente ce aduc împreună parteneri de pe întregul continent (Franța, Germania, Polonia, Slovacia, România, Țările de Jos), pentru a explora și a trasa perspective comune între Est și Vest asupra multor subiecte culturale europene. Orizont Sonor, ancorează perspectiva Est/Vest în Marea Neagră, concentrându-se pe radio, sunet și culturile new media.

Prima etapă a proiectului este deja în desfășurare – primul workshop, dedicat podcastului jurnalistic, a avut loc în luna mai și a fost adresat profesioniștilor din presă, studenților dar și părților interesate din ONG-uri și asociații din Constanța. Workshop-ul a fost co-organizat cu Radio Comunitaria (cu sprijinul Centrului Comunitar pentru Incluziune și Inovare Socială Constanța). Atelierul condus de Marie Guérin, regizor musical la Radio France, a fost axat pe expertiza profesională în scriere, înregistrare și editare și a dus la realizarea unui scurt podcast jurnalistic legat de orașul Constanța.

Luna iunie a fost dedicată podcast-ului dramă/ficțiune, adresat tinerilor profesioniști în podcast și studenților la arte. Atelierul a fost organizat împreună cu Radio România în cadrul Grand Prix Nova (festival internațional de dramaturgie radiofonică). În scopul promovării și susținerii talentelor din regiunea Mării Negre, apelul pentru participanți a fost deschis și participanților din Turcia și Georgia. Un tânăr din Istanbul a fost invitat de Institutul Francez din România și a participat la atelier alături de un artist din Republica Moldova.

Atelierul a fost condus de Benjamin Abitan, autor francez și regizor de teatru radiofonic (Arte Radio, Radio France) și Ilinca Stihi, profesionistă de radio de origine română și regizoare Radio România).

Workshopurile din iulie sunt dedicate creației sonore și adresate artiștilor, studenților și creatorilor de sunet din România și din alte țări europene. Atelierul este organizat împreună cu Semi Silent în cadrul Sonic Future Residencies și este coordonat de Stéphane Marin, artist de sunet francez a cărui activitate se bazează în mare parte pe înregistrări de teren și ambientale, și de Anamaria Pravicencu, artist de sunet, fondator și curator al Semi Silent.

Fiecare sesiune de întâlniri a dus la producerea de podcast-uri și piese sonore care vor fi prezentate la Festival în septembrie.

Festivalul Orizont Sonor va avea loc la Constanta, între 19 și 21 septembrie, și va reuni producători de radio, autori de podcasturi, creatori de sunet, jurnaliști și cercetători din Bulgaria, Franța, Georgia, Germania, România, Turcia și Ucraina.

Evenimentele din cadrul Festivalului vor fi deschise publicului care va putea asista la paneluri și discuții pe mai multe teme (producție de podcast în epoca new media și social media, podcast care abordează probleme de mediu, podcast jurnalistic și documentar în vremuri de conflict, lupta împotriva dezinformării, creația de sunet, etc.), sesiuni de ascultare, plimbări sonore prin Constanța, etc.