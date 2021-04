Muzeul Naţional Cotroceni aniversează Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor, în 18 aprilie 2021

Muzeul Naţional Cotroceni, situat în Palatul Cotroceni, monument istoric de importanţă naţională, va marca Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor, sărbătorită prin decizia UNESCO, în fiecare an, pe 18 aprilie, prin lansarea în mediul online a expoziției „Ferdinand și Maria, un destin comun: România Mare”. Expoziția va putea fi vizionată canalele online ale Muzeului Național Cotroceni, în perioada 18 aprilie – 15 mai, dar și într-o selecție prezentată pe pagina oficială a ICOMOS.

În contextul aniversării a 30 de ani de existență ca spațiu memorial în peisajul cultural românesc, expoziția prezintă genealogiile familiilor Romanov, Saxa-Coburg și Gotha și Hohenzollern-Sigmaringen, cu scopul de a familiariza publicul cu originea și gradele de rudenie ale personalităților înfățișate.

Portretele prezentate în expoziție sunt realizate de tineri artiști români: Oana-Alexandra Achiței, Georgiana Chițac, Alexandra-Elena Ciocan, Ana-Maria Gălețeanu, Ana-Alexandra Hochreiter, Alexandru Săvescu, Zelmira Szabo și Traian Țamuris.

„Îmbinând într-o manieră accesibilă și creativă informațiile istorice cu viziunea personală a unor tineri artiști, proiectul expozițional parcurge fascinanta poveste a unor destine regale. Și prin acest demers, Muzeul Național Cotroceni face legătura între trecut și viitor, promovând istoria și personalitățile marcante ale acesteia, văzute prin ochii tinerilor artiști. Credem în puterea tinerei generații de creatori și a culturii vii ca liant și promotor al patrimoniului național peste timp”, a comentat Liviu Jicman, director general al Muzeului Național Cotroceni.

În fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor, ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – propune o temă de promovare a patrimoniului cultural pentru evenimentele și activitățile care sunt organizate de membri săi și parteneri. Pentru anul acesta, tema aleasă a fost „Complex Pasts: Diverse Futures”.