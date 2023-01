O nouă ediție Art Safari la orizont

What’s next? În 2023, urmează un ultra-maraton de artă... 3 ediții Art Safari, în același loc – strada Lipscani 18-20.

Prima ediție din 2023 începe în 10 februarie și se încheie pe 14 mai 2023.

Ți-am pregătit 4 expoziții de colecție, plus instalații, activări și alte experiențe:

„Ion Theodorescu Sion. O viață de poveste”, curator Elena Olariu

Ion Theodorescu-Sion este artistul care a produs senzație prin picturile sale, adevărate simfonii dedicate definirii „specificului românesc”, fiind un unionist convins și erou-militar al Primului Război Mondial.

„Maeștrii picturii spaniole. Secolul al XIX-lea și apariția Impresionismului”, curator Helena Alonso

Expoziția este construită în jurul renumitului impresionist spaniol Joaquín Sorolla, „Maestru al luminii”, în contextul celebrării internaționale a centenarului său, și a lui Marià Fortuny – artist versatil care s-a bucurat de un succes internațional enorm.

„The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Prix Marcel Duchamp”, curator Daria de Beauvais, asistată de Lisa Colin

Prix Marcel Duchamp este unul dintre cele mai prestigioase premii din lume dedicate artiștilor, organizat de Asociația pentru Difuzarea Internațională a Artei Franceze (ADIAF). Mircea Cantor este singurul artist român care a fost distins cu Marcel Duchamp Prix.

„Young Blood 2.0. Ce este nou în artă?”, curator Mihai Zgondoiu

Expoziția „Young Blood 2.0” ar trebui privită cu mintea (super)deschisă și înțeleasă pe măsură, pentru că este arta momentului. Contemporaneitatea artei are nevoie de un nou „refresh”, pe care-l găsiți în Art Safari.

Art Safari, ediția a 11-a

10 februarie – 14 mai 2023

joi - duminică 12:00-21:00

Night Tours (vineri – sâmbătă) 22:00-1:00.