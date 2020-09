PREMIERĂ. România, cu zece artiști pe scena de artă vizuală din Praga, prin Galeria Anca Poterașu

O expoziție de grup va arăta lumii lucrări realizate de artiști români în ultimele luni de distanțare socială, la Galeria lítost, în perioada 5 septembrie - 16 octombrie. Evenimentul se va defășura cu ocazia ”SUMO Praga - The Odd Year 2020”, o inițiativă de cooperare între galeriile de artă, prin care zece galerii internaționale de artă contemporană sunt invitate să expună artiști în Praga, găzduite de galerii locale. Astfel, Galeria Anca Poterașu urcă pe scena scena internațională de artă vizuală din Praga opere semnate de Aurora Király, Olivia Mihălțianu, Alexandru Solomon, Megan Dominescu, Adelina Ivan, Dragoș Bădiță, Irina Botea Bucan, Iulian Bisericaru, Matei Bejenaru și Sebastian Hosu.

Cei zece invitați prezentați de galeria bucureșteană sunt primii artiști români ce expun sub modelul Friend of a Friend, în cadrul ediției 2020 a SUMO Praga, organizat de Alianța Galeriilor de Artă Contemporană Cehă. Participarea lor este susținută de Institutul Cultural Român din Praga.

Titlul expoziției are în limba engleză un dublu înțeles, The Odd Year [Anul ciudat / Anul cu număr par, 2020], lucrările exprimând un jurnal de pandemie prin explorări artistice recente, cu abordarea unor teme precum izolarea și raportarea la limitările impuse de propriul corp, prin fotografie, pictură, artă textilă și video. Operele reflectă atât impulsul de a găsi refugiu în atelierele de lucru, cât și relaționarea continuă a artiștilor la lumea înconjurătoare și contexte ce par din ce în ce mai absurde.

Friend of a Friend (FOAF) este modelul de evenimente lansat în Varșovia în 2018 prin care galerii prietene internaționale sunt invitate de galerii locale să expună în spațiile lor. Alianța Galeriilor de Artă Contemporană Cehă (ACCAG) lansează anul acesta cea de-a treia ediție de astfel de evenimente în Praga sub titlul SUMO - The Odd Year, urmărind dezvoltarea relațiilor dintre galeriile de artă internaționale și realizarea schimbului social și cultural dintre profesioniștii din mediul cultural: artiști, curatori, critici de artă și colecționari. Evenimentul este susținut de Grantul pentru artă și cultură acordat de primăria orașului Praga și Ministerul Culturii din Republica Cehă.