Bonjour! Prix Marcel Duchamp vine de la Paris la Art Safari

„The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Marcel Duchamp Prize”, curatoriată de Daria de Beauvais, asistată de Lisa Colin, reunește o selecție de artiști și duo-uri ale scenei artistice franceze, din generații și medii culturale diferite, selectați de prestigiosul Premiu Marcel Duchamp în ultimii 15 ani.

Printre aceștia se află și multipremiatul artist român care locuiește în Paris – Mircea Cantor – laureat al Premiului Marcel Duchamp în 2011, care nu este la prima sa participare la Art Safari, dar și alte nume sonore ale scenei artistice franceze:

Farah Atassi, Michel Blazy, Katinka Bock, Clément Cogitore, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Enrique Ramírez, Thu-Van Tran, Tatiana Trouvé.

Prestigiosul Premiu Marcel Duchamp este organizat de ADIAF, Asociația pentru Difuzarea Internațională a Artei Franceze, în parteneriat cu Centre Pompidou. În fiecare an, este ales un câștigător din cei patru artiști nominalizați (artiști de origine franceză sau care locuiesc în Franța), din diverse arii ale artelor vizuale: instalație, video, pictură, fotografie, sculptură etc.

ADIAF a organizat deja 50 de expoziții dedicate celor 90 de artiști distinși prin acest premiu (laureați și nominalizați), inclusiv 20 de evenimente pe plan internațional.

Condus din 2021 de Claude Bonnin, ADIAF reunește 300 de colecționari de artă contemporană franceză.

Daria de Beauvais, curatoarea expoziției: „Metoda loci, cunoscută și sub denumirea de „The Memory Palace”, este o artă a memoriei practicată încă din Antichitate. Se bazează pe amintirile unor locuri deja bine cunoscute, cărora le asociem prin diverse mijloace noile elemente pe care ne le dorim să le memorăm. Apare ca un fir comun care ne poate însoți de-a lungul vieții, arătând că viitorul este puternic înrădăcinat în trecut. „The Memory Palace” dezvăluie modul în care o selecție de artiști contemporani se interesează de trecut pentru a-l reinterpreta, privind spre un viitor plin de speranță.

Memoria funcționează ca fir roșu al expoziției. Artiștii din „Palatul Memoriei” arată că prezentul ne permite să punem cap la cap legăturile rupte ale trecutului, să îl citim într-o cheie nouă pentru a-i exciza traumele sau, dimpotrivă, să-l revedem pentru inspirație, punându-l într-un nou context, cu noile cunoștințe și know-how-ul pe care le avem acum la dispoziție”.

Daria de Beauvais este Senior Curator la Palais de Tokyo (Paris), cel mai mare centru de artă contemporană din Europa.

Program Art Safari XI (10 februarie - 14 mai)

Joi-duminică - 12:00-21:00

Night Tours - în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00

Palatul Dacia-România, str. Lipscani, nr. 18-20, București

Credit foto: François Bouchon