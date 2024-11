Ciolacu, despre Călin Georgescu: Nu este o surpriză

„Noi am spus de mai mult timp că la turul întâi va fi o mobilizare din partea tuturor partidelor, lucru care se şi vede. Şi, până la urmă, ne bucură faptul că vin azi la vot cât mai mulţi români. Am date că a venit foarte multă lume la vot şi vom vedea”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă are emoţii pentru exit-poll-uri, el a răspuns: „Nu. Nu am avut nicio... Vă mai spun un secret: toţi trei (el, Tudose, Grindeanu - n.r.) din vară am spus cine va intra pe locul doi”.

El a adăugat că datele vehiculate în prezent se confirmă: „Da, din punctul meu de vedere da. Să vedem şi votul din diaspora dacă va schimba această ordine”.

Cu referire la procentele vehiculate pentru candidatul independent Călin Georgescu, Ciolacu spune că „nu este o surpriză”.

„Asta a dus, şi îmi pare rău că partenerii noştri de coaliţie nu au înţeles acest lucru, la acest lucru duce o astfel de campanie, cu atacuri la familie. Eu le-am dus, mai greu familia, dar vor vedea ce au obţinut ei din acest stil de campanie”, a spus preşedintele PSD.