Retrospectiva fotografului Viorel Florescu, dublu laureat al Premiului Pulitzer, cu ocazia deschiderii noii Galerii „Brâncuși” a ICR New York 

Profitând de relaxarea restricțiilor impuse de pandemie, ICR New York își relansează, vineri, 17 septembrie, programul în regim fizic cu un dublu eveniment: inaugurarea unui spațiu expozițional de curând creat, numit Galeria „Brâncuși”, și vernisarea expoziției RECOLLECTIVE, prima retrospectivă a fotografului Viorel Florescu, o legendă a presei new-yorkeze, dublu laureat al renumitului Premiu Pulitzer.

Expoziția, care va rămâne deschisă până în 22 octombrie, este prezentată în parteneriat cu Bronx Documentary Center și Howland Cultural Center din Beacon, NY (fiind co-curatoriată de Anda Onesa-Lieberman) şi reunește unele dintre cele mai reprezentative fotografii din întreaga carieră a lui Viorel Florescu. Cele peste 60 de lucrări selectate cuprind imagini surprinse în Haiti, Afganistan, Filipine, Sierra Leone, Liberia, Rusia imediat după prăbușirea URSS, România în timpul Revoluției din 1989 și New York după atacurile teroriste din 9 septembrie 2001, dezvăluind o privire de o curiozitate avidă, un simț acut pentru tragismul adeseori ironic al vieții și o capacitate de a documenta, prin instantanee de un simbolism uimitor, poveștile de viață sfâșietoare din spatele marilor crize și schimbări istorice.

Vernisajul va fi prefațat de un dialog cu Viorel Florescu şi fotoreporterul Jon Naso, fost editor foto la The Record (NJ), New York Daily News și St. Louis Post-Dispatch.

GALERIA „BRÂNCUȘI”, creată printr-un amplu program de renovare și reamenajare a sediului ICR New York din Manhattan, derulat în a doua jumătate a anului trecut, este un spațiu de expunere de dimensiuni medii, situat pe două nivele, cu deschidere stradală, care va găzdui, în mod curent, proiecte de promovare a artiștilor români și româno-americani, oferind creativității vizuale românești o platformă de manifestare unică pe scena artistică exclusivistă și ultracompetitivă a metropolei new-yorkeze.

VIOREL FLORESCU s-a născut în 1949 la Sighișoara și a emigrat în Statele Unite la 30 de ani, angajându-se, aproape imediat, ca fotoreporter la ziarul The Connecticut Post. În mai bine de 50 de ani de carieră, a ilustrat sute de știri importante, multe de prima pagină, însă preferința sa s-a îndreptat de la bun început spre documentarul fotografic, cu substrat socio-politic, în zonele de conflict sau calamitate. Fotografiile sale au fost publicate în publicații precum Life, Time, Newsweek, New York Newsday, LA Times, The New York Times, New York Daily News, dar și în numeroase alte ziare și reviste străine. Pe când lucra pentru New York Newsday, a fost distins cu Premiul Presei Internaționale pentru documentarea primelor alegeri libere din Haiti urmate de masacrul de la Port au Prince din 1987, după care au urmat cele două Premii Pulitzer, cel dintâi obținut în 1992, ca membru al echipei care a documentat accidentul tragic de la metroul din Manhattan, al doilea în 1997, pentru fotografiile de la dezastrul aviatic din Long Island. În 1994 a primit un al treilea premiu al Clubului Presei Internaționale pentru documentarea loviturii de stat militare din Haiti.