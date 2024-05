Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › Romanian Design Week deschide seria evenimentelor din circuitul RDW Design GO! Romanian Design Week deschide seria evenimentelor din circuitul RDW Design GO!

Cartierul Creativ, un demers The Institute, lansează vineri, 17 mai, de la ora 18:00 programul AMZEI @Romanian Design Week. Evenimentul prezintă trei expoziții distincte: o colecție de afișe originale semnate de Milton Glaser: Art is Work ACT II, "Semnalizatoare - Designul nu este un Panou de Bord" și Lea Rasovszky - People You’ve Been Before.