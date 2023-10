Romanian Jewelry Week la București

Evenimentul va aduce opt expoziții colective, școli și asociații internaționale de renume: Slovenian Jewelry Week, Plus One Collective, Legnica Silver Festival Polonia, ArtsThread în colaborare cu Gucci, One and Three Collective, Precious Collective și The Sense of Beauty Gallery, precum și colectivul de câștigători ai concursului Timeless Jewelry organizat de Muzeul Național de Artă Brașov. Un juriu internațional de renume va desemna premiile din această ediție, juriu care are în componență reprezentanți consacrați ai unora dintre cele mai importante organizații internaționale din domeniul bijuteriei contemporane precum Federația Europeană de Bijuterie, Muzeul de Bijuterie din Atena Ilias Lalaounis, Legnica Silver Festival și multe altele.

În perioada 7-8 octombrie, acestea vor putea fi și achiziționate în cadrul Romanian Jewelry Week Fair 2023 la Biblioteca Națională a României, în cadrul târgului care va include peste 60 de designeri de bijuterie contemporană.

Romanian Jewelry Week 4.0 va face și un tur la bijuteriei contemporane în alte 4 locații culturale din București: Muzeul Național al Literaturii Române – expoziția Bijuteria și Literatura (Tincal lab, Portugalia) , AlbAlb – Romanian Jewelry Focus, Muzeul Național Cotroceni și Assamblage Jewelry Gallery. Programul special Romanian Jewelry Week include în acest an și o serie de workshop-uri și conferințe, susținute de profesori, designeri, curatori și profesioniști din întreaga lume.

Biblioteca Națională a României – Locație principală Romanian Jewelry Week

Biblioteca Națională a României va găzdui expoziția centrală Romanian Jewelry Week pentru al doilea an consecutiv, precum și o secțiune specială de târg cu vânzare în perioada 7-8 octombrie 2023, cu peste 200 designeri și mii de exponate de bijuterie contemporană.

Program de vizitare 11.00 – 20.00.

Evenimente speciale:

8 octombrie 11.00 – 20.00 – a doua zi a târgului de bijuterie contemporană Romanian Jewelry Week. De la ora 18.00 va avea loc ceremonia oficială de acordare a premiilor.

Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național al Literaturii Române prezintă în premieră, în colaborare cu Romanian Jewelry Week și Tincal Lab (Portugalia), o selecție curatorială a expoziției Bijuteria și Literatura. Expoziția din cadrul muzeului prezintă o selecție de 120 piese semnate de 56 designeri de bijuterie contemporană din întreaga lume.

Program de vizitare: 4 – 8 octombrie, 10.00 – 17.45

Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni organizează în colaborare cu Romanian Jewelry Week o selecție specială a 8 designeri de bijuterie contemporană din România, Republica Moldova, Italia, Germania și Grecia, expuși în acest an la edițiile speciale Romanian Jewelry Week din Timișoara și Chișinău. Tot în cadrul expoziției vor fi prezentați și câștigătorii concursului Timeless Jewelry, parte din „Ecouri ale prestigiului”, un proiect cultural inițiat de Muzeul de Artă Brașov în parteneriat cu Assamblage – Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană și Muzeul Naţional Cotroceni.

Program de vizitare – 4 – 8 octombrie – 09.00 – 17.00.

AlbAlb – Romanian Jewelry Focus

Dedicat exclusiv creatorilor români, magazinul AlbAlb promovează o selecție generoasă de produse de design cu un accent special pe bijuteria de autor. AlbAlb găzduiește showroom-ul Monom la București, alături de piese de bijuterie semnate de: Daniela Cățoi, Diana Cojocaru, Maria Paltin, Anayd Blu, Cara, Alis Lalu, Contemporia, Octavia Chiru, Instance, Atelier Devi, Vilegiatura, Enda, Mesteshukar ButiQ, Ana Marchetanu, Human APJ, Artefact Room, Catrinel Săbăciag, Carla Szabo, Karakter, Gruni, Ceramic Sparrow și Mica Cera.

Program de vizitare: 4 – 8 octombrie – 11.00 – 18.00 – Focus AlbAlb pe bijuteria de autor din România

Proiecția de film SMCK on Reel 2023, primul festival de film internațional inspirat de bijuterie, sub tematica Civilization Rebooted.

Prin desfășurarea evenimentelor colaterale, a conferințelor și expozițiilor speciale, Romanian Jewelry Week va crea momente de schimb cultural care vor proiecta pe chipul vizitatorilor o imagine fascinantă și accesibilă a bijuteriei. Expoziția va cuprinde nu doar bijuterii, ci și sculpturi purtabile, capabile să-și transforme profund purtătorul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹