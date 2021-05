Soluţii românești de dezvoltare urbană sustenabilă, prezentate la New York

Atelier Adhoc, o echipă de proiectare din București din domeniul designului şi arhitecturii formată din George Marinescu și Maria Daria Oancea, participă, cu sprijinul ICR New York, la ECO Solidarity, proiect multidisciplinar - realizat, online, de către WantedDesign Manhattan împreună cu EUNIC New York ca parte a International Contemporary Furniture Fair -, care prezintă soluții europene de arhitectură și design ca răspuns la provocări sociale de natură ecologică și medicală.

Proiectul românesc, selectat pe bază competitivă, este inclus în secțiunea CLOSEUP, alături de alte proiecte valoroase din Europa și întreaga lume, care, începând cu luna iunie, se vor reuni într-o expoziţie online, găzduită de site-ul wanteddesign.com.

Soluțiile oferite de Atelier AdHoc prin proiectul „Colector de cartier” se referă la utilizarea creativă a spațiului existent și a resurselor umane ale unui adăpost temporar pentru persoane fără locuință din cartierul bucureștean Pantelimon, în încercarea de a răspunde mai bine nevoilor celor care beneficiază de acest serviciu social. Aceste soluții au fost discutate, alături de proiecte din Malta, Austria și Cehia, în cadrul panel-ului „Proiectare empatică: spațiu public și impact social”, invitată specială fiind Adriana Blidaru, curatoare româno-americană și editor-fondator al platformei Living Content.

Tema secțiunii CLOSEUP din acest an explorează răspunsul solidar al arhitecturii și designului la problemele ecologice curente, dar și la cele medicale, cum e pandemia de Covid-19, pentru a oferi soluții de amenajare a spațiilor publice relevante din punct de vedere al sustenabilității și sănătății comunitare.

Cele opt proiecte prezentate sub egida EUNIC New York avansează diferite soluții inovatoare, durabile și empatice, care urmăresc să genereze un impact social pozitiv, utilizând materiale cât mai nepoluante. Dintre membrii EUNIC New York, asociația institutelor culturale din Uniunea Europeană a cărei președinție este deținută în prezent de România prin directorul ICR New York, Dorian Branea, mai sunt implicați în această inițiativă Institutul Cultural Polonez, Forumul Cultural Austriac, Delegația Guvernului Flandrei, Wallonie-Bruxelles International, Centrul Cultural Ceh, Goethe-Institut și Consiliul Maltez al Artelor.

Prin această participare, ICR New York urmărește promovarea arhitecților și designerilor români, oferindu-le o platformă de exprimare vizibilă și oportunităţi de interacţiune și colaborare cu posibili parteneri americani și internaţionali. Mai mult, promovarea unor creatori care integrează în activitatea lor concepte ecologiste şi inclusive, menite să contribuie la ameliorarea unor probleme sociale şi să producă soluţii durabile, face parte din conceptul de programare al ICR New York, care rezonează cu problemele urgente ale timpului nostru, valorificând expresii cultural-artistice de relevanță contemporană.