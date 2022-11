The Somatist, The Entropist & The Skeptic, expoziția interactivă care vorbește despre responsabilitatea pe care o avem în relația om-tehnologie, se vede între 19 noiembrie - 20 decembrie la Rezidența9

Proiect de cercetare și producție artistică al Asociației Qolony, The Somatist, The Entropist & The Skeptic îi are în spate pe artiștii Floriama Candea, Sabina Suru & Andrei Tudose și Cătălin Crețu, alături de programatorul Cristian Balaș. Aceștia propun o explorare a felului în care oamenii reacționează la noile tehnologii și, prin intermediul unor instalații interactive ce utilizează mai multe tipuri de tehnologii devenite uzuale - cum sunt algoritmii de machine learning, de manipulare generativă a imaginii și a sunetului, computer vision sau senzorii de înregistrare a unor date fiziologice -, preiau date (imagini sau parametri ai stărilor noastre fizice ori emoționale) pe care le fac vizibile în feluri neașteptate.

Astfel, vizitatorii își vor putea monitoriza vizual și sonor pulsul cardiac, transformat în valuri sau interpretat de replici ale unor frunze, în timp ce gesturile lor vor deveni frame-uri și frecvențe sonore într-o lucrare video creată în colaborare cu un algoritm de inteligență artificială.

Expoziția „The Somatist, The Entropist & The Skeptic” aduce în discuție dinamica dintre control și lipsa lui, capacitatea pe care o avem de a acționa asupra lumii, tehnologiei, naturii, speciilor și a bias-urilor care derivă din acestea.

„The Somatist, The Entropist & The Skeptic” ne propune să ne imaginăm ca locuitori nu doar ai unei vieți umane, ci ai unui ecosistem în care țesături complexe de vulnerabilitate și responsabilitate coexistă între noi și tehnologie, între noi și alte specii. Propune, desigur, o viziune speculativă asupra lumii, dar ne reamintește că există motive întemeiate de a fi sceptici în măsură egală față de un viitor profund tehnologic sau față de absolutismul antropocenic, ne reamintește că suntem responsabili de felul în care ne poziționăm în relație cu lumea care ne înconjoară, responsabili de istoriile specifice care se creează din această relație” spune Floriama Candea.

Pentru instalațiile prezentate în cadrul expoziției The Somatist, The Entropist & The Skeptic, Asociația Qolony a lansat în primăvara acestui an către public o invitație la dialog și participare, în cadrul unui eveniment intitulat sugestiv „Art Clinical Tests”. Timp de o săptămână, artiștii Floriama Candea, Sabina Suru & Andrei Tudose și Cătălin Crețu au putut testa atât premisele teoretice ale proiectului, cât și tehnologiile pe care au ales să le folosească pentru dezvoltarea instalațiilor artistice, respectiv gradul de implicare posibil al publicului.

O parte dintre instalațiile dezvoltate în urma sesiunii de „Art Clinical Tests” au fost prezentate publicului în perioada 12-18 septembrie, în cadrul festivalului Simultan din Timișoara, unde artiștii implicați în proiect au avut o nouă ocazie de a testa interactivitatea și implicarea publicului, dar și de a aduna date noi. Astfel, a fost creat un prim video generativ, ale cărui cadre au fost folosite pentru rafinarea algoritmului de machine learning care va fi prezentat în instalația finală.

Tot în luna septembrie, Floriama Candea, Sabina Suru & Andrei Tudose au un participat la un workshop interdisciplinar al Universității Naționale de Muzică din București, în cadrul proiectului Erasmus + Relay, unde au testat împreună cu studenți și profesori componentele interactive ale instalațiilor. Una dintre instalațiile Floriamei Candea se poate viziona până pe 31 octombrie la Complexul Muzeal din Arad în cadrul Media Art Festival, iar Sabina Suru & Andrei Tudose, respectiv două inteligențe artificiale, care îi reprezintă stilistico-textual, compun o instalație care a fost expusă la Celula de Artă.

Vernisajul expoziției The Somatist, The Entropist & The Skeptic va avea loc sâmbătă, 19 noiembrie, începând cu ora 18.00, la Rezidența9 din București (Str. Ion Luca Caragiale 32).

Floriama Candea cercetează utilizarea și potențialele căi de experimentare cu noi tipuri de medii, cum ar fi țesuturi și culturi biologice vii ca suport artistic (ex. kombucha) și tehnici fotografice alternative. În general, atât conceptele, cât și procesele sale de lucru utilizează estetica imaginilor științifice (scheme de clasificare vizuală, fotografii macro modificate) și a unor instrumente de cercetare științifică care pot fi convertite în practici artistice (decelularizare, materiale biocompatibile, procese chimice etc.).

Sabina Suru & Andrei Tudose lucrează la granița dintre artă, științe sociale și tehnologie. Sabina este adeptul unei abordări obiectuale a fotografiei, respectiv holografiei, argentice și alternative, având fundament în pictură și multimedia, în timp ce Andrei a activat mulți ani în domeniul cifrelor, sociologiei și marketing. Proiectele lor abordează teme precum viziune instrumentată, surveillance, spațiu privat vs. public, identitate digitală și obiectivizare, prin colaborări cu practicieni din diverse domenii, precum cercetare științifică, dans contemporan și muzică.

Cătălin Creţu are o dublă formare - inginer în profilul electromecanic şi muzician. Are o creaţie bogată în care se regăsesc lucrări în diferite genuri, de la muzică de cameră, corală şi opusuri simfonice la muzică electronică, muzică asistată de calculator, instalații, lucrări multimedia interactive, etc. A publicat articole și studii de specialitate și este cercetător ştiinţific la Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia și cadru didactic asociat al Universității Naționale de Muzică din București, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și director executiv al Festivalului de Arte Noi InnerSound.

„The Somatist, The Entropist & The Skeptic” este un proiect co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

