Un solo show Darie Dup, artist de referință al generației mature, în cea mai nouă galerie de artă contemporană din București

În data de 11 martie are loc vernisajul expoziției ALLreadymade – un solo show al artistului vizual Darie Dup, membru al Royal Society of Sculpture din Londra, în cadrul STRATA Gallery, cea mai nouă galerie de artă contemporană din Capitală. Amplasată în districtul expansiv al atelierelor de artă din perimetrul „Romexpo”, în vecinătatea Combinatului Fondului Plastic, STRATA este o galerie concept al cărei portofoliu aduce sub egida sa artiști emergenți, artiști consacrați, dar și experiențe imersive, multidisciplinare.

Expoziția ALLreadymade este un parcurs fragmentar asumat de lucrări de sculptură, obiect, pictură, print digital și instalație in situ. Burlane, găleți, jucării – plastic, altfel inutil, devenit mediu de lucru și „sursă” de culoare, trimite cu gândul la mișcarea „arte povera”, la care se adaugă opțiunea autentică pentru „ecologism”.

Capete de păpușă supradimensionate, urechi roșii surde, degete multicolore în dialog pe skateboard-uri, roboți de veghe, elemente de compoziție care amintesc de street art și graffiti - alcătuiesc o expoziție care este orice mai puțin o retrospectivă.

Alunecând pe rampa avangardei, expoziția lui Darie Dup se dezvoltă în jurul obiectului – atât cel „readymade”, cât și cel creat de artist. Complexitatea vine din faptul că Dup nu doar reciclează, exploatând obiectele per se, ci și investighează, recontextualizează și deleagă obiectelor funcții noi.

RED SHELL, DARIE DUP

Creată cu precădere de-a lungul anului 2020, această colecție de lucrări ALLreadymade confirmă prezentul continuu al artistului aflat în permanentă mișcare inversă – cu cât înaintează în cariera sa, cu atât mai proaspete, mai surprinzătoare și mai libere sunt lucrările sale.

„Atașamentul față de operă există doar în procesul de lucru, dar se termină imediat ce obosesc. Mă interesează doar prezentul, viitorul nu mi-l proiectez. Cât despre trecut, este pierdut, în sensul acesta retrospectivele mi se par triste”, mărturisește artistul.

Expoziția poate fi vizitată între 11 martie și 11 mai la galeria STRATA.

DARIE DUP

Darie Dup este artist vizual, Membru al The Royal Society of Sculptors (UK). A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secția Sculptură, în 1983. Din 1992, predă la Catedra de Sculptură a Universității Naționale de Arte București. Dup este unul dintre artiștii cei mai reprezentativi ai generației sale, cu o marcă personală care îmbină vocabularul artistic „postmodern”, cu cele mai recente explorări în domeniu, care, în cazul său, au dus la hibridizarea sculpturii ca gen, la reformularea soluțiilor plastice, odată cu articularea unor discursuri actuale legate de reciclare, consumerism și ecologie. În anul 2013, Darie Dup primește Bursa Brâncuși oferită de Institutul Cultural Român (ICR) - Cîté des Arts Paris, urmată, în 2016, de Premiul Național „Brâncuși” (ICR). În 2004 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, iar în 2007 a primit Premiul de Excelență al Uniunii Artiștilor Plastici. Lucrările sale se găsesc în colecții private din Olanda, Germania, Belgia, Italia, Franța, S.U.A. și România.

STRATA Gallery

Amplasată în districtul expansiv al atelierelor de artă din perimetrul „Romexpo”, în vecinătatea Combinatului Fondului Plastic, STRATA este o galerie concept al cărei portofoliu aduce sub egida sa artiști emergenți, artiști consacrați, experiențe imersive, obiecte nu neapărat utile, opinii nu neapărat obiective – nu neapărat în ordinea asta. Gândită ca un spațiu pentru manifestare artistică multidisciplinară și artă contemporană, cu un canal de radio găzduit de Nice Cream FM și o colecție de „Tshirt-uri” evocatoare, STRATA adună în jurul său o comunitate de creatori și consumatori, deopotrivă.

Galeria debutează în data de 11 martie cu vernisajul solo show-ului Darie Dup, curator Horea Avram.