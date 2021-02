Un tablou de Botticelli, vândut pentru o sumă record de peste 92 de milioane de dolari, la licitația Sotheby's

Record de vânzare pentru portretul maestrului renascentist Sandro Botticelli, din secolul al XV-lea, adjudecat pentru suma de 92.184.000 de dolari în cadrul licitației Sotheby's, din New York. Pictura devine, astfel, a doua cea mai scumpă lucrare veche vândută într-o licitație, după opera lui Leonardo, în valoare de 450 de milioane, vândută în cadrul unei licitații Christie’s.

Experții estimaseră valoarea frumosului portret al lui Botticelli, Tânăr ținând un medalion (cca. sfârșitul anilor 1470 - începutul anilor 1480), la 80 de milioane de dolari. Tabloul a fost unul dintre ultimele mari portrete renascentiste lăsate pe mâini private. Cu o bogată istorie de expunere în fața publicului, în ultimii 50 de ani lucrarea a fostă expusă în numeroase muzee, inclusiv la National Gallery din Londra (1969-1978), National Gallery of Art din Washington (1990-2013) și Metropolitan Museum of Art.

Alessandro di Mariano Filipepi, numit Tânărul ținând un medalion al lui Sandro Botticelli. Cu o estimare de peste 80 de milioane de dolari, a fost vândut pentru 92,2 milioane de dolari și reprezintă un record pentru artist în cadrul unei licitații, deținând, totodată, recordul pentru vânzarea unei picturi vechi în cadrul licitațiilor casei Sotheby’s.

Sotheby's îl anunțase drept „ultimul portret renascentist” intrat în licitație. La fel cum casa de licitații Christie's anunțase celebrul Salvator Mundi, al lui Leonardo, ca fiind „Ultimul Da Vinci”. Recordul anterior obținut de o lucrare a lui Botticelli fusese de 10,4 milioane de dolari, pentru Rockefeller Madonna, reprezentând Madonna și prucul, alături de Sf. Ioan Botezătorul, vândut de Christie's în ianuarie 2013. Identitatea vânzătorului nu a fost confirmată, dar ar trebui să fie unul dintre moștenitorii miliardarului industriei imobiliare Sheldon Solow, care ar fi cumpărat-o la licitație, în 1982, pentru suma de 810.000 de lire sterline.

Vânzarea lucrării lui Botticelli pentru o asemenea sumă extraordinară face ca aceasta să devină a doua cea mai scumpă lucrare vândută vreodată într-o licitație publică, în cadrul categoriei dedicate vechilor maeștri, după Leonardo da Vinci și înainte de Rubens. Subliniem faptul că vânzarea picturii lui Botticelli nu a fost acoperită de garanții. Potrivit experților, acest lucru ar putea însemna fie că vânzătorul a fost (pe bună dreptate, se pare!) convins că va ajunge la această cifră, fie că nimeni nu a fost dispus să încheie un contract înainte de licitație pentru o sumă atât de mare.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Salvator Mundi

ulei pe panou de lemn

25 7/8 x 18 in. (65,7 x 45,7 cm)

Pictat, cu aproximație, în anul 1500.

Adjudecat pentru: 450.312.500 USD

Estimare: 100.000.000 USD – 100.000.001 USD

Post-War & Contemporary Art Evening Sale / Seară de vânzare a lucrărilor post-război și de artă contemporană

Christie's, New York, 15 noiembrie 2017

Sir Peter Paul Rubens (1577, Siegen - 1640, Anvers)

Masacrul inocenților, circa 1611–1612,

Sotheby's, Londra, iulie 2002

Adjudecat pentru 49,5 milioane de lire sterline (76,5 milioane de dolari)



Tânăr ținând un medalion este comparabil, din punct de vedere al inventivității și al calității picturii, cu unele dintre cele mai frumoase portrete ale lui Botticelli aflate în colecțiile muzeale, cum ar fi Portretul unui tânăr cu medalia lui Cosimo de Medici cel Bătrân, expus la Galeria Uffizi din Florența și Portretul lui Giuliano de 'Medici, care se află la National Gallery of Art din Washington.

Toate aceste portrete par să fi fost executate la sfârșitul anilor 1470 și începutul anilor 1480, când Botticelli se afla la apogeul succesului său și se lansa în seria sa de mari lucrări mitologice și alegorice ce se situează, astăzi, printre cele mai cunoscute și celebre imagini ale artei occidentale, precum Primavera/Primăvara (sfârșitul anilor 1470 / începutul anilor 1480) și La nascita di Venere/Nașterea lui Venus (mijlocul anilor 1480), ambele expuse în Galeria Uffizi.

Identitatea subiectului este necunoscută, dar unii cercetători au sugerat că ar putea fi Giovanni di Pierfrancesco de 'Medici, fratele lui Lorenzo de Medici, un important patron al artelor lui Botticelli. Faptul că portretul său a fost pictat sugerează că acesta a fost membru al intelectualității umaniste florentine și, prin urmare, având conexiuni cu cercul lui Lorenzo Magnificul.

Sensul micului tondo din pictură, pe care băiatul îl ține în mână și care reprezintă un sfânt este necunoscut. Tabloul de mici dimensiuni, ce are formă rotundă, este o lucrare originală din secolul al XIV-lea, atribuită pictorului sienez Bartolommeo Bulgarini. Înțelesul, așa cum am spus, nu a fost încă decodificat, dar ar putea fi legat de identitatea tânărului nobil ce îl afișează cu mândrie.

În ceea ce privește celelalte lucrări scoase la licitație, vânzarea Master Paintings & Sculpture Part I, care a însumat 114 502 900 USD, a fost foarte variată.

Au existat, în cadrul acestei licitații, câteva vânzări ce au depășit estimările inițiale - unele dintre acestea fiind chiar recorduri -, dar și 13 opere nevândute, alături de cele trei loturi retrase înainte de vânzare (9, 17, 28), inclusiv scena biblică a maestrului olandez al epocii de aur, Rembrandt van Rijn, Abraham și îngerii, tablou datat 1646 și prezentat ca unul dintre loturile de top înainte de licitație.

Acesta apăruse ultima dată sub ciocanul licitatorului din Londra în 1848, când fusese vândut pentru suma de 64 de lire sterline. A fost ulterior evaluat la 20-30 milioane de dolari .

Printre vânzările-record menționăm Madonna con Bambino/Madonna și copilul, pictura lui Luca della Robbia, una dintre rarele lucrări ce are pe suprafața sa semnătura artistului, pictură intrată recent pe piață și care s-a ridicat la suma de 2 milioane de dolari, stabilind noul record de licitație pentru acest artist.

Lucrarea a fost în centrul atenției publicului și presei italiene în ultimele zile, întrucât municipalitatea comunei Santa Fiora, din provincia Grossetto, lansase un apel către patroni ai artelor, fundații, instituții bancare, precum și către Regiune și guvern, pentru a „aduce acasă” lucrarea .

Santa Fiora are deja o colecție impresionantă de ceramică semnată de Robbia. Această Madonna con Bambino/Madonna și copilul a fost comandată de familia Sforza din Santa Fiora lui Luca della Robbia și, probabil, a rămas în sat timp de peste 400 de ani, până la suprimarea ordinelor religioase din iulie 1866. Lucrarea a fost confiscată de municipalitate și vândută, în 1867, lui Léon Mathieu Henri de Somzée, inginer minier, bogat finanțator și colecționar de artă belgian. După moartea sa, lucrarea și-a început călătoria în SUA, unde a și rămas până astăzi, actualul vânzător de teracotă fiind expus la Galeria de Artă Albright-Knox.

Estimarea din catalog a fost de 700.000 - 1 milion de dolari. Deocamdată nu se știe cine este cumpărătorul care a lansat oferta în urma căruia opera a fost adjudecată pentru suma de 2.016.500 USD.

Alte recorduri de licitație au fost doborâte de lucrarea ilustrând o natură moartă, semnată de Willem van Aelst și adjudecată pentru 1,2 milioane de dolari (ultima licitație la care participase fiind în urmă cu mai bine de douăzeci de ani), urmată de un tablou care înfățișează Moartea Lucreției la banchetul lui Lucius Junius Brutus/La morte di Lucrezia al banchetto di Lucius Junius Brutus, a Maestrului din Marradi, vândut pentru 1 milion de dolari, alături de o frumoasă Magdalena penitentă/Maddalena penitente, pictată la sfârșitul anilor 1620 de Gerard Seghers - pictură care s-a vândut pentru suma de 746.000 de dolari -, și de portretul unei tinere domnișoare, pictat de Frans Pourbus cel Bătrân, al cărui preț a crescut constant, pentru a fi vândut pentru 478.800 de dolari.

Willem van Aelst

Natură moartă cu struguri într-un coș, piersici pe un vas de argint, nopți, doi fluturi, o muscă și un melc, totul pe o catifea roșie, peste un pervaz, parțial drapat/Still life with grapes in a basket, peaches on a silver dish, medlars, two butterflies, a fly and a snail, all on a red velvet cloth over a partially draped ledge

Estimare: 1.000.000 - 1.500.000 USD

Lot vândut: 1.230.000 USD

Maestrul lui Marradi

Moartea Lucreției la banchetul lui Lucius Junius Brutus

Estimare: 400.000 - 600.000 USD

Lot vândut: 1.024.300 USD Gerard Seghers

Magdalena penitentă/Maddalena penitente

Estimare: 300.000 - 500.000 USD

Lot vândut: 746.000 USD

Frans Pourbus the Elder

Portretul unei tinere, în vârstă de 17 ani, ținând un spaniel mic, purtând un guler de clopoței

Estimare: 70.000 - 90.000 USD

Lot vândut: 478.800 USD

Alte vânzări notabile includ Coborârea de pe cruce, a lui Hugo van der Goes și două naturi moarte, de Rachel Ruysch și Ambrosius Bosschaert the Elder.

Hugo van der Goes

Coborârea de pe cruce

Estimare: 3.000.000 - 5.000.000 USD

Lot vândut: 3.350.000 USD

Rachel Ruysch

Natură moartă cu flori într-o vază, pe o margine, cu libelulă, omidă și fluture

Estimare: 1.000.000 - 1.500.000 USD

Lot vândut: 2.198.000 USD

Ambrosius Bosschaert the Elder

Natură moartă cu trandafiri albi și roșii, lalea, anemone, o zambilă, o panseluță, crinul văii și alte flori într-o vază de sticlă ornamentată, pe o margine din piatră tare, cu o scoică , o sticlă albastră și un fluture amiral roșu

Estimare: 1.000.000 - 1.500.000 USD

Lot vândut: 2.319.000 USD