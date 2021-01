Vânzări de peste 7 miliarde de dolari la licitațiile din 2020. Top 10 al celor mai scumpe lucrări ale anului

Vânzările totale ale caselor Christie's, Sotheby's și Phillips din cadrul licitațiilor anului 2020 s-au ridicat la peste 7 miliarde de dolari. Dacă adăugăm și cifrele provenite din vânzările private, cifra ar trebui să crească la peste 10 miliarde de dolari. Cele zece loturi vândute la licitație anul trecut, adjudecate pentru valorile cele mai mari și incluse astfel în Top 10, includ dinozauri milenari, pergamente chinezești și capodopere contemporane.

Având în vedere pandemia globală de coronavirus, putem spune că rezultatul este mai mult decât valid. Începând cu martie 2020, pe piața licitațiilor de artă au existat multe întreruperi. Criza sănătății a avut un impact major asupra majorității aspectelor ecosistemului de artă, de la artiști, la muzee, târguri de artă și galerii. Restricțiile impuse ce prevăd și interzicerea adunărilor sociale au fost o lovitură majoră pentru majoritatea sectoarelor pieței de artă, aceasta bazându-se pe evenimente sociale, în cadrul cărora iubitorii de artă pot avea discuții, își pot spune unii altora punctul de vedere, făcând, astfel, schimb de idei și informații.

În ciuda acestor provocări imense, piața artei a cunoscut anul trecut un grad extraordinar de inovație și ingeniozitate. În Raportul The Art Market 2020, analiștii ArtTactic au calculat valoarea cifrei de afaceri a vânzărilor provenite din licitații ca fiind aproximativ 7,37 miliarde de dolari - analiza vizează casele de licitații Christie's, Sotheby's și Phillips. Din această sumă, 1,02 miliarde de dolari provin doar din vânzările online.

© ArtTactic

Top 10 al anului 2020

Deși clasamentul celor mai scumpe lucrări adjudecate în cadrul licitațiilor nu este, în sine, un indicator foarte bun al modului în care se desfășoară piața artei, analizând Top 10 al celor mai scumpe lucrări vândute la licitație în 2020 – care, în total, au însumat 453.912.500 dolari - putem deduce o informație interesantă: se pare că cei mai bogați oameni ai lumii nu au experimentat acest an ca pe un obstacol în calea investiției de sume foarte mari în artă.

În 2019, în Top 10 al celor mai vândute lucrări, 9 piese din 10 aveau o valoare ce depășea fiecare 50 de milioane de dolari. Sumele licitate în 2020 au fost mai mici. Doar două lucrări au depășit valoarea de 50 de milioane, dar, având în vedere anul pe care l-am trăit, putem spune că rezultatul este unul excelent.

Prima observație importantă este că Top 10 al anului 2020 nu a fost atât de puternic dominat de arta contemporană blue-chip, ca în trecut. În cadrul lucrărilor licitate a apărut chiar un schelet de T REX, inclus în clasament în urma criteriului adoptat de casa de licitații Christie's, care a „certificat” statutul de operă de artă al unui schelet de dinozaur, inserându-l, astfel, într-un catalog de licitații de artă din secolul al XX-lea, ca fiind o lucrare „iconică”. Activitatea casei de licitații a beneficiat, probabil, de absența târgurilor de artă de nivel înalt, care pot reprezenta o concurență pentru lucrările de artă de calitate superioară.

James Tarmy, de la Bloomberg, se întreabă ce putem învăța examinând loturile de top din acest an, respectiv totalul relativ scăzut realizat. El oferă trei opțiuni:

„Un pesimist ar putea spune că trofeele aparțin trecutului. O persoană din interior ar putea indica lipsa operelor de nivel înalt, fapt c ear duce la scăderea numărului total al lucrărilor de artă, pemițând astfel unui schelet de dinozaur să fie pe primul loc. Iar un realist ar putea susține că, în ciuda răsturnărilor sociale, economice și culturale fără precedent, o mână curajoasă de colecționari foarte bogați a fost dispusă să se prezinte - cel puțin virtual - și să lupte pentru a cheltui zeci de milioane de dolari pe artă. Pentru unii, se pare, zilele bune nu au trecut vreodată.

Singurul lucru sigur - conchide Tarmy - este că piața artei a supraviețuit lui Covid-19. Poate că nu este înfloritoare, dar, cu siguranță, este aici pentru a rămâne.”

1.

FRANCIS BACON (1909 - 1992)

TRIPTIC INSPIRAT DE ORESTEIA OF AESCHYLUS / TRIPTYCH INSPIRED BY THE ORESTEIA OF AESCHYLUS

semnat, intitulat, datat 1981 și inscripționat diferit pe versoul fiecărui panel

ulei pe pânză, având câte trei părți fiecare: 78 x 56 in. 198 x 147,5 cm.

Estimare: 60.000.000 - 80.000.000 USD

Adjudecat pentru: 84.550.000 USD

Sotheby's, Contemporary Art Evening Auction/Seară de licitație de artă contemporană, 29 iunie 2020, New York

2. Wu Bin

Ten Views of a Lingbi Rock (1610)

Pergament cu derulare manuală

Mărimea: 26 × 112,5 cm; 47,5 × 143 cm; 55,5 × 1150 cm; 55,5 × 1132 cm

Estimare la cerere

Adjudecat pentru: 76,6 milioane USD (512,9 milioane RMB)

Poly Auction, Beijing, 18 octombrie 2020

3. Roy Lichtenstein (1923-1997)

Nude with Joyous Painting

semnat și datat „rf Lichtenstein '94” (pe verso)

ulei și Magna pe pânză 70 x 53 in. (177,8 x 134,6 cm)

Pictat în 1994.

Estimare la cerere

Adjudecat pentru: 46.242.500 USD

Christie's ONE: A Global Sale of the 20th Century / O vânzare globală a lucărilor de secol XX, 10 iulie 2020

4. David Hockney (B. 1937)

Nichols Canyon (1980)

acrilic pe pânză 84 x 60 in. (213,4 x 152,4 cm)

Pictat în 1980.

Estimare la cerere

Adjudecat pentru: 41.067.500 USD

Phillips, New York, 20th Century & Contemporary Art Evening Sale / Seară de vânzare a lucrărilor de secol XX și de artă contemporană, 7 decembrie 2020

5. Ren Renfa ( 1255-1328 )

Five Inebriated Princes Riding Home

(sfârșitul secolului al XIII-lea - începutul secolului al XIV-lea)

cerneală și culoare pe hârtie, derulaj manual cu două sigilii ale artistului

Colophon de Chen Jiru (1558-1639), cu două sigilii ale sale;

de Wang Yongji (? -1653), datat renshen (1632)

35,2 pe 210,7 cm, 13⅞ de 83 in.

Estimare: 80.000.000 - 120.000.000 HKD

Adjudecat pentru: 39,4 milioane USD ( 307 milioane HK $)

Sotheby's, Fine Classical Chinese Paintings / Picturi chinezești clasice, 8 octombrie 2020, Hong Kong

6. Cy Twombly

Untitled (Bolsena) (1969)

semnat „Cy Twombly” (dreapta sus); semnat din nou, inscripționat și datat „Cy Twombly Bolsena 1969” (pe verso)

vopsea de casă pe bază de ulei, pastel de ceară, grafit și stilou pe pânză 78 ½ x 94 ½ in. (199,4 x 240 cm)

Realizat în 1969

Estimare: 35.000.000 USD - 50.000.000 USD

Adjudecat pentru: 38.685.000 USD

Christie's, 6 octombrie 2020, 20th Century Sale / Vânzare a lucărilor de secol XX, New York

7. Sanyu (1895 - 1966)

Quatre Nus

realizat în anii 1950

ulei pe masonit

100 pe 122 cm; 39 ⅜ cu 48 in.

Estimare la cerere

Adjudecat pentru: 33,3 milioane USD (258,341,000 HKD)

Sotheby's, Modern Art Evening Sale / Seară de vânzare de artă modernă, 8 iulie 2020, Hong Kong

8. TYRANNOSAURUS REX

SOUTH DAKOTA, SUA

Estimare: 6.000.000 USD - 8.000.000 USD

Adjudecat pentru: 31.847.500 USD

Christie's, 6 octombrie 2020, 20th Century Sale / Vânzare a lucrărilor de secol XX, New York

9. Mark Rothko

Untitled (1967)

Estimare: 30.000.000 USD - 50.000.000 USD

Adjudecat pentru: 31.275.000 USD

Christie's, 6 octombrie 2020, 20th Century Sale / Vânzare a lucrărilor de secol XX, New York

10. Barnett Newman (1905-1970)

Onement V

semnat și datat „Barnett Newman 1952” (pe verso); semnat din nou și inscripționat ilizibil (pe suprapunere)

ulei pe pânză

59 5/8 x 37 ¾ in. (151,4 x 95,9 cm)

Pictat în 1952

Estimare: 30.000.000 USD - 40.000.000 USD

Adjudecat pentru: 30.920.000 USD

Christie's ONE: A Global Sale of the 20th Century / O vânzare globală a lucărilor de secol XX, Londra (online), 10 iulie 2020

Dacă nu sunteți de acord să-l considerați pe Stan ca fiind operă de artă... aici este a unsprezecea poziție din clasament, pe care o puteți considera ca fiind a zecea din acest Top 10 al anului 2020:

11. Brice Marden (n. 1938)

Complements

semnat, intitulat și datat: „COMPLEMENTS 2004-7 B. Marden” (pe versoul panoului stâng)

ulei pe pânză, în două părți. Invariato: ulei pe pânză, în două părți

per total: 72 x 96 in. (182,9 x 243,8 cm)

Fiecare pânză: 72 x 48 in. (182,9 x 121,9 cm)

Pictat între 2004-2007

Estimare: 28.000.000 USD - 35.000.000 USD

Adjudecat pentru: 30.920.000 USD

Christie's ONE: A Global Sale of the 20th Century / O vânzare globală a lucărilor de secol XX, Londra (online), 10 iulie 2020