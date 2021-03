Vasile Rață, „un artist abracadabrant“, creator al maşinăriei SUBTERIN, cu o expoziție de artă conceptuală la Arbor.art.room

După expoziții care-au atras atenția în 2020, precum „Woman Unchained“, by Irina Greciuhina, „Un veac de singurătate“, aparţinând celei mai mari pictoriţe din Republica Moldova, Valentina Rusu Ciobanu, ajunsă la vârsta centenarului, și „The Severed Garden“, by Vadim Creţu, spațiul expozițional Arbor.art.room propune, începând de săptămâna aceasta, o nouă expoziție, de această dată deschizându-se spre domeniul „artei conceptuale“. Vineri, 2 aprilie 2021, între orele 16.00 şi 19.00, la Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11), va avea loc deschiderea expoziţiei unui artist originar din Republica Moldova (dar trăitor de multă vreme la Bucureşti), Vasile Rață, expoziție intitulată enigmatic „Ecouri / Echoes“ (perioadă de vizitare: până pe 9 mai 2021), o nouă şi originală propunere expoziţională curatoriată de Victoria Nagy Vajda.

De data aceasta, noua propunere artistică a galeristei de origine basarabeană este un artist binecunoscut în spațiul artistic bucureștean, cu numeroase expoziții personale, printre care a atras în mod deosebit atenția cea de-acum câțiva ani, din martie 2017, de la „regretatul“ în prezent Victoria Art Center (galerie situată într-un subsol de pe Calea Victoriei), intitulată „Raporturi de forțe / Ratios of Forces“ și curatoriată de Olivia Nițiş. Vasile Rață se dovedea atunci – au considerat criticii – „un artist vizual care îmbină arta conceptuală: obiectul în toate încarnările sale (de la haltere vopsite în tricolor sau «împodobite» cu simboluri ideologice ori religioase, la intervenție pe pânză și structuri metalice), proiecte de instalații etc. cu cea politică și de protest. Se găseau în expoziția «Raporturi de forțe» / «Ratios of Forces» o cămașă de forță (sau «a morții») cu #rezist brodată pe ea sau un kit de supraviețuire la trecerea valului de imigranți, conținând în principal sârmă ghimpată“, precum și multe alte produse ale imaginației artistului, care combina astfel conceptualul cu catharsis-ul estetic necesitat de vizitarea unei expoziții.

Pe Vasile Rață pandemia din 2020 l-a prins muncind la diferite serii de lucrări, care, din motive evidente, nu au mai putut fi expuse, pe parcursul anului trecut, în integralitatea lor. Expune acum, la Arbor.art.room, „ecouri“, frânturi din aceste serii mai mari: niște studii/meditații asupra structurii de „pâlnie“ – atât ca recipient-transmițător de lichide, cât și, prin formula de portavoce, de informații sau lozinci, posibil manipulatorii prin esența lor –, o „perspectivă dublă“ asupra pandemiei de „gripă spaniolă“ din 1918 și a celei de COVID-19 din 2020-2021 (și, iată, și elementul „de actualitate“ al demersului artistului, unul dintre primii care țin cont de noua realitate începută în 2020) sau, în primul rând, misteriosul „subterin“ (mașinărie de mers pe sub pământ și apă), mai întâi un produs al imaginației proprii (tenebroase), pe care apoi l-a descoperit însă a fi studiat intensiv și încercat de a fi pus în practică de către savanții, inginerii și tehnicienii secolului XX: mai întâi germanii Kaiserului, apoi sovietici, apoi naziști, și apoi iarăși sovietici – ca pentru a confirma aerul de mister și de oniric care plutește asupra întregului său demers artistic. În total, Vasile Rață se dovedește un artist imaginativ, „bântuit“ de idei și obsesii, pe care le subordonează însă totdeauna tentativei de a înțelege un context social-politic sau de a avertiza asupra unor posibile consecințe negative ale acestuia, cum este cazul aici cu manipulările „de tot soiul“ aduse de pandemie și de măsurile ocazionate de apariția acesteia.

„Vasile Rață este un artist abracadabrant, asemenea unui continuator contemporan al dadaiștilor europeni și al avangardiștilor ruși. Îmi aduce aminte de constructivismul rus, dar și de Marcel Duchamp“, spune curatorul expoziției, Victoria Nagy Vajda. „În opera artistului resimți influențe ale școlilor de artă de la Chișinău, Moscova, București și Italia (artistul a făcut o rezidență la Academia di Brera, Milano). Doar o astfel de mixtură de școli și culturi poate da naștere unor opere neobișnuite, care, deși provoacă privitorului o reacție ludică, atrag prin forma lor plastică realizată maiestuos și cu bun gust“.

„Vasile Rață îndrumă privitorul să descopere ceea ce este interesant în obiect, care, deși e unul comun, poate avea și o perspectivă artistică, ajutându-l pe privitor să-l redescopere cu alți ochi. Spălătoarele din curțile țăranilor de altădată, pâlniile, care devin tot mai mult rarități, ascund în ele nu doar noțiuni estetice, ci și de analiză, o discuție pe care omul o poate avea cu obiectul de care se folosește“, mai consideră Victoria Nagy Vajda.

Expoziția ECHOES aduce în fața publicului o lucrare fantasmagorică, un Relax/Subterin, o navă asemănătoare submarinului, care navighează însă pe sub scoarța pământului. O navă ce ține de domeniul fantasticului, dar a cărei idee nu a fost trecută cu vederea de inginerii de la începutul secolului XX, puși pe căutarea unor mijloace de cucerire a Terrei și a Cosmosului. Însuși Hrușciov a devenit interesat de proiectul unei bărci subterane, pentru că i-a plăcut ideea de a scoate imperialiștii și de sub pământ. Într-un final, subterinul a fost dezvoltat de ruși și nemți, însă, din cauza caracteristicilor tehnice neviabile, a fost abandonat prin anii ‘60, în favoarea tehnologiilor spațiale („În 1962 se construiește o uzină de producere a subterinelor în Crimeea. Primul și ultimul subterin produs avea o viteză de 15 km/oră. A explodat la probe în zona munților Ural, din Rusia. În 1964, proiectul a fost abandonat în favoarea programului de atingere a Lunii“, explică artistul Vasile Rață).

Spaţiul expoziţional Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11, sector 1; puncte de reper: Sala Radio, Parcul Luigi Cazzavillan), aparţinând Asociaţiei pentru cultură şi arte Arbor, a devenit binecunoscut iubitorilor de arte vizuale din vara și toamna anului trecut, printr-o serie de expoziţii cu totul originale (ca mod de abordare şi execuţie), care „au făcut epocă“, cum ar fi: „Woman Unchained“ a artistei basarabene Irina Greciuhina (curator Doinel Tronaru), „Un veac de singurătate“, aparţinând celei mai mari pictoriţe din Republica Moldova, Valentina Rusu Ciobanu, ajunsă la vârsta centenarului (curatori: Victoria Nagy Vajda, Anastasia Gurschi), și „The Severed Garden“ a foarte apreciatului peisagist neconvenţional Vadim Creţu, o extrem de originală propunere expoziţională aparţinând curatorilor Andrei şi Andreea Grosu, binecunoscuţi regizori şi oameni de teatru.

Deschiderea expoziției „Ecouri / Echoes“ se va face în conformitate cu toate normele sanitare în vigoare, iar programul de vizitare va permite un aflux constant de vizitatori. Intrarea în spațiul expozițional se efectuează direct din stradă şi nu permite staționarea niciunui grup, oricât de redus, de persoane.

Pagina de facebook Arbor.art.room: https://www.facebook.com/ARBOR4Culture

Arbor.art.room

Str. Transilvaniei, nr. 11, sector 1

„Ecouri / Echoes“, by Vasile Rață; curator: Victoria Nagy Vajda.

Deschidere: 2.04.2021, orele 16.00-19.00

Perioadă de vizitare:

3.04.2021 – 9.05.2021

Programul expoziției va fi anunțat pe pagina de Facebook și pe www.theopen-art.com