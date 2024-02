Ziua Constantin Brâncuși, marcată în reprezentanțele Institutului Cultural Român în lume și la București

Pe lângă evenimentele din reprezentanțe, Institutul Cultural Român organizează la sediul său din București, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, expoziția „Masa tăcerii”, ce aduce în fața publicului bucureștean lucrări ale artiștilor care au câștigat Premiul Național „Constantin Brâncuși”, oferit anual de ICR.

Evenimentul de deschidere are loc duminică, 18 februarie 2024, începând cu ora 17:00. Conferința „Constantin Brâncuși, între tradiție și modernism” va fi susținută de dr. Sorin Lory Buliga, și va cuprinde lansarea cărții „Istoricul Ansamblului Monumentalrealizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, din documente de arhivă (perioada 1937-1989)”, scrisă de dr. Sorin Lory Buliga și Adina Andrițoiu. De la ora 18:00, expoziția va fi prezentată publicului de criticul de artă Ruxandra Dreptu. Publicul prezent va avea posibilitatea să intre în „dialog cu Brâncuși” prin intermediul realității virtuale. Expoziția, curatoriată de sculptorul Liviu Mocan, poate fi vizitată în perioada 18 februarie – 3 martie 2024, de luni până duminică, între orele 11:00- 19:00, la sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38. Intrarea este liberă.

Institutul Cultural Român de la Stockholm marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși prin conferința „Brâncuși și avangarda românească”, organizată în data de 19 februarie, de la ora 18.00 la sediul ICR Stockholm. La 148 de ani de la nașterea lui Brâncuși, supranumit „părintele sculpturii moderne”, invitații evenimentului sunt criticul de artă Cătălin Davidescu și profesorul de literatură Marius Hentea, care vor susține prelegeri în limba engleză despre opera artistului și legăturile sale cu personalități ale avangardei românești din Paris. Cele două prelegeri vor fi urmate de o discuție moderată de Corina Oprea, critic de artă și curatoare la Moderna Museet, care va evidenția rolul lui Constantin Brâncuși în modificarea gândirii plastice din secolul al XX-lea. Discuția va aprofunda valoarea operei brâncușiene, în contextul expansiunii avangardei românești în viața culturală pariziană a secolului trecut.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează expoziția de fotografie „Simboluri Eterne: Brâncuși în Retrospectiva Fotografică”, în perioada 19 februarie - 19 martie 2024. Expoziția va fi deschisă între orele 09:00- 16:00, la sediul ICR Beijing și va prezenta publicului principalele opere de artă ale marelui sculptor, ce se află expuse în cele mai importante muzee din lume: Măiastra, Domnișoara Pogany, Portret de tânără, Socrate, Cocoșul (1922), Pasăre în spațiu etc. MoMA New York, Muza Adormită (1910) Metropolitan Museum of Art, Domnișoara Pogany I (1913), Sărutul (1916), Pasărea în văzduh (1923) Philadelphia Museum of Art, Peștele (1) (1922) Tate Modern Collection, Negresa blondă I (1926), Toledo Museum of Art, Negresa albă II (1928) Art Institute of Chicago, opera din atelierul lui Constantin Brâncuși de la Centre Pompidou, Negresa blondă II (1933) Mumok Vienna, Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului (1935) Târgu Jiu, Rugăciunea şi Cumințenia pământului de la Muzeul Național de Artă al României etc. Expoziția este realizată în colaborare cu Uniunea Arhitecților din România (UAR). Totodată, pe perioada expoziției va fi prezentat filmul documentar realizat de dl. Sergiu Cioiu, intitulat "Omagiu lui Brâncuși, pe Calea Eroilor".

Institutul Cultural Român de la Varşovia marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși în Polonia prin prezentarea online a filmului documentar „Brâncuși: surse românești și perspective universale”. În data de 19 februarie, ICR Varșovia și TVR Timișoara invită publicul polonez să descopere de la distanță expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale”, care a avut loc la Timișoara, la Muzeul Național de Artă, în perioada 30 septembrie 2023 – 28 ianuarie 2024.

Filmul documentar omonim, realizat de Ionela Gogoț, imagine Marius Danci și Rafael Vasilcin, va avea premiera poloneză pe canalul YouTube al ICR Varșovia și va fi distribuit pe rețelele de socializare ale Institutului. În documentarul produs de TVR Timișoara, curatoarea Doina Lemny prezintă principalele teme sublimate de Constantin Brâncuși de-a lungul anilor, legăturile artistului cu mediul artistic românesc și internațional și cele mai importante lucrări din expoziție, care provin din colecțiile muzeelor Centre Pompidou din Paris, Tate Gallery din Londra, Fundaţia Guggenheim, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul de Artă Craiova, dar şi din colecţii particulare.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul va organiza în data de 19 februarie, începând cu orele 19:00, la Concaul Musurus, o conferință științifică - Brâncuși, explorarea esențelor și cele patru elemente primordiale, susținută de prof. dr. Dalila Özbay. Evenimentul va avea loc în marja celebrării, în metropola turcă, a Zilei Naționale Constantin Brâncuși (19 februarie), cu ocazia împlinirii a 147 de ani de la naşterea marelui sculptor român. Lectorul invitat, Dalila Özbay, este profesor universitar la Facultatea de Arte Plastice, din cadrul Universității Namık Kemal din Tekirdağ, iar prelegerea sa va pune în lumină perspectiva genialității temelor de artă abordate, prin explorarea artistică a originilor locale, cu vocație universală. Astfel, se va evidenția rolul elementelor inspiraționale fundamentale, provenite din natura înconjurătoare (apă, pământ, aer și foc) și prezente în operele de artă brâncușiene, iar manifestarea științifică va contribui la o mai bună cunoaștere a personalității și operei marelui sculptor român în spațiul cultural turcesc.

Institutul Cultural Român de la Madrid prezintă, în memoria artistului român, filmul documentar „Constantin Brâncuși - Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu - România”, în format online, pe rețelele sociale ale reprezentanței (contul YouTube, pagina Facebook și contul Instagram). Documentarul va fi difuzat luni, 19 februarie 2024, la ora 9:00, ora Spaniei și va conține imagini de prezentare a Ansamblului Monumental Târgu Jiu din România – singura lucrare monumentală pe care Brâncuși a instalat-o în aer liber. Producția este realizată după o idee a Doinei Lemny, eminent cercetător și specialist al operei brâncușiene, în cadrul manifestărilor culturale ale Consiliului European din 2012. Documentarul, versiunea originală în franceză, cu subtitratre în spaniolă realizată de echipa ICR Madrid, în anul 2023, prezintă trilogia Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu: „Coloana Infinită”, „Poarta Sărutului” şi „Masa Tăcerii”, realizate de Brâncuși ca un omagiu adus eroilor români ai primului război mondial, căzuţi pe câmpul de luptă pe malul Jiului.

Institutul Cultural Român de la Londra, în colaborare cu Fundația ArtEncounters, aniversează Ziua Națională „Constantin Brâncuși” organizând o masă rotundă la care iau parte istoricul de artă și curatorul Doina Lemny, președintele ArtEnconters Ovidiu Șandor, istoricul de artă și curatorul Matthew Gale și David Grob, colecționar de artă și deținătorul uneia dintre cele mai importante colecții de fotografii realizate de Brâncuși. Evenimentul va avea loc pe 21 februarie, ora 19:00 la sediul ICR Londra. Cu această ocazie, opera brâncușiană va fi analizată din perspectiva marilor expoziții personale antume și postume, organizate în toată lumea. Ȋn cadrul ȋntâlnirii, condusă de Doina Lemny, cei patru specialiști de talie mondială vor dialoga despre viața și opera acestui pionier al modernității, aducând în fața publicului o prețioasă experiență personală în promovarea și conservarea capodoperelor semnate de artist.

Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Portugalia, va organiza, cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși, în data de 22 februarie 2024, ora 17:45, la sala Auditório a Muzeului de Artă Contemporană-Centru Cultural Belém (MAC-CCB) din Lisabona, prelegerea cu titlul „O privire asupra lui Brâncuși” susținută de artistul portughez Rui Sanches. Acesta va vorbi, în cadrul evenimentului, despre viziunea sa ca artist atât despre opera și viața lui Brâncuși, cât și despre afinitățile marelui sculptor român cu alți artiști. Din perspectiva artistului portughez Rui Sanches, Constantin Brâncuși a fost unul dintre principalii adepți și critici ai sculpturii occidentale de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În opera sa găsim, într-un mod inovator, câteva dintre principalele caracteristici care ar transforma arta sculpturii într-una dintre cele mai avansate ale secolului XX. La aproape șaptezeci de ani de la moartea sa, opera acestui sculptor continuă să ne provoace.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează marţi, 27 februarie 2024, de la ora 17:00, în Sala de Conferinţe din Palatul Correr, Veneția, conferinţa „Brâncuşi. Pasărea în văzduh: de la cânt la zbor, magia în plină creaţie”, susţinută de Doina Lemny - doctor în istoria artei, muzeograf–cercetător la Muzeul Naţional de artă modernă – Centre Pompidou din Paris și co-curatoare a celor şapte expoziţii tematice la Atelierul Brâncuşi din 1998 în 2002. A fost curatoarea expoziţiei „Antoine Pevsner dans les collections du Musée national d'art moderne” (2001), „La dation Brancusi” (2003), „Henri Gaudier-Brzeska. Collection du musée national d'art moderne” (2009), „Matisse–Palady et La Blouse roumaine”, „Brâncuşi. La sublimation de la forme” (Bozar, Bruxelles 2019–2020), „Brâncuşi: Surse româneşti şi perspective universale / Romanian Sources and Universal Perspectives” (Timişoara, 2023) şi a coordonat cataloagele publicate cu ocazia organizării expoziţiilor.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv va organiza la sediu, în data de 29 februarie 2024, o seară dedicată sculptorului Constantin Brâncuşi şi în memoria regizorului Pavel Constantinescu / Ben Iosef Pavel. Vor fi proiectate două filme de scurt metraj regizate de Pavel Constantinescu intitulate: Procesul Păsării – documentar despre procesul intentat de Constantin Brâncuși autorităților americane care au cerut taxe vamale pentru opera sa în bronz Pasărea Măiastră considerând că este un echipament industrial și Ovoidul – scurtmetraj, despre sculptura omonimă a lui Constantin Brâncuși, care explică câteva dintre caracteristicile acestei forme ce apare și în alte sculpturi ale maestrului și face parte din ciclul de filme documentare „Brâncuși”, realizate de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, în 1971.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului, Ambasada Republicii Franceze în Marele Ducat al Luxemburgului și Institutul Francez din Luxemburg, va organiza dezbaterea „Brâncuși, Duchamp și Steichen - Trei prieteni uniți în lupta pentru arta modernă”. Evenimentul va avea loc în data de 25 martie 2024, la Abbaye de Neumünster, ora 18.30, cu participarea a două personalități marcante din domeniu - Doina Lemny – doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă – Centre Pompidou din Paris și Paul Lesch – doctor în științele comunicării și specialist în colecțiile Steichen, în cadrul Ministerului Culturii din Luxemburg. Cei doi oratori vor aborda prietenia îndelungată dintre cei trei mari artiști, ale căror lucrări revoluționare au marcat arta secolului XX.

