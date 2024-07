Balkanik Festival se întoarce între 6 și 8 septembrie la Grădina Uranus

Artiștii care vor urca pe scena festivalului, la începutul toamnei, sunt FANFARE CIOCÂRLIA (România), SHANTEL & BUCOVINA CLUB SOUND SYSTEM (Germania), BABA ZULA (Turcia), DIKANDA (Polonia), PHURIPE (ex-Ternipe, Ungaria), COLLECTIF MEDZ BAZAR (Armenia-Franța), KERMESZ A L’EST (Belgia), MĂDĂLINA PAVĂL ORCHESTRA (România), RUMELIKO (Grecia-România).

FANFARE CIOCÂRLIA (România) - povestea legendarei formație Fanfara Ciocărlia, formată din 12 lăutari de origine romă, a început în urmă cu peste 25 de ani în satul Zece Prăjini, din nord-estul României. De-a lungul timpului au colaborat, printre alții, cu Eugene Hütz – Gogol Bordello (USA), Bassement Jaxx (UK), Transglobal Underground (UK), Boban & Marko Markovic (Serbia), Esma Redzepova (Macedonia) și Dunkelbunt (Austria) și au primit numeroase premii: Top of the World Music Charts Europe pentru 7 dintre albumele lansate între 1999 și 2021, Best Worldmusic Album pentru „Iag Bari” dar și premiul BBC Radio 3 pentru Best World Music Act from Europe.

SHANTEL & BUCOVINA CLUB SOUNDSYTEM (Germania)

Cu mega-hitul său internațional Disko Partizani, Shantel a devenit imaginea sonoră a unei noi culturi muzicale la nivel mondial și este primul muzician care a oferit culturii pop actuale un sunet cosmopolit, datorită rădăcinilor sale multiculturale. Cu o moștenire genetică bogată, care acoperă mai multe regiuni, muzica lui Shantel întruchipează amestecul dintre migrație și dans. Shantel a devenit interesat de muzica est-europeană când a întreprins o călătorie în Bucovina în căutarea rădăcinilor familiei, ceea ce a dus la crearea seriilor de evenimente Bucovina Club și a albumelor sale. Muzica lui Shantel transcende granițele geografice și culturale iar albumele precum „Disko Partizani” și „Istanbul” reprezintă o declarație împotriva normelor societale, având ca scop dărâmarea barierelor și celebrarea peisajului muzical divers al lumii noastre globalizate.

BABA ZULA (Turcia) readuce la Balkanik Festival „sunetul spațiului din Istanbul”, altfel spus, un Oriental dub sau un rock’n’roll psihedelic energic și nemaiauzit, care a reușit să inventeze călătoria în timp și spațiu, teleportându-și ascultătorii pe malul vechiului Bosfor. Zula a atins prima oară succesul datorită coloanei sonore a documentarului realizat de Alexander Hacke, Crossing The Bridge – Sounds of Istanbul iar din acel moment grupul și-a câștigat un loc important în scena muzicii turcești contemporane. Muzica lor se naște din tradiție, însă rămâne deschisă la dinamismul metropolei.

COLLECTIF MEDZ BAZAR (Armenia-Franța)

Formația Collectif Medz Bazar s-a înființat în 2012 la Paris, prin întâlnirea a opt muzicieni, care cântă și interpretează aranjamente originale ale muzicii tradiționale din Anatolia, Caucaz, Balcani și alte regiuni. În spectacolele lor pe scenă, tradițiile muzicale armene, kurde, turce, arabe și persane se întâlnesc cu ritmuri explozive și elemente pop, aducând la un loc percuții din Orientul Mijlociu și voci pariziene de diverse origini (armeană, turcă și franco-americană), inspirate de muzica populară din Asia Mică sau Iran, la fel de mult precum și de rabizul caucazian, ritmurile din Tracia, cu accente de muzică venezueleană, operetă, hip-hop, jazz și bluegrass.

DIKANDA (Polonia)

DIKANDA este o formație de renume internațional, care cântă „world music” din 1997 și provine din Szczecin, Polonia. În activitatea lor artistică, DIKANDA promovează autenticitatea stilului - căutând noi tendințe, astfel încât majoritatea lucrărilor să fie compoziții originale iar muzicienii își găsesc inspirația în sunetele tradiționale ale folclorului oriental larg definit - din Balcani, prin Israel, Kurdistan, Belarus până în India. Lucrările lor sunt dominate de influențele balcanice și rome. Au susținut sute de concerte și au câștigat numeroase premii - printre altele, în 2005, albumul lor "Ushtijo" a primit premiul "Discul Anului" de către revista germană "Folker". Ceea ce îi deosebește pe DIKANDA este crearea unor cuvinte noi în versurile lor, formând astfel limbajul lor autentic - "dikandish".

KERMESZ A L’EST (Belgia)

Îmbinând emoția melodiilor balcanice și klezmer cu puterea rock-ului și metal-ului, KermesZ à l’Est este o fanfară unică, cu o poftă de viață contagioasă. Această neo-fanfară post-punk transformă publicul într-o mare de dansatori iar repertoriul lor unic este completat de interacțiunile lor scenice amuzante, inspirate din spectacolele bizare și cabinetele de curiozități, pentru a crea un spectacol plin de dans și energie.

MĂDĂLINA PAVĂL ORCHESTRA (România)

Mădălina Pavăl este o artistă multidisciplinară care își exprimă creativitatea prin muzică și diverse proiecte artistice. Împreună cu Alexei Țurcan, un producător și compozitor talentat, au creat Mădălina Pavăl Orchestra, o formație unică ce îmbină sonoritățile românești tradiționale cu elemente moderne. Orchestra se concentrează pe explorarea și reinventarea texturilor muzicale clasice, folosind instrumente precum cvintetul de coarde, harpa și flautul, împreună cu ritmurile de dans și forța tribală a muzicii alternative. Rezultatul este o fuziune vibrantă, pe care unii o pot denumi world music, dar pentru Mădălina și Alexei, este o experiență care evocă rădăcinile culturale și geografice ale României – bucovineană, moldoveană, sud-dunăreană și balcanică.

RUMELIKO (Grecia-România)

Ruméliko combină folclor grecesc și turcesc, rebetiko urban și ritmuri balcanice pentru a da o nouă viață unor cântece vechi despre pasiune, dor, durere și bucurie. Vocea însuflețită a Valasiei Dodulu împreună cu instrumentația orientală și occidentală a ansamblului transportă ascultătorul într-o călătorie sonoră către originile Rumeliei otomane, o regiune care se întindea odinioară din Grecia până în România.

PHURIPE (ex-Ternipe, Ungaria)

Phuripe (în română - bătrânețe) este o formație a cărei lider, Lakatos Béla, după desființarea celebrei trupe Ternipe (în română - tinerețe) în 2014, a înființat un nou grup muzical. Repertoriul lor include cântece tradiționale rome, însă nu omite nici hiturile trupei Ternipe, precum faimosul Muro Shavo. Pentru formație este important să păstreze muzica autentică a romilor, atât vocală cât și instrumentală, într-o lume modernă și accelerată, pentru a o strânge la un loc și a o prelucra, astfel încât să devină cunoscută unui public cât mai larg.

Grădina Uranus, care găzduiește faimosul turn de apă proiectat de Anghel Saligny, unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din București, este unul dintre puținele spații care au supraviețuit din vechiul cartier Uranus, demolat în vremea dictaturii comuniste, pentru construirea Casei Poporului. Balkanik Festival a revenit acasă în 2022, în această mare grădină din centrul Bucureștiului, un spațiu magic care a găzduit primele 6 ediții ale festivalului. Pe lângă concerte, atmosfera va fi completată de un târg meșteșugăresc, expoziții, dezbateri, bucătării internaționale cu preparate tradiționale și reinterpretate, activități pentru copii, scenografii la intersecția dintre Est și Vest, urban și rural.

Balkanik Festival este un eveniment care și-a propus, încă de la prima ediție, să aducă împreună comunitățile, să promoveze incluziunea, înțelegerea și acceptarea altor culturi, prin muzică și alte arte.

În prim plan pe afișul ediției XI se află fotografia lui Renée Perle, românca născută la Iași, care a ajuns la Paris în urmă cu o sută de ani, unde l-a cunoscut pe celebrul fotograf Jacques-Henri Lartigue (autorul fotografiei). A devenit primul fotomodel profesionist din istoria omenirii, artistul imortalizând-o în 341 de imagini în numai doi ani! A fost lăudată de marele John Galliano, iar portretele sale au ajuns să fie licitate la casa Sothebyʼs. Între amicii ei parizieni, s-au numărat vedete ca Roland Garros, Pablo Picasso și Jean Cocteau. (din „Români și românce care au schimbat lumea”, autor Dan-Silviu Boerescu).

