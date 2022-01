2022 să fie anul lecturilor extraordinare!

Iată urarea noastră pentru toţi prietenii editurilor Trei, Pandora M și Lifestyle Publishing: 2022 să vă aducă multe momente de relaxare în care să vă bucurați de lecturi extraordinare! Pentru că v-am pregătit multe cărți interesante!

Anul începe cu titluri mult așteptate de cititorii români, precum Glasul sângelui, de Robert Galbraith (cel mai recent volum din seria Cormoran Strike, Fiction Connection, Trei), Legea lupilor, de Leigh Bardugo (ultimul volum din duologia Regele cicatricilor, Young Fiction Connection, Trei), Ia-mă cu tine când pleci, de Jennifer Niven și David Levithan (Young Fiction Connection, Trei), Eiffel, de Nicolas d'Estienne d'Orves - povestea unei mari iubiri și a unei legende (Fiction Connection, Trei) Descătușat, de E.L. James (Cincizeci de umbre întunecate versiunea lui Christian, Eroscop), alături de alte bestsellere internaționale precum Curajul să-ți pese, de Christie Watson (Fiction Connection Memoir, Trei), Viața. Marea istorie, de Juan Luis Arsuaga (În afara colecțiilor, Trei), Istoria serviciilor secrete, de Cristopher Andrew (Istorie, Trei) sau Istoria filofosiei, de A.C. Grayling. Apreciații autori de thrillere și cărți polițiste – Jo Nesbø, Yrsa Sigudardóttir, M. J. Arlidge, David Lagercrantz, Robert Bryndza – revin la Editura Trei în 2022, cu volume noi, de care nu vă veți putea dezlipi.

Cititorii pasionați de psihologie și dezvoltare personală se vor bucura la acest început de an de câteva titluri importante: Psihologia sportului de performanță, de Mihai Epuran, Irina Holdevici, Florentina Tonița (Psihologie - Psihoterapie, Trei) - un tratat cuprinzător, bine documentat, cu o importantă componentă practică, tehnică, util tuturor specialiștilor în domeniu; Arta adaptării celor inadaptați, de Ty Tashiro (Psihologie practică, Trei), Diavolul pe care-l cunoști, de Dr. Gwen Adshead și Eileen Horne (Psihologia pentru toți, Trei); Psihologia maternității, de Monique Bydlowski (Psihologie - Psihoterapie, Trei), care încearcă să răspundă celor mai delicate întrebări ale femeilor care așteaptă un copil.

Raftul autorilor români va adăuga două titluri care cu siguranță vor cuceri multe inimi.

După succesul la public înregistrat cu volumele Vina, Măștile fricii și Purgatoriul îngerilor, Camelia Cavadia abordează o nouă formulă narativă în volumul Sufletul lumii. Iar Olimpia Melinte, celebra actriță pe care o iubiți datorită numeroaselor sale roluri în filme și seriale, debutează editorial cu volumul Serion Pantalon în Țara Amintirilor, o minunată poveste despre copilărie, familie și aducere aminte, care va apărea în colecția PanDA de la Pandora M.

Deja consacrata Anansi. World Fiction de la Pandora M se va îmbogăți la acest început de an cu câteva titluri esențiale și așteptate de cititorii fideli ai colecției: Franz Kafka - Scrisori către Felice (Anansi Clasic), Michel Tournier - Meteorii (Anansi Clasic), Kevin Barry - Vaporul de noapte spre Tanger (Anansi Contemporan).

Pandora M le aduce cititorilor juniori, în colecția Literati, o poveste excepțională semnată de celebrul Michael Morpurgo: Aventura lui Billy și a puilor de vulpe. Cei mici se vor putea bucura de două povești frumoase, cu ilustrații minunate: Ursul și murmurul vântului de Marianne Dubuc și Prin ochii tăi. Un dar de la copilul meu de Ainsley Earhardt, ambele în colecția PanDA, de la Pandora M.

După apariția în ultimele zile ale anului 2021 a biografiei Will, scrisă de starul hollywoodian Will Smith împreună cu nu mai puțin celebrul scriitor Mark Manson, Lifestyle Publishing vă mai propune la început de an câteva titluri inspiraționale remarcabile: High Five Habit. E timpul să te bucuri de tine, de Mel Robbins, În contradicție. De ce ne despart neînțelegerile și cum ne pot apropia, de Ian Leslie și Îmbunătățește-ți dispoziția, de Olivia Remes