Iată astfel o listă cu cele 25 de romane clasice pe care trebuie să le citești:

De veghe în lanul de secară,de J. D. Salinger

Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee

Contele de Monte Cristo, de Alexandre Dumas

1984, de George Orwell

Mândrie și prejudecată, de Jane Austen

Jane Eyre, de Charlotte Brontë

Un veac de singurătate, de Gabriel García Márquez

Crimă și pedeapsă, de Fiodor Dostoievski

Povestea servitoarei ,de Margaret Atwood

Stăpânul Inelelor, de J. R. R. Tolkien

Dracula, de Bram Stoker

Împăratul muștelor, de William Golding

Frankenstein, de Mary Shelley

Marile speranțe, de Charles Dickens

Mașina timpului, de H. G. Wells

Micuțele doamne, de Louisa May Alcott

La răscruce de vânturi, de Emily Bronte

Marele Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

Anna Karenina, de Lev Tolstoi

Culoarea violet, de Alice Walker

Inima întunericului, de Joseph Conrad

Ulise, de James Joyce

Proscrișii, de S. E. Hinton

Catch-22, de Joseph Heller

Unele dintre ele sunt uimitoare romane sunt SĂ nu ucizi o pasăre cântătoare și Contele de Monte Cristo.

Romanele de groază nu se află adesea pe lista clasică, dar câteva au străbătut în ultimele două secole. Dracula și Frankenstein sunt considerate două dintre cele mai bune cărți de groază din toate timpurile, și pe bună dreptate.

Există multe romane uimitoare, cum ar fi Proscrișii sau Catch-22, potrivit booksofbrilliance.com.

Cât despre Un veac de singurătate, ai impresia că nimic din ce vei citi apoi, nu te va mai impresiona la fel.

