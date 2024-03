Descoperă 5 thrillere psihologice care te vor ține cu sufletul la gură

Editura Crime Scene Press recomandă cinci thrillere psihologice extraordinare, care vă vor ține cu sufletul la gură, purtându-vă într-o călătorie prin labirintul minții personajelor și prin evenimente pline de tensiune și imprevizibil.

Fiecare dintre aceste opere literare este o capodoperă a genului, aducând în prim-plan personaje complexe, dileme morale și întorsături de situație care vor face ca inima cititorului să bată mai tare. De la intrigi sofisticate și până la răsturnări de situație spectaculoase, aceste romane au cucerit deja inimile publicului de pretutindeni și promit să ofere o experiență de neuitat tuturor celor ce se avântă în paginile lor.

Liz Nuget – „Ciudata Sally Diamond”

Peste 100.000 de exemplare vândute numai în Marea Britanie și Irlanda.

„Întortocheată și cu răsturnări de situație, întunecată și palpitantă – nimeni n-o va uita pe Sally Diamond.” (Graham Norton)

Înainte de a se dedica în totalitate scrisului, Liz Nugent a lucrat în film, teatru și televiziune. Fiecare dintre primele ei patru romane – Unravelling Oliver, Lying in Wait, Skin Deep și Our Little Cruelties – a fost pe locul întâi în lista bestsellerelor, iar Liz a câștigat patru Irish Book Awards, precum și Medalia James Joyce pentru Literatură. Locuiește la Dublin.

Maria Grund – „Păcat de moarte”

Premiul pentru debut al Academiei Suedeze de Literatură Polițistă.

„Maria Grund a debutat cu un roman puternic despre o protagonistă captivantă.” (Sundsvalls Tidning)

Maria Grund este o scriitoare și scenaristă suedeză. A absolvit Artele Frumoase la Universitatea din New York și lucrează în principal în industria filmului. După câțiva ani petrecuți la Londra și New York, acum locuiește pe insula Gotland, unde a și scris romanul său de debut, „Păcat de moarte”. Favorit al criticilor, romanul a câștigat prestigiosul premiu pentru debut al Academiei Suedeze de Literatură Polițistă. Lăudat pentru ambianța sa horror unică, pentru acțiune și pentru personajele feminine puternice, cartea a consacrat-o pe Maria Grund în literatura nordică de gen. Drepturile au fost vândute în unsprezece teritorii.

Ann Cleeves – „Foc sălbatic”

Al optulea volum din seria Shetland. Carte nominalizată la premiul Theakston pentru cel mai bun roman polițist.

„Povestea inteligent construită, personajele puternice și priceperea cu care este evocat peisajul aspru transformă romanul de față într-un final splendid al unei serii excelente.” Laura Wilson, The Guardian

Ann Cleeves este considerată noua Agatha Christie a literaturii britanice. S-a născut în 1954 și a copilărit în partea de vest a Angliei, în Herefordshire și apoi în North Devon.

Abigail Dean – „Fata A”

Bestseller Sunday Times

Bestseller New York Times

Drepturile au fost vândute în 33 de teritorii

„Un debut năucitor.” (Washington Post)

„Răvășitoare și puternică.” (The New York Times)

Abigail Dean s-a născut la Manchester și a crescut în Peak District. A absolvit Universitatea Cambridge cu o diplomă în limba engleză. A fost librar pentru Waterstones, apoi a lucrat cinci ani ca avocat la Londra, iar în vara lui 2018 și-a luat liber ca să lucreze la romanul ei de debut, Fata A, chiar înainte să împlinească treizeci de ani. Acum este avocat pentru Google și lucrează la al doilea roman.

Ashley Winstead – „În visul meu am un cuțit în mână”

Șase prieteni. O reuniune. O crimă neelucidată. Un thriller psihologic alert, o poveste emoționantă despre iubiri și trădări, despre speranțe și secrete, despre ambiții și neîmpliniri, despre nevinovăție și cruzime, cu un final absolut năucitor.

„Un roman de debut incisiv… Explorează ce înseamnă să râvnești la viața altora indiferent de preț.” New York Times

Ashley Winstead scrie despre putere, ambiție, complicitate și iubire în lumea modernă. În plus, este pictoriță și fost profesor universitar.

Pachetul „thriller psihologic” este disponibil pe site-ul editurii Crime Scene Press la un preț special.