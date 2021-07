Antologia de eseuri critice „Romanian Cinema Inside Out” se lansează la Grădina cu Filme

Lansarea națională a antologiei de eseuri critice despre filme românești „Romanian Cinema Inside Out: Insights on Film Culture, Industry and Politics 1912 - 2019”, coordonată de Irina Trocan, va avea loc miercuri, 7 iulie, ora 18.30, la Grădina cu Filme – Cinema & More (CREART, Piața Alexandru Lahovari 7). Cartea a fost editată de Institutul Cultural Român în 2019, cu ocazia Festivalului Internațional Europalia 2019-2020 (când România a fost țară invitată).

La eveniment vor participa Irina Trocan (editor și coordonator al antologiei) și o parte dintre autorii textelor incluse în volum: Dana Duma, Bogdan Iancu, Alexandru Mircioi, Georgiana Mușat, Iulia Popovici, Ileana Gabriela Szasz, Radu Toderici și Georgiana Vrăjitoru.

„Începând de la primul film românesc care poate fi considerat artă cinematografică și până la momentul prezent (și viitorul speculativ) al industriei naționale, „Romanian Cinema Inside Out” își propune să pornească o discuție asupra unor subiecte noi sau rar discutate vizând filmele românești din ultimul secol. Patriotismul și nemulțumirea intelectuală, identitatea națională și reprezentarea minorităților, propunerea unui canon de cineaste subevaluate și speculații informate despre ce a făcut românii să râdă în socialism sunt temele acestei abordări asupra istoriei/istoriilor filmului românesc”. – Irina Trocan

Programul de film de la Europalia, al cărui curator principal a fost criticul Andrei Tănăsescu, a cuprins o retrospectivă a filmului românesc care și-a propus să lărgească perspectiva, dincolo de filmele recente și mai cunoscute, asupra filmelor produse de mai bine de un secol în România. Cuprinzând proiecții de filme de artă sau experimentale, filme de gen, o conferință despre istoria filmului românesc de ficțiune, mese rotunde despre starea industriei românești de film, o serie de eseuri video și o instalație într-un spațiu de artă, secțiunea de film a festivalului Europalia dedicat țării noastre a fost completată de acest volum despre cinematografia românească. El a fost dedicat unui public în primul rând internațional sau nefamiliarizat cu filmul românesc, însă prin amploare și rigoare se pretează la a fi descoperit inclusiv de un public român interesat.

Din cuprinsul volumului:

„Independența României”: Controverse cinematografice de față cu patriotismul de neclintit – Irina Trocan;

Privind înapoi cu mânie: Narațiuni post-socialiste în documentarul românesc – Andra Petrescu;

Ruptura lentă de realismul socialist: Cinemaul românesc la sfârșitul anilor ’50 și începutul anilor ‘60 – Radu Toderici;

Minimalism prin scădere în Noul Cinema Românesc. Un interviu cu Dominique Nasta;

Regizoarele și filmele de ficțiune: O introducere în stilul și poveștile femeilor – Alex Mircioi;

Filmele românești socialiste cu adolescenți din anii ’70 și ’80 și ideologia de stat – Georgiana Vrăjitoru;

Tendințe etnografice și observaționale în reprezentări rome contemporane – Bogdan Iancu & Ileana Szasz;

Sexul femeilor și puterea bărbaților în filmul de tranziție – Iulia Popovici;

Creând o identitate națională în film: trecutul istoric și mitologic în cinemaul românesc – Alexandru Vizitiu;

Comediile comuniste și mâna nevăzută a politicului – Georgiana Mușat;

Animația românească: renașterea digitală - Dana Duma;

‘Spectacole tehnologice’ și cinemaul națiunilor mici: filme românești științifico-fantastice – Andrea Virginás;

Realismele lui Corneliu Porumboiu – Andrei State;

Sex și sexualitate în „De ce trag clopotele, Mitică?” de Lucian Pintilie – Andrei Șendrea;

„Directorul nostru”: Mitul și epoca sa – Gabriela Filippi;

Istorie și conștiință de clasă medie în filmele românești ale anilor ‘90s – Alex Cistelecan;

Lansarea antologiei va avea loc în Grădina cu Filme – Cinema & More (un proiect CREART), care s-a impus de-a lungul timpului în peisajul cultural bucureștean ca un spațiu outdoor de promovare a producțiilor cinematografice în cele mai diverse forme, prin serile speciale dedicate filmului. Programul cu cea mai îndelungată tradiție a Grădinii cu Filme este Seara Filmului Românesc, de aceea lansarea a fost programată în contextul unei astfel de proiecții, respectiv cea a peliculei „Berliner”, în regia lui Marian Crișan.